عبد اللهيان:المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون الجماعي 

بيروت‭- ‬الزمان

قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني،‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان،‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لبلدة‭ ‬مارون‭ ‬الراس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬الجمعة،‭ ‬ان‭ ‬‮ «‬منطقتنا‭ ‬دخلت‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الجماعي‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬إن‭ ‬‮ «‬التطورات‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬تعبيره‭.‬

وأفاد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬ايران،‭ ‬ستبقى‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الصعبة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬ان‭ ‬عبداللهيان‭ ‬اعطى‭ ‬إشارة‭ ‬قوية‭ ‬لزعيمي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وحركة‭ ‬امل‭ ‬بالسير‭ ‬سريعا‭ ‬نحو‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬من‭ ‬دو‭ ‬ن‭ ‬تحفظات‭ .‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬مهر‭ ‬للأنباء،‭ ‬قال‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للبلدة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ندعم‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬‮«‬تقييمات‭ ‬دقيقة‮»‬،‭ ‬وتأكيدات‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واللبنانية،‭ ‬بأفضل‭ ‬حال‮»‬‭.‬‮ ‬

و‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬بحث‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬ونظيره‭ ‬اللبناني‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بو‭ ‬حبيب،‭ ‬جملة‭ ‬ملفات،‭ ‬أهمها‭ ‬تداعيات‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬والأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

ووصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭.‬

وأكّد‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان،‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬مطار‭ ‬بيروت‭ ‬الدولي،‭ ‬أنّ‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬أمن‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬وأمن‭ ‬إيران‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬تطورات‭ ‬جديدة‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬نتيجتها‭ ‬جيدة‭ ‬للمنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬