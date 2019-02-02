عبد الكريم قاسم وبناء العراق – بغداد- الزمان

عن مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر والتوزيع صدر للكاتب علي العكيدي كتاب بعنوانعبدالكريم قاسم لهفة المشتاق.. لبناء العراق يقع في237 صفحة من القطع الكبير، ويضم 28 مقالة نشرها الكاتب في صحف عراقية بين عامي 2003 و2016 كما يذكر الدكتور صلاح عبدالمهدي الجبوري في مقدمة الكتاب قائلا ورغم البعد الزمني بين اول مقال نشر عام 2003 واخر مقال نشر عام 2016 الا ان المقالات بمضمونها الواحد وتأكيدها الدور الريادي والقيادي الفذ لتلك الشخصية العسكرية التي اجادت وافادت،كانت بمثابة سرد تاريخي لوقائع ميدانية حدثت على ارض العراق نهاية العقد الخادس وبداية العقد السادس الميلادي من القرن الماضي.فيما يقول العكيدي في مقدمته اخذت بالكتابة بشكل عام، وعن ملابسات حياة الزعيم السياسية ودوره الكبير في وضع لمسات دولة مدنية ترعى مواطنيها بالدرجة الاولى بشكل خاص، فكان لي في كل عام مقالين،احدهما في ذكرى ثورة 14 تموز 1958 م، والاخر في ذكرى استشهاده فأصبح عندي ثلاثون مادة، وهي مادة علمية فكرية مستنبطة من الحراك السياسي والاجتماعي المعاصر للجمهورية العراقيةثم اشفعتها بتمهيد مطول يحكي قصة العراق كدولة منذ القدم وصولا الى مرحلة الزعيم قاسم الممتدة من 1958 وحتى عام 1963.

ومن بين عناوين المقالات التي ضمها الكتاب والتي سبقتها قراءة سريعة في التاريخ السياسي للعراق حتى نهاية حكم الفريق الركن عبدالكريم قاسم :اجوبة متأخرة لاسئلة في الوجدان – قراءة في حب صادق،ايام الزعيم،حركة الضباط الحرار كيف نشأت ومتى،؟لماذا تم القضاء على رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم عام 1963م؟،عبدالكريم قاسم والنهاية المشرفة.