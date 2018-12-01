عبد الزمان: هدفنا إحداث إصلاحات جذرية في المنظومة الاجتماعية

عبد الزمان: هدفنا أحداث إصلاحات جذرية في المنظومة الاجتماعية

وزير العمل يزور مسناً بلا معيل يرقد في مستشفى بغداد

بغداد – قصي منذر

زار وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مستشفى بغداد مدينة الطب استجابة لمناشدة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل مسن يرقد في المستشفى بلا معيل. واوعز الوزير بعد زيارته المسن والاطمئنان على حالته الصحية بادخاله الى دار الصليخ لرعاية المسنين بشكل فوري وتقديم الرعاية المناسبة له ومتابعة احتياجاته وتلبيتها مشيرا الى ان مسؤولية الدور الايوائية انتقلت صلاحيتها الى المحافظات الا ان الجانب الانساني لا يخضع لسياقات روتينية بل هو واجب يحتم على المسؤول القيام باجراء سريع تجاهه. وفي سياق حديثه مع مدير عام المستشفى حسن التميمي اوضح عبد الزمان ان (الوزارة لديها فريق للرصد الميداني يتولى مهمة اجراء زيارات الى الحالات التي يتم رصدها عبر القنوات الاعلامية او عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل الوزارة على التواصل معها لرصد هذه الحالات ومعالجتها وتقديم الخدمات اللازمة لها بالسرعة الممكنة)، لافتا الى ان (حالة المسن تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكونه فاقدا المعيل ويعيش وضعا اجتماعيا حرجا صار لزاما علينا الاطلاع على حالته بشكل مباشر وتلبية احتياجاته).

وشهدت الوزارة في الاونة الاخيرة تزايدا ملحوظا في حالات العنف ضد الاطفال وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (وبالنظر لما تخلفه هذه الظاهرة من اثار سلبية على الطفل والاسرة والمجتمع على حد سواء. وفي الوقت الذي تعبر فيه هيئة رعاية الطفولة عن اسفها وقلقها الشديدين لتنامي هذه الظاهرة ، فانها تدعو مجلس النواب العراقي الى الاسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري لوضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق)، واضاف (ان الهيئة تدعو الجهات المعنية كافة الى وقفة جادة لبحث ودراسة الاسباب التي ادت الى استفحال ظاهرة العنف في مجتمعنا والمساهمة في ايجاد الحلول والمعالجات للحد من اثارها السلبية الخطيرة).

معاملات خاصة

وانجزت الوزارة 397 معاملة من اصل 405 معاملات خاصة باحتساب خدمة التقاعد لموظفي الدوائر المنحلة لثلاثة اشهر نيسان وايار وحزيران 2018. وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار عبد الواحد ان شعبة شؤون المتدربين انجزت معاملات مراكز التدريب المهني (مراكز وزارة الصناعة سابقا) ومراكز هيئة التصنيع العسكري المنحلة وتضمنت (صحة صدور ومصادقة) لغرض احتساب خدمة التقاعد. وقال البيان ان (الشعبة تقوم بتدقيق ومصادقة واصدار الشهادات الخاصة بالمتدربين الخريجين، إذ تم تزويد المراكز التدريبية بـ (8700) شهادة تخرج خلال هذه المدة. واوضح عبد الواحد ان شعبة شؤون المتدربين في الدائرة تقوم بمنح الوثائق وكتب التأييد لخريجي معاهد التدريب المهني والمراجعين الذين شاركوا بدورات الكفاءة المهنية قبل احداث 2003 فضلا عن اعداد اوامر المباشرة والتخرج والفصل الخاصة بهم). واضاف البيان ان عبد الزمان قال (نسعى الى تمكين الفقراء والمستضعفين بغض النظر عن انتماءاتهم قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ان الوزارة حملت على عاتقها احداث تغييرات جذرية في المنظومة الاجتماعية من خلال تعديل عدد من المواد المندرجة ضمن قوانينها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي لتوفير متطلبات التنمية الاجتماعية).

واكد ان (الوزارة لها رؤية موحدة تجاه المستضعفين دون التمييز بين فئة او مكون مشيرا الى ان المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة انسانية قبل ان تكون مهنية لذا فان سياقات العمل ستكون بعيدة عن الانتماءات والمسميات .

واضاف ان الستراتيجية المعدة لعمل الوزارة تركزت على ثلاث ملفات وهي الاهتمام بالعمالة لتطوير القطاع الخاص وملف الحماية الاجتماعية وملف القروض الميسرة للباحثين عن العمل لافتا الى تشكيل لجان تعنى بمتابعة الاليات المعدة لتقويم مسار تلك الملفات). من جهتهم اعرب النواب عن (تفاؤلهم بسياقات وزارة العمل لتوفير بيئة اجتماعية رصينة للشرائح المستضعفة مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الوزارة في تلبية احتياجاتها داخل قبة البرلمان وقدر تعلق الامر بعملهم .

ذوو الاعاقة

يشار الى ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية طالب بزيادة التخصيصات المالية لكل من هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة فضلا عن زيادة تخصيصات صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل الخاصة بالقروض الميسرة التي تمنحها الوزارة للباحثين عن العمل كجزء من ستراتيجتها للقضاء على البطالة والتخفيف من الفقر).

واستجاب وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان لمناشدة انسانية لمواطن من ذوي الاحتياجات ووجه بتقديم المساعدة الممكنة له وفق السياقات والضوابط الخاصة بشمول المستفيدين من خدمات ذوي الاعاقة، وذلك بعد استقباله بمكتبه مرحبا به وبعائلته ، مطلعاعلى التقرير الطبي الخاص به، داعيا الى تخصيص كرسي متحرك له وشموله بفقرة المعين المتفرغ ضمن الخدمات المقدمة لهذه الشريحة. واشار بيان تلقته (الزمان) امس (ان استجابة الوزير هذه تأتي بعد اطلاعه على استغاثة المواطن عبر احدى وسائل الاعلام وهو يذرف الدموع في وصف حالته وعجزه عن توفير قوت اسرته فضلا على كونه يسكن مع عائلته بين اربعة جدران متهرئة).