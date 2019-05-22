عبد المهدي في الكويت لمناقشة ملفات مشتركة

الكويت – الزمان

وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الكويت امس الاربعاء لمناقشة ملفات مشتركة بين البلدين . وقال بيان ان (عبد المهدي وصل الى الكويت والتقى عدد من المسؤولين لبحث الملفات المشتركة بين البلدين وتخفيف حدة التوترات التي تشهدها المنطقة). وأوضح السفير العراقي في الكويت علاء الهاشمي أن زيارة عبد المهدي تهدف إلى استكمال زيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك ولاسيما بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 12 أيار الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين.