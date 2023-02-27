عبداللهيان:تسلمنا عبر العراق رسالة أمريكية بالرغبة في استكمال الاتفاق النووي

‭ ‬طهران‭ -‬الزمان

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬العراق‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬وعقب‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حمل‭ ‬رسالة‭ ‬مفادها‭ ‬بأن‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لاستكمال‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭.‬

‮ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬كنا‭ ‬ولا‭ ‬نزال‭ ‬نرحب‭ ‬بالمسار‭ ‬الديبلوماسي‭ ‬والحوار‭ ‬ولم‭ ‬نبتعد‭ ‬عن‭ ‬المحادثات‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أعطت‭ ‬المليشيات‭ ‬الموالية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬امس‭ ‬الأول‭ ‬إشارة‭ ‬للتصعيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استئناف‭ ‬مهاجمة‭ ‬الارتال‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬الديوانية‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق‭ . ‬‮ ‬وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬الايراني‭: ‬‮«‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬الشخصية‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬قام‭ ‬الجانب‭ ‬الأميركي‭ ‬بالتعامل‭ ‬بصورة‭ ‬واقعیة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬بعثها‭ ‬وعدم‭ ‬تكرار‭ ‬التصریحات‭ ‬الإعلامية‭ ‬المنافقة،‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬أمامنا‭ ‬مسافة‭ ‬بعیدة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقية‮»‬‭.‬

‮ ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬هل‭ ‬تصنفون‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬لكم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬بأنها‭ ‬إيجابية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬ما‭ ‬أراه‭ ‬شخصیاً‭ ‬مما‭ ‬نقله‭ ‬فؤاد‭ ‬حسین‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬الأميركي،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬أمر‭ ‬ممكن،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬أظهره‭ ‬الجانب‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬استعداد‭ ‬لاتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نتیجة‭ ‬موجود‮»‬‭. ‬‮ ‬وقال‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الأميركیین‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬یقومون‭ ‬بإرسال‭ ‬إشارات‭ ‬ورسائل‭ ‬دبلوماسیة‭ ‬وإعلامية‭ ‬متناقضة،‭ ‬بمعنى‭ ‬أنهم‭ ‬یبعثون‭ ‬برسائل‭ ‬إیجابیة‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بینما‭ ‬یقال‭ ‬كلام‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭… ‬نحن‭ ‬نأمل‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأميركي‭ ‬أن‭ ‬یتعامل‭ ‬بواقعیة‭ ‬ولیس‭ ‬بأسلوب‭ ‬نفاق‮»‬‭. ‬‮ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجانب‭ ‬الأميركي‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬اتفاقیة‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبرنامج‭ ‬النووي‮»‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬الشروط‭ ‬وإطلاق‭ ‬تصریحات‭ ‬مضللة‭ ‬ومتناقضة‭ ‬لن‭ ‬یساعد‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‮»‬‭. ‬‮ ‬وشدد‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬عدم‭ ‬تنفیذ‭ ‬الاتفاقية‭ ‬النوویة‭ ‬بشكل‭ ‬کامل‭ ‬من‭ ‬مسؤولیة‭ ‬أميركا،‭ ‬لذا‭ ‬فعلی‭ ‬الأميركیین‭ ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬تصریحاتهم‭ ‬المتناقضة‭ ‬الإقرار‭ ‬بالخطأ‭ ‬الذي‭ ‬ارتكبوه،‭ ‬وأن‭ ‬یسیروا‭ ‬في‭ ‬طریق‭ ‬تصحیح‭ ‬هذا‭ ‬الخطأ‮»‬‭. ‬‮ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬یجب‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬أن‭ ‬تتجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬أخطاء‭ ‬التحلیل‭ ‬والحسابات‭.‬