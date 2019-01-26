عبد المهدي في البصرة – نوزاد حسن

حين شاهدت عبد المهدي بقبعته الشبيهة بقبعة بابلو نيرودا وبمعطفه الـــــــطويل شعرت بانني اشــــــاهد مثقفا يريد تغيير شيء ما.

لكن ليس هذا المهم ذلك لان زيارة عبد المهدي الى البصرة كشفت عن المسافة الكبيرة بين رئيس الوزراء وبين الحكومة المحلية للمحافظة.

وقد اشار بيان لمكتب رئيس الوزراء ان زيارة عبد المهدي تمت دون ابلاغ الحكومة المحلية ولذلك لم يلتق رئيس الوزراء باي مسؤول في المحافظة.وهذا يعني ان هناك مشاكل حقيقية تعاني منها هذه المدينة المنكوبة.

شاهدت صور رئيس الوزراء وهو يتجول في المحافظة.لم ار اي تجمع او لقاءات مع الاهالي كما يحدث في بغداد.

واظن ان الصور التي تناقلتها بعض الفضائيات لشوارع تلك المدينة كافية لاعطائنا انطباعا بحجم الخراب الذي تعاني منه احدى اغنى محافظات العراق. هي زيارة اذن رسالتها ان هناك ما يجب اصلاحه.

لكن في اي مكان يبدأ الاصلاح,وفي اي جهة.

فالقطاع الصحي يعاني,وتشير التقارير الى اصابة 800 شخص بالسرطان شهريا حسب مكتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظة.

اضف الى ذلك معاناة اخرى على المستوى الخدمي والتعليمي ووجود نسبة كبيرة من البطالة تسجن في ياس طويل لا مخرج منه. لكن هل هناك حل واقعي في افق البصريين الذين يتظاهرون منذ اشهر طويلة.؟

حتى هذه اللحظة لا حل.

فالسياسة تسير في طريق امتيازاتها وجميع المحرومين يعانون او يتعرضون للقتل كما حدث في عدة حالات وقعت لناشطين وناشطات ايضا.

هي دورة ياس سـياسي كبير.ولعل البصريون ياملون خيرا من زيـــــــارة رئيس الوزراء التي اظن انها زيارة عابرة في كوكب القلق البصري.