عبث وتخريب في كورنيش أبو نؤاس – حنان تركي

حنان تركي

شارع أبي نؤاس مرفق حيوي جميل يعانق نهر دجلة الخالد، ويمثل حزاما أخضر في وسط بغداد ومتنفس حيوي رائع ترتاده العوائل البغدادية وخاصة في الأمسيات والليالي.

وقد استبشرنا خير عندما قامت أمانة بغداد بإعادة تأهيله والعمل على إعادة تزيينه ونصب مجموعة من الالعاب الجميلة للاطفال والاعتناء بإعادة ورونقه حدائقه إضافة لتوسعته من زيادة اماكن الجلوس والاستراحات حتى يتسع لأكثر عدد من الزائرين. وبالفعل فقد استقبل كورنيش أبو نؤاس طيلة أيام عيد الفطر المبارك عوائلنا الكريمة في جو بهيج يسر العيون والقلوب..

ولكن للأسف الشديد مازال هناك نفر ضال ونفوس يملؤها الغل والشر لا يروق لها هذا الجمال فقامت بالعبث والتخريب في بعض جوانب هذا الكورنيش لاسباب غامضة وبدوافع غير معلنة نتمنى من أجهزتنا الامنية ملاحقة هؤلاء الخارجين عن القانون .