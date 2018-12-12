سائرون: مرشّح البناء للمنصب ليس منزلاً من السماء

عبد المهدي يختار وكيلاً في الداخلية بديلاً للفياض

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كشفت تقارير عن اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أحد وكلاء وزارة الداخلية الحاليين مرشحًا بديلا عن مرشح تحالف البناء فالح الفياض، لشغل منصب وزير الداخلية. وأوضحت ان (عبد المهدي هيّأ بديلاً للداخلية، وهو ضابط برتبة كبيرة وأحد وكلائها الحاليين).وأضافت التقارير إن (هناك من يقول إن عبد المهدي ترك أمر اختيار الوزراء للكتل، فيما ينتظر هو ماذا يمكن أن تسفر عنه نقاشاتها او صراعاتها، غير أن الأمر ليس كذلك إذ إن عبد المهدي سياسي محترف عمل بهدوء على طرح مرشحيه، ولا سيما الفياض، أكثر من مرة إلى الحد الذي أصبح هناك تراجع واضح حياله حتى من جانب عدد كبير من نواب الكتلة التي تؤيده)، بحسب تلك التقارير. وتابعت أن (رئيس الوزراء وضع مرشحه المؤيد من كتلة البناء أمام البرلمان ولم يتمكن من تمريره لمرتين، وهو ما جعله حراً في اختيار مرشحه في المرة الثالثة، خصوصا أنه لا يريد أن يخسر كتلة كبيرة مثل سائرون،وزعيم قوي مثل مقتدى الصدر)، على حد تعبيره.ويتمسك تحالف البناء بالفياض مرشحاً لحقيبة الداخلية برغم الرفض الشديد من الإصلاح والإعمار. وكان عبد المهدي قد اكد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اول امس الثلاثاء ان (الكتل السياسية خصوصا كتلتي البناء والاصلاح هي التي قدمت اسماء المرشحين وان على رئيس الوزراء ان يختار من هو أقرب اليه من ناحية الكفاءة وتشكيل التوازن السياسي) وأضاف أن (الكتل السياسية هي التي تختار المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية ولم يكن رئيس الوزراء هو من اختار او يختار بغض النظر عن وجهة نظر رئيس الوزراء في الشخصيات التي تم اختيارها).وفي الشأن نفسه، قال النائب عن تحالف سائرون غانم السكيني ان (رفض الفياض جاء لانه شخصية حزبية وغير قادرة على ادارة منصب الداخلية وهو ليس منزّلاً من السماء لكي يتم قبوله)، بحسب تعبيره، لافتا الى ان (عقدة وزارة الداخلية تعود الى إيمان أحزاب بالشخص الواحد وبالمحاصصة).وأضاف في تصريح ان (بعض مفاصل القرار يدار من الخارج وهناك أحزاب أنانية لا تريد مغادرة السلطة)، مشيراً الى ان (الأحزاب التي تعودت على بيئة المحاصصة لها مصلحة في إضعاف الحكومة). الى ذلك دعا النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي الى تعديل الدستور وتغيير النظام من برلماني الى رئاسي وإلغاء مجالس المحافظات. وقال في تصريح امس ان (جميع الكتل السياسية فوضت عبد المهدي إختيار المرشحين للكابينة الوزارية، وبعض منها عارض ذلك)، مبيناً ان (التفويض المطلق لعبد المهدي خطوة في الطريق الصحيح لكنها اليوم هي منقوصة جراء الاعتراض على بعض المرشحين ووضع فيتو عليهم). وتابع ان (الأمزجة والاختلافات السياسية هي التي أدت الى ما نعانيه اليوم وعلى الجميع اليوم ان يتجه الى وحدة العراق وتغليبها على باقي المصالح). وبحسب الخزعلي فإن (أهالي المناطق التي كانت محتلة كانوا بين نار الحرب على داعش والخلاف السياسي، واليوم أدرك الجميع ان النار قد أحرقت الجميع وانه يجب الشروع بتقديم الخدمات)، لافتًا الى ( بدء العدل التنازلي للتوقيتات الزمنية للبرنامج الحكومي وشدد على ان (هناك ملفات وتحديات كبيرة أمام هذه الحكومة وهي داخلية وخارجية) مشيراً الى ان (الشعب يريد حكومة خدمات وإنجازات).وختم الخزعلي بالقول ان (بعض السياسيين سودوا وجه العراق وجاء المقاتلون لتبييض وجه البلد، كما لا ننسى المؤسسة الدينية التي تصدت للمسؤولية)، مضيفًا (يجب ان نتجه لتغيير الدستور وتعديله وتعديل النظام من برلماني الى رئاسي وإلغاء مجالس المحافظات).من جهة اخرى أكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم أهمية تشريع القوانين المهمة والعمل على استعادة الثقة بمجلس النواب.ونقل بيان لمكتبه عنه تأكيده خلال لقائه رئيس كتلة تحالف الإصلاح النيابية صباح الساعدي ( أهمية تشريع القوانين المهمة والعمل على متابعتها من قبل الكتلة بما يخدم المصلحة العراقية) ، مشيرًا الى (أهمية التواصل مع باقي الكتل السياسية والحفاظ على المشروع الوطني العراقي مع التشديد على المضي قُدماً في مأسسة تحالف الاصلاح والاعمار واستكمال كافة المتطلبات لذلك). وفي الشأن النيابي أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان رئاسات اللجان النيابية ستحسم خلال جلسات الاسبوع المقبل.ونقل بيان لمكتب الكعبي عنه قوله خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب السابق آرام الشيخ محمد امس ان (الجميع متفق على ان عمل هيئة رئاسة مجلس النواب سيكون مكملاً لرئاسة الدورة السابقة وبخاصة الملفات التشريعية التي تتطلب متابعة هيئة الرئاسة)، مضيفًا ان (موضوع رئاسات اللجان النيابية سيحسم خلال جلسات الاسبوع المقبل). واشار الكعبي الى ( تسمية اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي وسيتم التصويت عليها ايضا خلال الجلسات المقبلة، بهدف منحها صلاحيات التعديل والاخذ بالآراء المتعلقة بهذا النظام).