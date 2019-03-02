عباس يبدأ زيارة إلى العراق يليه نظيراه الإيراني والتركي

ثلاثة رؤساء في بغداد خلال آذار

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاحد زيارة الى بغداد ، فيما يجري الرئيس الايراني زيارة مماثلة الى العراق في الحادي عشر من الشهر الجاري، ومن المؤمل ان يصل الرئيس التركي رجب طيب اوردغان الى بغداد خلال الشهر الجاري ايضا. وكتب وزير الخارجية محمد علي الحكيم في تغريدة له على تويتر امس (تستمر بغداد باحتضان الاخوة والاصدقاء والتشاور معهم ضمن الحراك السياسي والدبلوماسي المستمر). واضاف (يزورنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي يومي الثالث والرابع من الجاري وتعقبه زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف يومي 11 و12 من هذا الشهر). وأجرى الحكيم اتصالا هاتفيا مع ظريف امس بحثا خلاله آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب بيان للخارجية قال ان الحكيم اعرب خلال المكالمة عن (اهتمام بغداد بتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة). واستعرض الجانبان، وفقا للبيان (مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الجارين، والرغبة المشتركة في تدعيم هذه العلاقات، علاوة على بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية). من جهته اعلن السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز ان زيارة أردوغان الى العراق ستكون بعد الانتخابات التركية المحلية المقررة هذا الشهر . وقال يلدز في مقابلة تلفزيونية ان أردوغان (سيزور العراق بعد الانتخابات التركية المحلية المقررة هذا الشهر). وأكد يلدز اهمية تقوية العلاقات بين العرب من جهة وتركيا وايران من جهة اخرى ورأى ان (اتفاق هذه الدول الثلاث ،العراق وتركيا وإيران، سيمنع أي تدخل آخر في المنطقة)، مشيرا الى ان(زيارة روحاني الى العراق مهمة جداً وكذلك زيارة الرئيس اردوغان). ولفت الى ان (الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية برهم صالح الى تركيا مؤخرا كانت مهمة جداً ونحن نعمل على مخرجاتها من الاولويات بشأن التعاون في الحرب على الارهاب وإعادة إعمار العراق وملف المياه). كما كشف يلدز عن (زيارة مرتقبة لمبعوث اردوغان الى العراق خلال الشهر الجاري يتم خلالها اجراء مباحثات عراقية تركية تتناول ملف المياه). بدوره أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن استعداد بلاده لمشاركة تجاربها مع العراق، وأكد انها ستضطلع بدور مهم في إعادة إعماره. وقال اوغلو في كلمة خلال مشاركته في لقاء محلي جمع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعالم الأعمال في ولاية بورصة بتركيا إن(العراق يملك من المقومات ما يجعله مرشحاً لرفع التبادل التجاري مع تركيا ليصل إلى 100 مليار دولار، مرتفعاً عن القيمة الراهنة التي لا تتجاوز 10 مليارات دولار)، مؤكدا (عزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق قرب قرية أوفاكُوي بولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا، على بعد نحو 7 كيلومترات عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري).وتحدث أوغلو عن (استعداد بلاده لمشاركة تجاربه مع العراق)، مؤكدا (وفاء بلاده بالتزامها بما أعلنته خلال مؤتمر الكويت لإعمار العراق بشان تقديم 5 مليارات دولار لإعادة إعماره). وتلقى العراق تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار لإعادة إعماره خلال مؤتمر المانحين الذي نظمته الكويت في شباط 2018 . في مسار آخر أفتتح تحالف (كونسرتيوم) يضم شركات صناعية تصديرية بمحافظة قزوين شمال غرب ايران مكتبا له في بغداد.وقال الملحق التجاري الايراني في العراق ناصر بهزاد امس أن (اول كونسورتيوم تصديري ايراني بدعم شركات قزوين الصناعية بدأ عمله في بغداد، سيعرض انواع الزبيب الإيراني) موضحا أن (تطبيق مقاربة الكونسورتيوم من شأنه ايجاد الوظائف المستدامة وزيادة الطاقة التصديرية للشركات الاعضاء فيه فضلا عن خفض تكاليف شحن وتعزيز الدعاية التسويقية).