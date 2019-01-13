عبد الحسين شعبان ينتزع العرفان

مسيرة فكرية وثقافية رائدة

عكاب سالم الطاهر

في الثامن من شهر كانون اول 2018..وصلتُ العاصمة اللبنانية بيروت ،

لحضور معرض الكتاب الدولي بدورته 62.

وعلى هامش المعرض حصلتُ على كتاب

« تونس والعرفان ..وقائع حفل تكريم ومسيرة فكرية وثقافية رائدة..»..

الكتاب صدر عن جهات ثلاث :

*المعهد العربي للديمقراطية..

*منتدى الجاحظ..

*الجامعة الخضراء..

من هو المحتفى به ؟

هو الدكتور عبدالحسين شعبان..دكتوراه فلسفة ( مرشح علوم ) في العلوم القانونية من اكاديمية العلوم التشيكوسلوفاكية، براغ ، معهد الدولة والقانون .أكاديمي ومفكر ، باحث

في قضايا الانسانيات والحقوق والاديان والفكر السياسي. استاذ في القانون الدولي وفي فلسفة اللاعنف.

له نحو 60 كتاباً في الفكر والقانون والسياسة

والنقد والثقافة.

نود الاشارة الى ان ما ذكرناه مختصر ومركز جداً من سيرة حافلة بالعطاء المتنوع.

تونس..و..عرفانها..

الكتاب الذي بين ايدينا ، من اصدار « دار الفارابي » اللبنانية..ومن اعداد : المعهد العربي

للديمقراطية. وغطى 366 صفحة من القطع الكبير.

صدرت طبعتهُ الاولى في أيلول 2018…

مشروع الحضارة

وفي تقديمه للكتاب ، يقول الكاتب والصحفي

التونسي ، خالد شوكات :

« هذا الكتاب ، هو ديوان عرفان بالجميل ، تقدمه تونس للمفكر العربي العراقي الكبير

الدكتور عبدالحسين شعبان ، الذي قدم للمشروع الحضاري العربي المعاصر ما يزيد

عن نصف قرن من العطاء الفكري والحقوقي

والسياسي والانساني. …».

ومضى يقول :

« تعتبر رحلة الدكتور عبدالحسين شعبان ،مع

الفكر العربي المعاصر ، رحلة احد المفكرين

الكبار ، ممن آثر الجمع على الطرح ، وفضل

المراكمة على القطيعة ، ودعا للبحث عن المشترك لا التركيز على المختلف، ومن هنا

يصح القول بانه من بناة الجسور بين الروافد

والتيارات والمدارس الفكرية….» .

وقائع حفل التكريم…

وعلى الصفحة 13 من الكتاب ، وتحت عنوان : وقائع حفل التكريم..ادرجت الكلمات التي القيت في حفل التكريم ، او التي ارسلت للمشاركة فيه لتعذر وصول اصحابها ، وقام

الناشر بتثبيتها حسب الحروف الابجدية..

ساعمد الى الانتقاء كنماذج ، فهي تشترك بسمة

الاشادة بالدكتور شعبان..

في كلمته ، قال الدكتور جورج جبور ، بروفسور في العلوم السياسة، ومحاضر للدراسات العليا بكلتي الحقوق والاداب بجامعة دمشق وحلب « عبدالحسين شعبان

اسم مشرف في سوريا.لدى مثقفيها على تنوع

آرائهم. ولدى قيادي دولتها ومسؤوليها عن الشؤون الثقافية…»..

ومن المغرب ، قال الدكتور جمال بندحمان ، الاستاذ الجامعي في المملكة المغربية ان الدكتور عبدالحسين شعبان يمثل الفكر المركب والافق الانساني .

عطر الكتب

ومن الكويت ، قال الدكتور حامد حمود العجلان « تعرفت عليه أكثر من خلال كتبه

والتي تزيد على خمسين كتاباً ومنشوراً . فمن

خلال كتبه نتعرف الى رهافة احساسه وثقافته وتجربته السياسية وجرأته على نقد

الذات بنقده للايديولوجيا التي تشرب بها منذ

صغره..» .

و قال الاستاذ حجاج نائل ، وهو مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان في مصر :

« واذا كان لي شرف نيل صداقة هذه الشخصية الفذة في عشرات المناسبات والاحداث وحتى على المستوى الانساني ، فقد

وجدتُه بحق ، الحقوقي الاول الذي يستحق التكريم »..

وقالت السيدة رندا سنيورة ، المديرة العامة

لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، فلسطين — القدس المحتلة

« لقد جمع شعبان في عمله النضالي بين الفكر

والممارسة ، فكان مفكراً جريئاً ، امتاز بالشجاعة في طرح افكاره والدفاع عنها..»..

ومن الجزائر قال عالم الاجتماع في جامعة

الجزائر الدكتور الزبير عروس :

« حاول شعبان دون تكلف او افتئات على عصره ، ان يجعل من انتمائه الثقافي الاصل والمكتسب ، من معارفه العالمية المتعددة الجذور….»..

العراقيون..

وادلى المثقفون العراقيون بدلوهم ، وهم :

الاستاذ حميد الياسري..الدكتور المهندس خالد المعيني..الاستاذ زيد الحلي..الاستاذ شبيب المالكي..الدكتور شيرزاد احمد امين النجار..

الدكتور احمد عبدالمجيد…الدكتور صائب الكيلاني…الاستاذ ضياء السعدي..الاستاذ ليث الحمداني..الدكتور عامر حسن فياض… الدكتور عبدالحميد الصائح..الاستاذ عبدالرحمن مجيدالربيعي..الدكتور علي كاظم

الرفيعي..الدكتور عمران القيسي..الاستاذ نصير شمة..الاستاذ وثاب شاكر..

تقييم…

الشهادات بحق الدكتور عبدالحسين شعبان

كثيرة..لا نستطيع الاحاطة بها جميعاً..

لكننا انتقينا عينات منها..

هذه الشهادات يجمعها قاسم مشترك ، وهو الاقرار بالسمات الايجابية العديدة للمفكر

العراقي الانساني الدكتور عبدالحسين شعبان.

وهو ما يجعلنا – كعراقيين – نفتخر ونعتز ونقيم عالياً ، عطاء الدكتور عبدالحسين شعبان..

تحية لتونس الخضراء ، وهي تفصح عن عرفانها..

العمر المديد للمفكر اليساري..الصديق الدكتور عبدالحسين شعبان..