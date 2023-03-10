30 بحثاً من 13 دولة في المؤتمر الثالث عشر وسط حضور عراقي متميّز

عبد العزيز: توصيات تطالب بتضمين المخطوطات في المناهج حفاظاً على الهوية

القاهرة – الزمان

أكد مدير عام مركز لندن للبحوث مدير المؤتمر الدولي المخطوطات وأهميتها في الحفاظ على الهوية وأبعاد العقد الاجتماعي محمد عبد العزيز أن المؤتمر الدولي الثالث عشر لمركز لندن للبحوث الذي أقيم بتعاون الجامعة الخضراء بتونس وأكاديمية اكريديت بالجزائر وكلية التربية بجامعة القران الكريم بالسودان على المنصة الافتراضية بقاعة المؤتمرات الكبرى لمركز لندن للبحوث يومي 5 و 6 مارس 2023 اختتم أعماله العلمية بإصدار خمسة عشرة توصية علمية ثرية للحث على الاهتمام بالمخطوطات، مشيراً إلى أن المركز يواصل نجاحاته في بلوغ أهدافه الساعية إلى تطور المجتمعات والنفع العام وأن التعاون مع المؤسسات العلمية يذهب بنا بعيداً حيث تحقيق الأهداف العلمية والغايات السامية من خلال أفكار الباحثين حول العالم .

ولفت إلى أن المؤتمر الذي ترأسه وحضر حفل افتتاحه رئيس الجامعة الخضراء بتونس خالد شوكات ثد شهد مناقشة 30 بحث علمي لباحثين من 13 دول مختلفة جاءت جميعها بشكل منهجي سليم وعرض مميز من روادها أضفت علمية ومهنية ونجاحاً على المؤتمر وهذا قمة ما نصبو اليه في مركز لندن ، النفع العام للمجتمعات عبر بنات أفكار العلماء ، لافتاً إلى أن الزخم فاق التوقعات بحضور وزراء ورؤساء جامعات وعمداء كليات و70 أكاديمي وباحث من مختلف الجامعات والدول المشاركة هي ( إنجلترا – الكويت – فلسطين – الأردن – البحرين – العراق – السودان – الجزائر – تونس – المغرب – ليبيا – مصر – مالي ) ، مشيراً إلى أن البحوث المقدمة تميزت بالرصانة العلمية وقامت عليها لجنة مؤلفة من عدد من الأكاديميين رفيعي المستوى تقدمهم الأستاذ الجزائري بوجلال قدور بينما ترأس اللجنة الإعلامية من فلسطين علي البطة واللجنة التحضيرية بديعة عبد القادر من السودان .

وأثنى عبد العزيز على الفرق العاملة برئاسة الأمين العام للمؤتمر وكيل كلية الآداب في جامعة منيسوتا المستشار العلمي للجامعة الخضراء بتونس بروف ايدير غنيات من الجزائر ورؤساء ومقرري الجلسات العلمية الذين تألفوا من مشارب دولية مختلفة فعلى صعيد الرؤساء كلا من ( عبد الملك الدناني من اليمن – مطروح أم الخير من الجزائر – عبد الله الوزان من مصر – حنان عبيد – إنجلترا – يس أبكر من السودان – بوجلال قدور من الجزائر ، وعلى صعيد المقررين ( زينب عبد الكريم الخفاجي و زينة جاسم من العراق و بدرية علي من السودان وانعام يوسف من مصر و هبة توفيق من الأردن و هجيرة هاشم من الجزائر ) . وكافة اللجان بالمؤتمر التي تكاتفت لبلوغ ذلك النجاح العلمي اللافت .

أهم التوصيات

بدورها قالت رئيسة لجنة التوصيات العلمية بالمؤتمر حنان عبد الله عبيد ان (المؤتمر مساء السادس من مارس وجاءت التوصيات التي أشرفت عليها لجنة علمية تشرفت برئاستها وعضوية بروف ايدير غنيات من الجزائر وبروف نهلة منسي من العراق وبروف نجوى باللطيف من تونس ود بوجلال قدور من الجزائر و سعيد موسى من السودان ومحمد عبد العزيز من مصر واستعانت بمستشارين كبيرين في العالم العربي هما بروف محيى هلال السرحان عالم المخطوطات العراق الكبير وبروف كوثر الأبجي أستاذ المالية الإسلامية ونائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق بمصر وخلصت اللجنة الى تلك التوصيات التي أذاعتها رئيس اللجنة بروف حنان عبيد في ختام الحفل وشدد على ضرورة اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة من عمليات الفحص والتحقيق والجرد والرقمنة والتصوير والتدوين والتحرير والفهرسة للمخطوطات والوثائق التاريخية للحفاظ على ما تبقى منها لدينا كونها تخدم الأمة بل والبشرية كلها . – الاهتمام بتحقيق المخطوطات التي لم يتم حتى الآن تحقيقها وتعريفها وتقديمها للمجتمع للحفاظ عليها ومنها مثلا ما تناوله عبد الجليل شوقي باسم ” التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ” وتتميز هذه المخطوطة بأنها كتبت بالغرب الإسلامي بمدينة ألمرية الأندلسية سنة 857 هـ ، كذلك توجيه أهمية مناسبة للمخطوطات العربية التي لم يتم تحقيقها حتى الآن في منطقة افريقيا الغربية ، الخ لعد توفر امكانيات مادية وبشرية ملاءمة تتطوع بتحقيقها وتدوينها حتى الآن للاستفادة من فحواها وكذلك لحمايتها من التلف والضياع . – إنشاء منصّة رقميّة للمخطوطات العربيّة تحوي مكتبة رقمية من أجل تمكين الباحثين والمهتمين من الوصول إلى الموروث الثقافي العربي بطريقة سهلة، فضلا عن حماية المخطوطات من مخاطر التخزين والحفظ والتناول أو عدم الالتزام بالأساليب السلمية مما يسهم في إتلاف المخطوطات وضرورة تسهيل الحصول على المخطوطات ونسخها على شكل صور أو ملفات pdf وشرائها باستخدام عملات متوافرة في غالبية دول العالم الثالث مثل بطاقات – ضرورة السماح للعاملين في مجال التحقيق بأن يحققوا أي مخطوط وفي أي مجال علمي. – سن تشريعات وعقوبات جزائيّة رادعة للمخالفين لأمور المخطوطات، وتغليظها خصوصا على مهربي المخطوطات. – المساعدة الماديّة للدول الفقيرة، خاصة التي تكون مخطوطاتها عرضة للنهب والتدمير. – تشجيع مالكي المخطوطات، وإقناعهم بجدوى التصريح بما تحت أيديهم من مخطوطات وتحفيزهم على تحويلها إلى أملاك وقفيّة، وإعطاؤهم مزايا تحفيزيّة، وضمانات كافيّة للحماية ، والحفظ المميز لهذه المخطوطات. – وجوب النظر إلى المخطوطات برؤية شمولية تنموية ولاسيما اعتماد المدخولات الاقتصادية لبعض بلدان العالم وتنميتها على ما يدرّه تفعيل المخطوطات من خيرات على تلك البلدان وكينونته فاعلاً تنمويا بدل الإنفاق الذي يثقل كاهلها في الغالب. – إنشاء قاعدة بيانات بالمخطوطات المتاحة والوثائق الهامة ترتبط بقاعدة البيانات العالمية بحيث تعطي رقم تصنيف عالمي لكل مخطوط ووثيقة بما يعني رقمنة هذا التراث بعد تبويبه طبقا للمجال الذي يتناوله ، ومنها يتم انشاء مكتبة رقمية في كل دولة تمكن الباحثين من الوصول الى الموروث الثقافي بطريقة سهلة ميسرة مع جرد وفهرسة وتصنيف المخطوطات طبقا للتخصص ، وكذلك إنشاء منصة الكترونية تمكن المستخدمين من سهولة الوصول للمعلومات المطلوبة . – توجيه اهتمام المسؤولين في المجال التعليمي والتربوي على المستوى المتوسط والعالي بضرورة إضافة علمية في مناهج الدراسة عن قيمة المخطوطات ووثائق الوطن الإقليمي والعربي الإسلامي وربطها بتاريخ وجغرافية الأمة ، وتبيان دورها في حفظ الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للوطن بحيث يتم زرع العاطفة بأهميتها في نفوس الأجيال الحالية والقادمة ولأنها تعبر عن الماضي والحاضر والمستقبل أيضا.

ثروة عظيمة

على أن يتم طبع وتداول معلومات واضحة عن هذه الثروة العظيمة ليسهل على الأجيال الحاضرة والتالية معرفتها وتداولها ، والتأكيد المستمر في ذلك يحافظ على هذه الثروة العظيمة حيث يؤدي إهمالها لنسيانها فتضيع بذلك حقوقنا التاريخية والجغرافية في الزمان والمكان. – ادراج المخطوطة العظيمة المسماة “بالعهدة العمرية” في الدراسات المتوسطة أو العالية لتعرفها كل الأجيال وما يوازيها من مخطوطات أخرى في نفس الأهمية مثل: ” وثيقة عثمانية باسم دفتر طابور رقم 516 بما يؤكد لكل الأجيال العربية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين وأن كل من القدس وفلسطين عربية .

بدوره أوضح الأمين العام للمؤتمر ايدير غنيات أن (سر نجاح المؤتمر يكمن في حالة التعاون العلمي السديد بين الجامعة الخضراء بتونس ومركز لندن للبحوث ومؤسسة اكريديت وجامعة القران الكريم وتأصيل العلوم بالسودان ، مشيرا الى ان هذا التناغم سير العمل في المؤتمر على أكمل وجه وأظهر اريحية للباحثين فأبدعوا وأنتجوا أفكاراً رائدة تصب في بوتقة الحفاظ على الهوية وفق أساليب مبتكرة للاهتمام بالمخطوطات).