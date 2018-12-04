عبدالمهدي‭ ‬بعد‭ ‬فوضى‭ ‬البرلمان‭: ‬حسم‭ ‬التشكيل‭ ‬الوزاري‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬عقب‭ ‬جلسة‭ ‬سادتها‭ ‬الفوضى‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬الكابينة‭ ‬الوزارية‭ ‬،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن”الفوضى”التي‭ ‬حصلت‭ ‬داخل‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬منعت‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الوزراء‭ ‬المتبقين‭. ‬وأضاف‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأسبوعي،‭ ‬إن”الحكومة‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد”،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن”هناك‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬ملف‭ ‬فساد‭ ‬مفتوح‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة”‭. ‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الى‭ ‬تناسي‭ ‬خلافاتها‭ ‬واستكمال‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اسفه‭ ‬لما‭ ‬شهده‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اليوم‭. ‬وقال‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحافي،‭ ‬إن‭ ‬“الذي‭ ‬حصل‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬لاستكمال‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬يعد‭ ‬انتكاسة‭ ‬خطيرة‭ ‬وأمر‭ ‬مؤسف‭ ‬ومصادرة‭ ‬واضحة‭ ‬لارادة‭ ‬الشعب‭ ‬والناخبين”،‭ ‬عادا‭ ‬ماحدث‭ ‬“انتصار‭ ‬لاراده‭ ‬العنف‭ ‬والفوضى”‭. ‬وكان‭ ‬وجه‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬النواب‭ ‬قائلا‭:‬”تشرفت‭ ‬بإرسال‭ ‬كامل‭ ‬التشكيلة‭ ‬الحكومية‭ ‬يوم‭ ‬‮٢٤‬‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭ ‬المنصرم”‭. ‬وتم‭ ‬التصويت‭ ‬بالثقة‭ ‬على‭ ‬‮١٤‬‭ ‬وزيراً‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬بقية‭ ‬التشكيلة‭ ‬لاحقاً‭…. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الاسماء‭ ‬من‭ ‬هيئتي‭ ‬النزاهة‭ ‬والمساءلة‭. ‬وعملنا‭ ‬وفقاً‭ ‬لمنطلقات‭ ‬محددة”‭. ‬وتابع‭:‬”لا‭ ‬ندعي‭ ‬المثالية‭ ‬لكننا‭ ‬حاولنا‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الممكن‭ ‬ونيل‭ ‬ثقة‭ ‬أغلبية‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬الاقتراب‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬من‭ ‬المنطلقات‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬معقدة‭ ‬وتجاذبات‭ ‬حادة”،‭ ‬مبيناً‭:‬”ستكون‭ ‬لكثيرين‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬مغايرة،‭ ‬وقد‭ ‬أشاركهم‭ ‬الرأي‭.. ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتمنى‭ ‬المرء‭ ‬يدركه‭.. ‬فالتشكيلة‭ ‬الراهنة‭ ‬هي‭ ‬الاقل‭ ‬عدداً‭ ‬منذ‭ ‬‮٢٠٠٣‬‭ ‬وليومنا‭ ‬هذا‭… ‬لذلك‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬تعذر‭ ‬مشاركة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬الوزارية‭. ‬

فللمشاركة‭ ‬مواقع‭ ‬وأشكال‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬التشكيلة‭ ‬الوزارية‭. ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬يفسر‭ ‬الأمر‭ ‬مناصرة‭ ‬لجهة‭ ‬ولا‭ ‬استبعاداً‭ ‬لأخرى”‭. ‬وقال‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬‭:‬”لقد‭ ‬قمنا‭ ‬عند‭ ‬توافق‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬باختيار‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬قُدّم‭ ‬إلينا‭ ‬من‭ ‬مرشحين،‭ ‬وبخلافه‭ ‬اقترحنا‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬أسماءً‭ ‬أخرى،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬أوكل‭ ‬أمر‭ ‬ترشيحهم‭ ‬أو‭ ‬اختيارهم‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬فقبل‭ ‬‮٢٤‬‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬عزلت‭ ‬نفسي‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬تأثيرات‭ ‬خارجية،‭ ‬ووضعت‭ ‬نفسي‭ ‬أمام‭ ‬ربي‭ ‬وضميري‭ ‬وشعبي،‭ ‬للاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬المنطلقات‭ ‬والمعايير‭ ‬التي‭ ‬أريد‭ ‬لهذه‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬عليها،‭ ‬وعلى‭ ‬المبادئ‭ ‬العامة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مراعاة‭ ‬المقبولية‭ ‬الشعبية‭ ‬واستقلالية‭ ‬الموقع‭ ‬والكفاءة‭ ‬والنزاهة‭ ‬والانسجام‭ ‬الحكومي‭ ‬وتقديم‭ ‬وجوه‭ ‬جديدة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازنات‭ ‬المكونية‭ ‬وتمثيل‭ ‬أفضل‭ ‬للمرأة‭ ‬والتمثيل‭ ‬الأقرب‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬الانتخابية‭ ‬ومبادئ‭ ‬مثل‭:‬‭ ‬لا‭ ‬فرض‭ ‬ولا‭ ‬رفض،‭ ‬ورفض‭ ‬التدخلات‭ ‬الاجنبية،‭ ‬ومسؤولية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته،‭ ‬مع‭ ‬مراعاتها‭ ‬كلما‭ ‬أمكن‭ ‬للاتفاقات‭ ‬السياسية،‭ ‬التي‭ ‬رغم‭ ‬وجودها‭ ‬لكنها‭ ‬تفتقد‭ ‬أحياناً‭ ‬المعيارية‭ ‬الواحدة‭ ‬الحاكمة‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬لتكون‭ ‬فيصلاً‭ ‬بين‭ ‬الجميع”‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه”أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬وصحي‭ ‬وديمقراطي‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬اختلافات‭ ‬ومنافسات‭. ‬ولقد‭ ‬وصلتني‭ ‬طلبات‭ ‬كثيرة،‭ ‬وحضرت‭ ‬جلسات‭ ‬تخللتها‭ ‬تفسيرات‭ ‬مختلفة‭ ‬عمن‭ ‬يُظن‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الموقر‭ ‬يؤيده‭ ‬او‭ ‬يرفضه،‭ ‬كما‭ ‬وصلتني‭ ‬تواقيع‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬او‭ ‬كتل‭ ‬تأييداً‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المرشحين،‭ ‬وحصلت‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬رؤساء‭ ‬قوائم‭ ‬وأعضائها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬من‭ ‬حقي‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليه‭ ‬مجرداً‭ ‬عما‭ ‬عداه”‭. ‬وأوضح‭:‬”لم‭ ‬يعد‭ ‬بالإمكان‭ ‬الانتظار‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬وسنترك‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لتأخذ‭ ‬مجراها‭ ‬وتحسم‭ ‬الخلافات،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬كسر‭ ‬النصاب‭ ‬الضعيف،‭ ‬مما‭ ‬يضعف‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الموقر،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يعني‭ ‬سيطرة‭ ‬أقلية‭ ‬على‭ ‬أغلبية‭. ‬

وأن‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬ترتئيه‭ ‬الكتل‭ ‬الكبيرة،‭ ‬او‭ ‬يتخذه‭ ‬المجلس‭ ‬او‭ ‬رئاسته‭ ‬سواء‭ ‬بتأجيل‭ ‬طرح‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬مفضلاً‭ ‬حصول‭ ‬توافق‭ ‬عليها،‭ ‬او‭ ‬بحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عمن‭ ‬يريد،‭ ‬فهذه‭ ‬ممارسات‭ ‬متروكة‭ ‬للمجلس‭ ‬الموقر،‭ ‬ونفضل‭ ‬تحديد‭ ‬مواعيد‭ ‬قريبة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬‮٢٤‬‭-‬‮٤٨‬‭ ‬ساعة‭ ‬لتقديم‭ ‬البدائل‭. ‬فلقد‭ ‬تهيأنا‭ ‬للامر‭ ‬وقدمنا‭ ‬الى”النزاهة”و”المساءلة”أسماءً‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬بديلة‭ ‬إن‭ ‬استلزم‭ ‬الامر”‭.‬