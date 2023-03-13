عبد الحميد تحصد ذهبية دورة نوروز في الوثب العالي

بغداد- الزمان

خطفت البطلة مريم عبد الحميد ذهبية فعالية الوثب العالي في دورة العاب نوروز جاه الدولية للسيدات التي انطلقت منافساتها في العاصمة الايرانية طهران.وتمكنت اللاعبة مريم عبد الحميد من تجاوز العارضة على ارتفاع بلغ 1.75م لتحل اولا متقدمة على منافساتها لتحصد اولى ذهبيات العراق في الدورة. وسبق للاعبة وان توجت بلقب بطلة لاندية العراق بل وهيمنت على سباق الوثب العالي كما حصدت ذهبية اسيا في اليابان لفئة الشابات وبطلة العرب في الجزائر وحصلت على عدد كبير من الاوسمة وشاركت في بطولة العالم في بولندا وتعد واحدة من ابرز اللاعبات في رياضة العاب القوى.