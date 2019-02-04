عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬عفو‭ ‬يشمل‭ ‬آلاف‭ ‬المحكومين

الأردن سيشتري النفط العراقي بحسم 16 دولاراً عن كل برميل
عمان – الزمان
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين إرادته بالموافقة على قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين، في خطوة تلبي مطالب شعبية تتكرر منذ سنوات.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن «الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم الاثنين بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب». وكان مجلسا النواب والاعيان أقرا قانون العفو العام، بعد سلسلة طويلة من المناقشات تناولت تفاصيل القانون وبنوده. ويشمل قانون العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.
كما يشمل العفو جرائم شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به كجرائم القتل والاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان. في المقابل، لا يشمل العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب او التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف. وكان العاهل الأردني أمر في 13 كانون الاول/ديسمبر الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام «بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين». وأكد الملك «أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين» مبينا «ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم». ورجح وزير العدل الاردني بسام التلهوني أن يشمل قانون العفو العام زهاء ثمانية آلاف شخص. وكشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة في تصريحات لصحيفة «الغد» المستقلة في الاول من الشهر الماضي أن «الطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) في الاردن تبلغ 12 ألف نزيل،
في الوقت الذي يبلغ فيه عدد النزلاء حاليا 19 الفا و200 موزعين على 16 مركزا للاصلاح والتأهيل». فيما ، اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الاثنين ان المملكة ستشتري من العراق نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا بحسم 16 دولارا عن البرميل الواحد.
وقالت الوزيرة في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاردنية إن «الأردن سيشتري من العراق حوالى 10 الاف برميل من النفط الخام يوميا تشكل 7 % من احتياجات المملكة على أساس معدل سعر خام برنت الشهري بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارا للبرميل الواحد». واضافت إن «الكميات المشتراة من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في المركز الحدودي (الكرامة– طريبيل) السبت الماضي، لا تزيد على 10 الاف برميل في اليوم قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان، ويتم احتساب قيمتها على أساس معدل سعر خام برنت الشهري تحسم منها كلف النقل والفرق بالمواصفات».
واوضحت زواتي أن «الأردن سيلتزم بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام من منطقة بيجي (200 كلم شمال بغداد) في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان)».
والتقى رئيسا الوزراء الأردني عمر الرزاز والعراقي عادل عبد المهدي السبت برفقة وفدين رفيعي المستوى، في قاعة اجتماعات استحدثت داخل خيمة بيضاء نصبت عند المعبر الرابط بين البلدين، الذي أعيد افتتاحه نهاية آب/أغسطس 2017.
ويبعد هذا المعبر الوحيد بين البلدين المعروف بطريبيل من الجانب العراقي والكرامة من الجانب الأردني، حوالى 370 كيلومترا من عمان، وحوالى 570 كيلومترا من بغداد، وكان أغلق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق غرب العراق عام 2014.
وتم خلال لقاء الرزاز وعبد المهدي إعلان إستئناف العراق عملية التصدير البري للنفط إلى الأردن.
وقام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارة رسمية للعراق منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، هي الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام.
وكان العراق يزود الاردن كميات من النفط باسعار تفضيلية وأخرى مجانية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.