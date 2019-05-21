عبدالمهدي‭: ‬نلعب‭ ‬دور‭ ‬التهدئة‭ ‬لا‭ ‬الوساطة‭ ‬

بغداد‭ ‬– الزمان‭ ‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬سترسل‭ ‬وفدين‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬للمساعدة‭ ‬«لإحتواء‭ ‬التوتر»‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬فيما‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬الكويت‭ .‬

وأكد‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يلعب‭ ‬«دور‭ ‬تهدئة»‭ ‬فقط‭ ‬وليس‭ ‬وساطة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مجموعات‭ ‬عراقية‭ ‬تريد‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬الحرب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ببغداد‭.‬

وكان‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬رغبة‭ ‬لدى‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬الحرب،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«الأمور‭ ‬ستنتهي‭ ‬على‭ ‬خير»‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬الحالي‭ ‬للخطاب‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.‬

وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعدما‭ ‬أرسلت‭ ‬واشنطن‭ ‬قوات‭ ‬إضافية‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للتصدي‭ ‬لما‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬«مؤشرات‭ ‬واضحة»‭ ‬على‭ ‬تهديد‭ ‬لقواتها‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬تهديداته،‭ ‬بعدما‭ ‬رأى‭ ‬وحدة‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني،‭ ‬وبعدما‭ ‬نصحه‭ ‬مساعدون‭ ‬عسكريون‭ ‬بعدم‭ ‬خوض‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬