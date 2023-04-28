عبد اللهيان:المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون الجماعي 

بيروت- الزمان
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، الجمعة، ان «منطقتنا دخلت مرحلة جديدة من التعاون الجماعي»، معتبرا إن «التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى انهيار الكيان الصهيوني»، وفق تعبيره.
وأفاد إن «الجمهورية الإسلامية في ايران، ستبقى مع لبنان حتى في الأيام الصعبة».
وقال مصدر مطلع ان عبداللهيان اعطى إشارة قوية لزعيمي حزب الله وحركة امل بالسير سريعا نحو انتخاب رئيس جمهورية من دو ن تحفظات .
وبحسب وكالة مهر للأنباء، قال عبد اللهيان خلال زيارته للبلدة الواقعة على الحدود مع اسرائيل: «نحن ندعم المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني».
وأضاف أنه تلقى من الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، «تقييمات دقيقة»، وتأكيدات بأنّ «المقاومة الفلسطينية واللبنانية، بأفضل حال».
و الخميس الماضي، بحث عبد اللهيان ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، جملة ملفات، أهمها تداعيات الاتفاق الإيراني السعودي على المنطقة والأوضاع الحالية في لبنان.
ووصل وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، إلى لبنان بعد ختام زيارته إلى سلطنة عمان.
وأكّد أمير عبد اللهيان، لدى وصوله مطار بيروت الدولي، أنّ إيران «تعتبر أمن لبنان من أمن المنطقة وأمن إيران»، مشيراً إلى أنّ «تطورات جديدة حدثت في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، ونعتقد أنّ نتيجتها جيدة للمنطقة والعالم الإسلامي، بما في ذلك لبنان».