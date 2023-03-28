عبداللهيان‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬الملف‭ ‬النووي

محمد بن سلمان يشيد بدعم الرئيس الصيني للاتفاق الإيراني السعودي
بكين (أ ف ب) – الرياض – طهران -الزمان
توجه وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، يوم الثلاثاء، الى العاصمة الروسية موسكو، تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف.
و يجري امير عبداللهيان مباحثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس بشأن مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية وكذلك الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين وسيكون الملف النووي في المقدمة.
وأشاد الرئيس الصيني شي جينبيغ بالتحسن الأخير في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء على ما ذكرت وسائل اعلام رسمية.
وقد رعت بكين اتفاقا بين طهران والرياض في العاشر من آذار/مارس لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.
وانخرطت إيران والسعودية وهما خصمان اقليميان في نزاعات أقليمية بالوكالة مثل الحرب في اليمن.
وفي أول تعليق له حول هذا الاتفاق، أكد شي أن الحوار الذي ترعاه الصين «سيضطلع بدور رئيسي في تعزيز الوحدة والتضامن الإقليميين».
وأعرب الأمير محمد الثلاثاء عن «تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار» بين السعودية وإيران.
ويُفترض أن يُتيح التقارب الحاصل بين إيران والسعوديّة، إعادة فتح سفارتَيهما في غضون شهرين وتنفيذ اتّفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عامًا.