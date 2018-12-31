عبدالمهدي يتحدث عن اهمية اعادة تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

بغداد -الزمان

اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، أن الهدف من اعادة تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية، مشدداً على ضرورة اعتبار الفساد عدوا مثل “داعش”.

وقال عبد المهدي على هامش الاجتماع الاول للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد، بحسب بيان، إن “الهدف من اعادة تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة او شخص مهما كان موقعه وان نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء”.

واضاف عبد المهدي أن “هذا الاجراء يأتي تنفيذا لماتعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب واصبح واجب التنفيذ”، مشدداً بالقول “امام ذلك يجب ان يتمتع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الادارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ”.

وأكد ضرورة “المضي بمسار واحد من اجل تحقيق مخرجات واضحة ومنع الضرر الفادح الذي اصبح يهز صورة الدولة والمجتمع وسمعة المواطنين بشكل عام ، ولابد من وضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدوا مثل عصابة داعش الارهابية”.