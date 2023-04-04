ربما‭ ‬كانت‭ ‬ملامح‭ ‬التشريع‭ ‬السماوي‭ ‬الاولى‭ ‬عند‭ ‬رائد‭ ‬الموحدين‭ ‬،‭ ‬زرادشت‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬اعقبته‭ ‬المانوية‭ ‬،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬اسفار‭ ‬اشعيا‭ ‬وصامويل‭ ‬ضمن‭ ‬العهد‭ ‬القديم‭ ‬في‭ ‬التوراة‭ ‬،‭ ‬لدى‭ ‬نبي‭ ‬الله‭ ‬موسى‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬عرفت‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬بالوصايا‭ ‬العشر‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬الفرقان‭ ‬لدى‭ ‬اتباع‭ ‬محمد‭ -‬ص‭- ‬والذي‭ ‬يتابع‭ ‬سير‭ ‬التطور‭ ‬التشريعي‭ ‬طاحظ‭ ‬البون‭ ‬الشاسع‭ ‬بين‭ ‬فكرة‭ ‬التشريع‭ ‬والاسس‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬عليها‭ ‬مبادي‭ ‬التشريع‭ ‬لدى‭ ‬حمورابي‭ ‬مثلا‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬تمثل‭ ‬مسلته‭ ‬اول‭ ‬ظهور‭ ‬جلي‭ ‬الملامح‭ ‬للقوانين‭ ‬المكتوبة‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬مهدت‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬لظهور‭ ‬جوهر‭ ‬سلطة‭ ‬القانون،‭ ‬كفلسفة‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬قوة‭ ‬غاشمة‭ ‬للهيمنة‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬البشرية،‭ ‬وللتفريق‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬والسلطة‭ ‬،‭ ‬وبين‭ ‬العدالة‭ ‬والحرية‭ ‬،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مسلة‭ ‬حمورابي‭ ‬تضمنت‭ ‬‮١٣٦‬‭ ‬عقوبة‭ ‬جسدية‭ ‬مع‭ ‬‮١٦‬‭ ‬عقوبة‭ ‬اعدام‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬مبرر‭ ‬للقيام‭ ‬باغلبها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ضمت‭ ‬قائمة‭ ‬العقوبات‭ ‬الجسدية‭ ‬في‭ ‬مسلة‭ ‬حمورابي‭ ‬جدع‭ ‬الانف‭ ‬وقطع‭ ‬الاذن‭ ‬‮…‬‭ ‬والاغراق‭ ‬بالنهر‭ ‬،‭ ‬والتمثيل‭ ‬بالاعضاء‭ ‬،‭ ‬وقطع‭ ‬اعضاء‭ ‬بشرية‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬الاثار‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬اشخاصا‭ ‬معاقين،‭ ‬ومن‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بسبب‭ ‬العقوبات‭ ‬الجسدية‭ ‬في‭ ‬مسلة‭ ‬حمورابي،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬الاب‭ ‬الروحي‭ ‬للتشريع‭ ‬،‭ ‬والاهم‭ ‬هو‭ ‬الظلم‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بالمرأة‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬بالسحر‭ ‬والشعوذة‭ ‬،‭ ‬وعلى‭ ‬انها‭ ‬مجرد‭ ‬مستعبدة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬سيدها‭ ‬الرجل‭. ‬ومع‭ ‬شريعة‭ ‬موسى‭ ‬وجدت‭ ‬عقوبة‭ ‬جسدية‭ ‬واحدة‭ ‬وهي‭ ‬الرجم،‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬حربية‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬استحلال‭ ‬دم‭ ‬الاعداء‭ ‬ايا‭ ‬كانو‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬ابقاء‭ ‬بنود‭ ‬مشابهة‭ ‬لسنن‭ ‬حمورابي‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬بالعين‭ ‬والسن‭ ‬بالسن‭ ‬والانف‭ ‬بالانف‭ ‬والنفس‭ ‬بالنفس‭ ‬والجروح‭ ‬قصاص‭. ‬ومع‭ ‬عقوبة‭ ‬الرجم‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ترق‭ ‬لعيسى‭ ‬بن‭ ‬مريم‭ ‬النبي‭ ‬والرسول،‭ ‬و‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬اسفار‭ ‬العهد‭ ‬الجديد‭ ‬مليئة‭ ‬بالحكمة‭ ‬والغفران،‭ ‬وبعيدة‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬الجسدية،‭ ‬حيث‭ ‬انتشرت‭ ‬المسيحية‭ ‬وعرفت‭ ‬بسلامها‭ ‬ودعتها‭ ‬ورقة‭ ‬قوانين‭ ‬مشرعيها‭ ‬الاوائل،‭ ‬وفي‭ ‬القران‭ ‬تم‭ ‬نسخ‭ ‬آية‭ ‬الرجم‭ ‬التوراتية‭ ‬والابقاء‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬جسدية‭ ‬واحدة‭ ‬هي‭ ‬الجلد‭ ‬في‭ ‬‮٣‬‭ ‬حالات‭ ‬ومنها‭ ‬رمي‭ ‬المحصنات‭ ‬دون‭ ‬دليل‭ ‬وعقوبة‭ ‬الزنى‭ ‬اي‭ ‬الجنس‭ ‬العلني‭ ‬،‭ ‬الفاحشة‭ ‬العلنية‭ ‬،‭ ‬بشريطة‭ ‬‮٤‬‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬

وتبدو‭ ‬الشرائع‭ ‬السماوية‭ ‬اقرب‭ ‬الى‭ ‬الوعي‭ ‬الجمعي‭ ‬عبر‭ ‬الرسالات‭ ‬وتماشيا‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬العقل‭ ‬البشري‭ ‬،‭ ‬وتطور‭ ‬المجتمعات‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬نبه‭ ‬اليه‭ ‬المفكرون‭ ‬وحول‭ ‬اعادة‭ ‬قراءة‭ ‬مجمل‭ ‬التشريعات‭ ‬السماوية‭ ‬وجعلها‭ ‬في‭ ‬مقاربة‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬الوضعية‭ ‬المستنبطة‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬لاغلب‭ ‬المجتمعات‭ ‬المعاصرة‭ ‬

اريزونا‭ ‬