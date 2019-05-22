عبدالمهدي‭ ‬يلتقي‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭:‬‭ ‬بحث‭ ‬الملفات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتصعيد‭ ‬في‭ ‬الخليج

الكويت‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، عصر الاربعاء، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح

في مفتتح زيارته لدولة الكويت وكان وصل رئیس مجلس وزراء العراق، عادل عبدالمھدي، والوفد المرافق إلى الكويت، الیوم الأربعاء، في زیارة رسمیة قصیرة.

وأفادت وكالة أنباء الكويت «كونا»، أنه كان في مقدمة مستقبلي عبدالمهدي على أرض مطار الكویت الدولي، الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئیس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع، الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

وكان عبد المهدي، اكد الثلاثاء، انّ الكويت “لعبت دورا حكيما” في الخلافات الدائرة بالمنطقة، و اكد انّ العراق والكويت يشتركان في الكثير من الامور .

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي امس الاول ان “بين العراق والكويت الكثير من الامور المشتركة، والطرفان يريدان دفع الامور بإتجاه التهدئة ولعب دور اقليمي ايجابي، وكل طرف له ثقله مع الاطراف المختلفة”.

واضاف، ان ” الكويت لعبت دور الحكيم في الخلافات الدائرة بالمنطقة ،وسنبحث مع الكويت كيفية التوصل الى لعب دور ايجابي وخلق رؤية مشتركة بهذا الشأن”،مشيرا الى ان “العلاقات مع الكويت الآن تبني وتنتج وقل فيها جانب الخلافات وازداد جانب المشتركات”.