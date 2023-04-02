منتخب العراق للتجذيف يعسكر في إسبانيا

عبد الحميد يواصل لقاءاته باللجنة الفنية تحضيراً لدورة الألعاب الآسيوية

بغداد- الزمان

إلتقى الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد صباح اليوم أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تحضيرات الاتحادات الرياضية الوطنية التي سيشارك رياضيوها في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقبلة بمدينة هانتشو أيلول المقبل.أعلن ذلك عبدالحميد مبيناً انه إستمع لعرض قدمه أعضاء اللجنة الفنية عن زياراتهم الميدانية لمقرات الاتحادات المشاركة، ولقاءاتهم مجالس إداراتها، وحضورهم لعدد من الوحدات التدريبية التي يجريها الرياضيون العراقيون. وأكّد عبدالحميد بانه تسلّم من اللجنة الفنية مجموعة من تقاريرها عن التحضيرات الأخيرة للمنتخبات والرياضيين العراقيين الذين يستعدون لدخول المنافسات القارية المقبلة، لتتم دراستها في الأمانة العامة وعرضها على السيد رئيس اللجنة الأولمبية سعياً لاتخاذ الخطوات التي تعضّد التحضيرات الفنية والارتقاء بأداء الرياضيين العراقيين وأرقامهم المسجلة، ومقارنتها بما يمكن أن يسجله منافسوهم المتوقعون.وحضر اللقاء أعضاء اللجنة الفنية، عضوا المكتب التنفيذي إبراهيم البهادلي و باسم أحمد بالاضافة لعبدالجليل جبار وعامر طالب.ومن جهة اخرى أعلن الاتحاد العراقي للتجذيف، عن مشاركة المنتخب الوطني، في بطولة العالم للتجذبف، التي من المقرر إقامتها في كرواتيا خلال شهر آيار المقبل.وقال رئيس الاتحاد، عبد السلام خلف إن الاتحاد اتفق مع نظيره الإسباني على إقامة معسكر تدريبي لثلاثة لاعبين مصنفين في المنتخب العراقي وهم محمد رياض وعز الدين عبد السلام وبكر شهاب.

انطلاق بطولة

وأضاف خلف، أن المعسكر سيستمر لغاية انطلاق البطولة المقرر إقامتها في كرواتيا في الخامس من شهر آيار المقبل، بمشاركة واسعة لمنتخبات العالم للعبة.وأوضح أن المنتخب سيتوجه إلى إسبانيا في الرابع من الشهر الحالي، للبدء في معسكره الذي يستمر قرابة الشهر”، لافتاً إلى أن “البيئة هناك صالحة لإعداد المنتخب كما أن الأجواء متشابهة بين إسبانيا وكرواتيا.وتأهل اللاعب محمد رياض في فعالية الفردي خفيف الوزن للنهائيات.وكان الاتحاد العراقي للتجذيف، قد أقام بطولة العراق في بغداد، تأهل من خلالها اللاعبان (عز الدين عبد السلام) و(محمد رياض) في فعالية الزوجي خفيف الوزن للنهائيات.