عبدالمهدي‭ ‬بعد‭ ‬فوضى‭ ‬البرلمان‭: ‬حسم‭ ‬التشكيل‭ ‬الوزاري‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬

بغداد – كريم عبد زاير
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عقب جلسة سادتها الفوضى الكبيرة في البرلمان العراقي لم تسفر عن استكمال الكابينة الوزارية ، أمس الثلاثاء، إن”الفوضى”التي حصلت داخل جلسة مجلس النواب منعت التصويت على الوزراء المتبقين. وأضاف عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، إن”الحكومة جادة في اتخاذ إجراءات مكافحة الفساد”، مشيرا الى أن”هناك 13 ألف ملف فساد مفتوح في هيئة النزاهة”.
فيما دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، القوى السياسية الى تناسي خلافاتها واستكمال تشكيل الحكومة، معربا عن اسفه لما شهده مجلس النواب اليوم. وقال المالكي في تصريح صحافي، إن “الذي حصل اليوم في البرلمان لاستكمال تشكيل الحكومة يعد انتكاسة خطيرة وأمر مؤسف ومصادرة واضحة لارادة الشعب والناخبين”، عادا ماحدث “انتصار لاراده العنف والفوضى”. وكان وجه عبدالمهدي رسالة الى النواب قائلا:”تشرفت بإرسال كامل التشكيلة الحكومية يوم ٢٤ تشرين الاول المنصرم”. وتم التصويت بالثقة على ١٤ وزيراً على ان تقدم بقية التشكيلة لاحقاً…. وهو ما تم في الجلسة حيث تم التأكد من سلامة جميع هذه الاسماء من هيئتي النزاهة والمساءلة. وعملنا وفقاً لمنطلقات محددة”. وتابع:”لا ندعي المثالية لكننا حاولنا الجمع بين الممكن ونيل ثقة أغلبية المجلس من جهة، ومن جهة أخرى الاقتراب ما أمكن من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتجاذبات حادة”، مبيناً:”ستكون لكثيرين وجهات نظر مغايرة، وقد أشاركهم الرأي.. ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. فالتشكيلة الراهنة هي الاقل عدداً منذ ٢٠٠٣ وليومنا هذا… لذلك سيكون من الطبيعي تعذر مشاركة الجميع في المناصب الوزارية.
فللمشاركة مواقع وأشكال أخرى غير التشكيلة الوزارية. ويجب ان لا يفسر الأمر مناصرة لجهة ولا استبعاداً لأخرى”. وقال عبدالمهدي :”لقد قمنا عند توافق الكتل السياسية باختيار أفضل ما قُدّم إلينا من مرشحين، وبخلافه اقترحنا على القوى أسماءً أخرى، أو من الذين أوكل أمر ترشيحهم أو اختيارهم لرئيس مجلس الوزراء. فقبل ٢٤ ساعة من كتابة هذه الرسالة عزلت نفسي عن أية تأثيرات خارجية، ووضعت نفسي أمام ربي وضميري وشعبي، للاقتراب أكثر ما يمكن من المنطلقات والمعايير التي أريد لهذه الحكومة أن تقوم عليها، وعلى المبادئ العامة، خصوصاً مراعاة المقبولية الشعبية واستقلالية الموقع والكفاءة والنزاهة والانسجام الحكومي وتقديم وجوه جديدة وتحقيق التوازنات المكونية وتمثيل أفضل للمرأة والتمثيل الأقرب للاستحقاقات الانتخابية ومبادئ مثل: لا فرض ولا رفض، ورفض التدخلات الاجنبية، ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تشكيلته، مع مراعاتها كلما أمكن للاتفاقات السياسية، التي رغم وجودها لكنها تفتقد أحياناً المعيارية الواحدة الحاكمة على الجميع، لتكون فيصلاً بين الجميع”.
ولفت إلى أنه”أمر طبيعي وصحي وديمقراطي أن تحصل اختلافات ومنافسات. ولقد وصلتني طلبات كثيرة، وحضرت جلسات تخللتها تفسيرات مختلفة عمن يُظن ان مجلس النواب الموقر يؤيده او يرفضه، كما وصلتني تواقيع من نواب او كتل تأييداً لعدد من المرشحين، وحصلت خلافات بين رؤساء قوائم وأعضائها، وهو ما لم أجد من حقي الاعتماد عليه مجرداً عما عداه”. وأوضح:”لم يعد بالإمكان الانتظار فترة أطول وسنترك العملية الديمقراطية لتأخذ مجراها وتحسم الخلافات، بعيداً عن أسلوب كسر النصاب الضعيف، مما يضعف دور مجلس النواب الموقر، الذي قد يعني سيطرة أقلية على أغلبية.
وأن أي قرار ترتئيه الكتل الكبيرة، او يتخذه المجلس او رئاسته سواء بتأجيل طرح بعض المواقع مفضلاً حصول توافق عليها، او بحجب الثقة عمن يريد، فهذه ممارسات متروكة للمجلس الموقر، ونفضل تحديد مواعيد قريبة لا تتجاوز ٢٤-٤٨ ساعة لتقديم البدائل. فلقد تهيأنا للامر وقدمنا الى”النزاهة”و”المساءلة”أسماءً يمكن ان تكون بديلة إن استلزم الامر”.