عبد المهدي وتمثال المجلس الأعلى للفساد – نوزاد حسن

في الواقع استغربت من الجدل الذي اثارته محاولة عبد المهدي اعطاء دور اكبر للمجلس الاعلى للفساد.فهل يعقل ان يعارض احد وجود مجلس او جهة تريد القضاء على الفساد او الحد من طغيانه.من يستطيع تفسير رغبة البعض في الاعتراض على مهام المجلس الجديدة؟.انا لا افهم هذه المعارضة وهذا الموقف الا على انه تقييد رئيس الوزراء ومنعه من العمل.

اذن هناك مؤيد ومعارض لهذه الخطوة التي ستعيد للمجلس القديم الذي انشيء عام 2007 كرامته المفقودة.كنا نسمع ان مجلسا يحارب الفساد موجود على ارض الواقع لكننا لم نحس بوجوده,ولم نر ان فاسدا القي القبض عليه او ادين.كان المجلس القديم يشبه تمثالا للعدالة في مكان لا عدالة فيه.ثم جاء عبد المهدي ليضيف شيئا مهما للمجلس وهو روحه الحقيقية.فقد تقرر انشاء محكمة خاصة بالمجلس وقوة امنية لتنفيذ ارادة هذه المحكمة.هذه هي الاضافة التي كانت غير موجودة في المجلس القديم.واذا كان اصرار عبد المهدي صارما على ملاحقة الفاسدين فسيكتشف منذ اللحظات الاولى كم سيكون الشر ضعيفا.لذا انا ارى ان تشريع هذا المجلس اهم ما يمكن عمله الان.في اطار محاربة الفساد ستنكشف اوراق كثيرة.مثلا سنعرف من هو الذي لا يريد للمجلس ان يمارس عمله.سنكتشف ايضا ان اصحاب الشر ضعفاء خائفين,وثالثا سنرى الحقيقة الاهم وهي ان حركة الفساد تتقلص.وهل يوجد ما هو اجمل من تقلص حركة الفساد التي دمرت الدولة تدميرا ساحقا.

اظن ان عبد المهدي يشبه بطل مسرحية بجماليون بطل المسرحية المعروفة.وبجماليون هذا صنع تمثالا رائعا لامراة جميلة,وكم تمنى لو ان قوة ما اعطت لتمثاله الروح.وفعلا بثت الالهة الروح في تمثال بجماليون فصار من لحم ودم وها نحن نتمنى ان يكون المجلس الاعلى لمحاربة الفساد من لحم ودم ويحارب الفاسدين.وفي رايي ان هذا المجلس بثوبه الجديد سيكون خطوة مهمة ان صدقت النيات اذن عبد المهدي اعاد للمجلس الصوري روحه فتحرك وهذا ما ازعج البعض في حين انهم كان يجب ان يكونوا من اشد المؤيدين.