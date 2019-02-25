عراقجي في بغداد تمهيداً لزيارة روحاني

عبد المهدي : مستعدون لإقامة منطقة صناعية مع إيران على غرار الأردن

بغداد- الزمان

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استعداد العراق لبناء منطقة صناعية مع ايران على غرار الاردن ، داعيا طهران الى حفظ حقوق العراق في مياهه الاقليمية والعمل على تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة. وقال بيان امس ان (عبد المهدي بحث مع نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وقضايا المياه والحدود وتأشيرات الدخول والرغبة المشتركة في التوصل لمذكرة تفاهم واضحة تحقق المصالح المشتركة للبلدين بشكل عادل). ورحب عبد المهدي (بتطور العلاقات العراقية الايرانية الذي يصب بمصلحة البلدين وعموم المنطقة)، معربا عن أمله في ان (تؤدي اللقاءات والزيارات المتبادلة الى تحقيق نقلة في العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة وفي مقدمتها حفظ حقوق العراق في مياهه الاقليمية والعمل الجاد لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الجارين في المجالات كافة)، مؤكدا (استعداد العراق لبناء منطقة مشتركة على غرار المنطقة الصناعية العراقية الاردنية). من جانبه، نقل عراقجي تحايا القيادة الايرانية لرئيس مجلس الوزراء وحرصها على ان تسهم زيارة الرئيس حسن روحاني المرتقبة للعراق بتعزيز العلاقات وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.ووصل عراقجي الى بغداد للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين ايران والعراق.وعقد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي مع نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زاده إجتماعاً ناقشا فيه سبل تعميق العلاقات بين القوات المسلحة في البلدين. وقال بيان امس ان (الجانبين ناقشا القضايا التي تعزز الاستقرار والأمن في المنطقة وآخر المستجدات بشأن التعاون بين البلدين ومستقبل التعاون الدفاعي والإعلان عن الاستعداد للتعاون مع القوات المسلحة العراقية لمكافحة الإرهاب في المنطقة). من جهة اخرى توقع رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني انتعاش العلاقات التجارية والاقتصادية مع التجار ورجال الاعمال بين العراق والاردن. واكد الحمداني في تصريح امس ان (العراق يريد أن يكون حاضراً بالفعاليات الاقتصادية العربية والدولية والوصول بأقرب وقت إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ودمج العراق بالاقتصاد العالمي)، لافتاَ إلى أن (الاتفاقيات ستكون فرصة للوصول إلى موانئ البحر الأحمر عن طريق الأردن)، متوقعا (انتعاش العلاقات التجارية والاقتصادية مع التجار ورجال الاعمال بين العراق والاردن بعد توقيع الاتفاقية التجارية).