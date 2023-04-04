ربما كانت ملامح التشريع السماوي الاولى عند رائد الموحدين ، زرادشت ، والذي اعقبته المانوية ، وصولا الى اسفار اشعيا وصامويل ضمن العهد القديم في التوراة ، لدى نبي الله موسى ، والتي عرفت فيما بعد بالوصايا العشر ، والتي هي الفرقان لدى اتباع محمد -ص- والذي يتابع سير التطور التشريعي طاحظ البون الشاسع بين فكرة التشريع والاسس الاولى التي قامت عليها مبادي التشريع لدى حمورابي مثلا ، والذي تمثل مسلته اول ظهور جلي الملامح للقوانين المكتوبة ، والتي مهدت في وقتها لظهور جوهر سلطة القانون، كفلسفة وليس مجرد قوة غاشمة للهيمنة على المجتمعات البشرية، وللتفريق بين الدولة والسلطة ، وبين العدالة والحرية ، الا ان مسلة حمورابي تضمنت ١٣٦ عقوبة جسدية مع ١٦ عقوبة اعدام ، لا مبرر للقيام باغلبها، في حين ضمت قائمة العقوبات الجسدية في مسلة حمورابي جدع الانف وقطع الاذن … والاغراق بالنهر ، والتمثيل بالاعضاء ، وقطع اعضاء بشرية ، مما يبدو في الاثار التي تبرز اشخاصا معاقين، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب العقوبات الجسدية في مسلة حمورابي، والذي يعد الاب الروحي للتشريع ، والاهم هو الظلم الذي لحق بالمرأة التي اتهمت بالسحر والشعوذة ، وعلى انها مجرد مستعبدة في بيت سيدها الرجل. ومع شريعة موسى وجدت عقوبة جسدية واحدة وهي الرجم، مع قوانين حربية دموية في استحلال دم الاعداء ايا كانو ، مع ابقاء بنود مشابهة لسنن حمورابي في العين بالعين والسن بالسن والانف بالانف والنفس بالنفس والجروح قصاص. ومع عقوبة الرجم التي لم ترق لعيسى بن مريم النبي والرسول، و تكاد تكون اسفار العهد الجديد مليئة بالحكمة والغفران، وبعيدة عن العقوبات الجسدية، حيث انتشرت المسيحية وعرفت بسلامها ودعتها ورقة قوانين مشرعيها الاوائل، وفي القران تم نسخ آية الرجم التوراتية والابقاء على عقوبة جسدية واحدة هي الجلد في ٣ حالات ومنها رمي المحصنات دون دليل وعقوبة الزنى اي الجنس العلني ، الفاحشة العلنية ، بشريطة ٤ من الشهداء
وتبدو الشرائع السماوية اقرب الى الوعي الجمعي عبر الرسالات وتماشيا مع تطور العقل البشري ، وتطور المجتمعات ، وهو امر نبه اليه المفكرون وحول اعادة قراءة مجمل التشريعات السماوية وجعلها في مقاربة مع القوانين الوضعية المستنبطة ، وهي حاجة ملحة لاغلب المجتمعات المعاصرة
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