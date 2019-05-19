عبد المهدي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

من المتوقع ان يغادر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بغداد اليوم الاثنين لبدء جولة خليجية تشمل قطر والكويت . وقال مصدر في تصريح امس ان (عبد المهدي سيغادر بغداد اليوم متوجها الى قطر للقاء الامير تميم بن حمد آل ثاني وبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ).

واضاف ان (محطة عبد المهدي الثانية ستكون الكويت لبحث العلاقات العراقية الخليجية والتطورات الأخيرة في المنطقة مع كبار المسؤولين فيها وستكون حاضرة في النقاشات التي سيؤكد خلالها العراق وجوب إيجاد توافق عربي – خليجي بشأن نزع فتيل أزمة التوتر بالمنطقة بعد التهديدات الامريكية بشن الحرب على ايران).

في غضون ذلك ، كتبت وزارة الإعلام السعودية على تويتر إن ولي العهد محمد بن سلمان بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمنها واستقرارها خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز زعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت الأسبوع الماضي منشآت نفطية في السعودية وسفنا تجارية قبالة ساحل دولة الإمارات.

ودعت الامارات إلى موقف خليجي وعربي موحد في ظل التحديات والأخطار المحيطــــة .

وقالت بيان لوزارة الخارجية الامارتية امس ان (الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة وسط توترات متزايدة مع إيران عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات).

ورحب البيان بـ(دعوة العاهل السعودي لزعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين في مكة لبحــــــث تداعيات الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية والناقلات في الإمارات).