عبداللهيان‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬الملف‭ ‬النووي

محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬يشيد‭ ‬بدعم‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬للاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الرياض‭ – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬

توجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬حسين‭ ‬امير‭ ‬عبداللهيان،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو،‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭.‬

و‭ ‬يجري‭ ‬امير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬مباحثات‭ ‬ومشاورات‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الروس‭ ‬بشأن‭ ‬مختلف‭ ‬الموضوعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وكذلك‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬لدى‭ ‬البلدين‭ ‬وسيكون‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭.‬

‭ ‬وأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبيغ‭ ‬بالتحسن‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬رسمية‭.‬

وقد‭ ‬رعت‭ ‬بكين‭ ‬اتفاقا‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرت‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭.‬

وانخرطت‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬وهما‭ ‬خصمان‭ ‬اقليميان‭ ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬أقليمية‭ ‬بالوكالة‭ ‬مثل‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق،‭ ‬أكد‭ ‬شي‭ ‬أن‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬ترعاه‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬سيضطلع‭ ‬بدور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬والتضامن‭ ‬الإقليميين‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تقدير‭ ‬المملكة‭ ‬للمبادرة‭ ‬الصينية‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬علاقات‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‮»‬‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭.‬

ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬يُتيح‭ ‬التقارب‭ ‬الحاصل‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعوديّة،‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬سفارتَيهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهرين‭ ‬وتنفيذ‭ ‬اتّفاقات‭ ‬تعاون‭ ‬اقتصادي‭ ‬وأمني‭ ‬موقّعة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عامًا‭.‬