عبد الرحمن مجيد الربيعي قبل الرحيل الاخير

أولئك هم آبائي في الرواية

مجيد السامرائي

درس عبد الرحمن الربيعي الرسم واعد نفسه لكي يكون اكاديميا ثم غير مساره نحو الادب لكن جل ابطاله على الورق رسامون في قصصه القصيرة مثل (صالة عرض )المنشورة في مجموعة (خيول )او في روايته الانهار التي كان مناخها أكاديمية الفنون الجميلة وحوارات الطلبة وحياتهم الحية حول الفن والادب .

-في رواية الانهار تقول ان كريم الناصري ظل طويلا سالما !!

{ هي صيغة ادبية ربما لوصف هيئته لانه كان نحيفا طويلا بعد هذه الفترة ؛ ثم ظل سالما الامن وشم لايمحى على جسده ..

-تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد ..كان زميلك في الاكاديمية ماهود احمد وكان وشاما كبيرا .

{ كان ماهود شخصا شفافا ناعما صاحب حيوية ؛ كان يميل الى الشعر والادب اكثر من ميله للفنون ثم كون شخصيته الفنية حينما ذهب الى الاتحاد السوفيتي .

-التقى هناك فانتينا؟

{لا اعرفها لكن تأثيرالواقعية الاشتراكية كان واضحا عليه .

-كان وشاما كبيرا

{ نعم كنا نناقش الامر قبل رواية الوشم .

اجساد ضخمة

– هو متأثر بالفن المكسيكي .

{ لاحتى الفن الروسي فيه هذه الاجساد الضخمة منذ زمن الطغيان الواقعي للاشتراكية .

-هل كنت مميزا في الخط العربي في معهد الفنون الجميلة ؟

{ كان يدرسنا الخط رجل تركي مسن وقصير اسمه ماجد بيك لايعرف الا كلمة واحده لكي يسيطر على الضوضاء في الصف الا ان يصرخ بنا (تشالش ) معناها اعمل .عاصر عهد اتاتورك كان خطه رائعا حينما لايعجبه اي حرف يخرجه بلسانه الذي يمده ثم يلتقط الحرف ويمسحه.

– كأن شخصية جواد سليم الهمتك روائيا؟

{ جواد كان قصير القامة نحيفا وله لحية مبكرة قبل ان تصبح موضة ؛ حين يحادثنا ينظر في عيوننا فيشعرنا بالارتباك ؛ حملت له محبة خاصة لانه جمع بين الرسم والنحت وبين الكتابة وكان يعزف على الكيتار وكتابة يومياته التي نشرها الاستاذ جبرا .

الذي قال لي يومها انه رفع بعض الاسماء لانه لم يعتقد ان يومياته ستجد طريقها الى النشر ؛ لم تكن لورنا زوجته تعرف العربية فاعطته الاوراق .

-احد ابطالك اظهرته كزوربا راقصا !

{ لاهذا حلم بطل رواية الرسام العراقي الذي كان استاذا في معهد الفنون الجميلة ؛ حلم ان جواد يدخل عليه في مشهد كابوسي .

-في رواية الخروج من بيت الطاعة تعترف بانك فشلت في ان تكون رساما مميزا فقررت الثأر فكنت روائيا كبيرا !

{ لا كان يمكنني ان ابقى ارسم واكون من الفنانين المتوسطين الموجودين في البلد بمعنى اني لن اكون محمد مهر الدين !

– ولا رافع الناصري !

{ رافع كان زميلي كان واقعيا .

– لا هو اكمل دراسة المعهد وذهب الى الصين في حين قرر الاخرون ان يذهبوا الى الاتحاد السوفيتي وبلدان المعسكر الاشتراكي .

– في غالب قصصك – الابطال رسامون !

{ الرسم عالمي في الانهار وبطل روايتي (هناك في فج الريح )غسان كان رساما لكن بطل خطوط الطول خطوط العرض كان دبلوماسيا يعمل في الامم المتحدة ؛ ابقى قريبا من انشغالاتي واهتماماتي الشخصية .

-كان لقيس لفتة مراد ابوة عليك في الشعر من اباك في الواقع ؟

{ ليس لدي اب بمعنى الاب . العراق هو ابي – صدقني – والناصرية امي .

– لكن هناك آباء للرواية !

{ انا ارى ذلك مجسدا في نجيب محفوظ .هناك روائيون لم يعرفوابما فيه الكفاية مثل توفيق عواد اللبناني هذا كاتب عظيم ؛ يوسف حبشة الاشقر كاتب مهم جدا لانه كتب الرواية الجديدة بمعناها ولاتنس فتحي غانم ايضا .

-هؤلاء آباؤك ..اولئك آبائي فجئني بمثلهم .

{ هناك آباء في الرواية العالمية قرأنا لهم مبكرين وبهرنا بهم ؛ وخاصة همنغواي واركسن كالدويل وجون شتاين بيك وسكوت فيتزجرالد والبيركامي وكل الروايات التي كانت تصلنا مترجمة بعد ذلك من الكتاب الفرنسيين ؛ عدد كبير منهم .

– وادب امريكا اللاتينية ؟

{ هذا فيما بعد في تلك الفترة لم يكن أحد من امريكا اللاتينية معروفا عدا جورج أمادو لانه كان صاحب موقف سياسي ..كان شيوعيا .

-ماركيز قال انه تأثر برواية المسخ لكافكا هذا الرجل الذي ينقلب الى صرصار .انت لم تذكر كافكا .

{ اذا اردت ان اذكر كل الاسماء لابد ان تكون لديك معدة هاضمة ؛ كل هؤلاء عليك ان تقرأهم وتهضمهم ؛ لكن عندما تكتب عليك الا تقع في شراك احدهم او تقليده لان هناك روايات قلدت غيرها فانتهت ولم تصمد لان هناك عودة الى النص الاصلي وليس الى النص الهجين ؛ انا قاريء للرواية قاريء للكثير والدليل على هذا كتبي النقدية الكثيرة اردت فيها ان اعرف بالاعمال التي أقرأها وانبهر بها .

-الدكتور صبري مسلم حمادي تقصى الاثر الخرافي والشفاهي الشعبي في اعمالك ؛ هل تعتقد ان الواقعية السحرية لها تأثبر عليك ؟

{ لااستطيع ان اجيبك عن سؤال كهذا ؛ انت قاريء ومتلقي .

-الا اذا عرفنا الواقعية السحرية ؟

{ هي ظهرت في رواية وادب امريكا اللاتينية ومصدرها سريالي خرجت من السريالية ؛ لكن أدباء امريكا اللاتينية استطاعوا ان يخلقوا سرياليتهم الخاصة بهم بهذه الواقعية التي سميت واقعية سحرية !

-الواقعية السحرية اليست موجودة في الف ليلة وليلة ؟

{ لا نحن لانريد ان نحشر القدم في الحذاء الصيني كما يقال .

– لكن الليالي عمل ملهم افاد الجميع الا الكتاب العرب .

{ لانه فيه مساحة من الخيال نحن عندما نعود ونقرأه بلغة اشبه بالعامية فنحن لاننظر الية بجدية الا بعد ان درسها مجموعة من النقادالكبار منهم صديقنا الدكتور محسن الموسوي .

– الاسبق عبد الغني الملاح وربما احمد محمد الشحاذ !

– احك لي عن الذي درسها دراسة اكاديمية وهناك من درسها في الغرب .

انت تستغرب ان الكاتب الليبي خليفة التليسي لديه كتاب صغير اسمه (كراسات ادبية )نقل فيها آراء لمارسيل بروست الكاتب الفرنسي الذائع الصيت صاحب ( البحث عن الزمن الضائع ).

– معنى هذا انهم استوعبوا الف ليلة وليلة !

{ لاحظ عدد الافلام التي اعدت عنها او عدد الرسوم التي استوحتها

– متى قرأتها ؟

{ لم اقرأها الا متأخرا ؛ لقد افاد التداخل الحكائي فيها نجيب محفوظ في ملحمة الحرافيش .

– لااعتقد ان عبد الرحمن مجيد الربيعي اصبح جزيرة نائية ؛ كل النقاد وصلو ا اليك واستعمروك ولم يستخرجوا كل معادنك الخفية !المرأة عندك جامع مانع دريئة تفوق جرأة مجتمعها اللحظوية العابرة !

{ من المؤكد انك ترى اناسا كثيرن رجالا ونساء يلفتون نظرك لانهم لايقعون في السياق المألوف .

-الشخصيات النادرة هي الشخصيات المقتحمة .

{ الذين يتفردون هم الشخصيات المتأججة ليس بالضرورة ان يكن نساءا لان عالمنا عالم رجل وامرأة .

-كاترين كتبت عن حياتها الخاصة كتابا ترجم الى 33 لغة وحقق كذا مليون دولار .هذه الحياة الفضائحية لماذا نجحت في اوربا ؟

{ حتى بعض الاعمال العربية حققت ذلك خذ مثلا سيرة صديقنا محمد شكري رحمه الله ( الخبز الحافي )ايضا لفتت نظر الكثيرين عندما ترجمت الا انه قدم كشفا عن عالم لم يكن معروفا لديهم فاعتبروه جزءا من سحر الشرق .

-كلنا في الهم شرق !

{ هناك روائيون عرب يكتبون وليس في اذهانهم الا القاريء الغربي لانهم يطمحون ان تترجم اعمالهم لكي تلقى القبول عند النقاد الغربيين !

– هذا طموحك انت !

{ انا لااكتب من اجل ان اترجم !

-ولاتكتب من اجل الشرق!

{ انا اكتب ما اريد ان اكتبه ؛ أما ان تصل هذا الكتابات ثم يكون هناك مدى لتقبلها وماذا تحقق وماذا تضيف هذه مسائل لست انا من يقررها .

-وصلت رواياتك الى لايبزك واحداهن نالت عنها الدكتوراة ماخلاصة ما توصلت اليه الباحثة ؟

{ لااعرف ماذا قالت لانها كتبت رسالتها بالالمانية ثم ذهبت انا الى لايبزك وتعرفت بها وجاءت بصحبة زوجها الى تونس والتقيتها ولان الرسالة لم تترجم ولدي نسخة منها وقبلها رسائل عني كانت اولها بالايطالية ثم الاسبانية . السيدة الالمانية ترجمت نماذج من قصصي الى الالمانية ثم نشرتها في فرانكفورت بالعربية وعرضت هناك في معرض الكتاب عندما كانت البلدان العربية ضيفا ؛ وانا لم اذهب لاني كنت يتيما لااحد يتبناني ذهبوا وتبنتهم دولهم وانت تعرف حالنا في تلك السنوات .

– اود ان اتقصى حالات اليتم في اعمالك ؟

{ لم اكتب عن شخصية اليتيم ؛ رغم اني فقدت أمي مبكرا وانا طفل وكنت اكبر اخوتي كنا ثلاثة انا وولد بعدي ثم بنت ؛ توفت امي صغيرة جدا كتبت عن موتها في( سيرة البدايات ) من حسن حظي كانت لي جدة من امي كانت بمثابة الام وكانت لي خالة رغم ان لديها اولاد ؛ كانت الروابط العائلية متينة فلم اشعر بفراغ وان كنت اسمع باليتيم واليتامى وكنت اوصف بهذا الوصف .

– تشبه المتنبي تماما تبنته جدته !حيث رثاها بقوله)أحن إلى الكأس التى شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضما )

{ ربما هذه مصادفات .. هي لم تتبناني انما ربتني بمثابة امي وهي التي كانت حريصة علي من حوادث السير حين اخرج حين كان عدد السيارات في الناصرية ثلاث فقط وحين تخرج تمسك بيدي ولا تتركني طليقا

عبور الطريق

-ماشيتك – بعمان – ومازلت تخشى السيارت وتجد صعوبة في عبور الطريق

{ تماما رغم اني اقودها منذ فترة مبكرة ؛ لكني عملت حوادث سير كثيرة في بيروت وتونس بلا حساب وفي بغداد دون قصد لان السياقة اصبحت فوضى كاملة وعليك ان تسير وسطها اذا كنت تريد ان تكون في اقصى حدود الانتباه والاتأخذك السيارات .

– هل انت نتاج الفوضى الخلاقة ؟

{ لا هذا مصطلح سياسي لااؤمن به وترى كيف كانت نتائجه على اكثر من بلد ؛ انا مؤمن بالوعي الخلاق ؛ والدقة بكل الحسابات ؛ اذا تركت الاشياء للفوضى فان اصابت مرة ستخسر مليون مرة

– دعنا في العلم في الجين انت اخذت عن ابيك شيئا كان والدك مزواجا محبا للنساء !{ اخذت عنه حب النساء – ليس بهذا المعنى – احب رفقتهن؛ صحبتهن.. مجالس النساء جميلة ؛ احب هذا الشيء لسبب واحد ربما لانني تربيت بين النساء ؛ جدتي وخالتي وربما لفقدان الام ؛ انا قلت ذات مرة في احدى قصصي في ما معناه : انني احاول ان ابحث عن وجه امي ولدي بطل من احدى قصصي – لااذكر اين – يقول : إنني اكتشفت ان كل النساء اللواتي تعلقت بهن او احببتهن كن يشيهن أمي .

– عقدة اوديب !!

{ هذه تسميات ومصطلحات لكن هناك مسألة حقييقية – نستغرب لها أحيانا – حتى الزيجات ترى الزوجة تشبه زوجها من غير اتفاق

– بعد عشر سنين !

{احيانا من البداية بمرور السنين يتشابهان .