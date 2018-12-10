عام على إعلان تحرير العراق من التطرّف والإرهاب بتضحيات الشهداء – بغداد – رحيم الشمري

نهاية عام 2013 وبداية عام 2014 شكلت عصابات متطرفة ما يسمى (داعش)، في العراق وسوريا كامتداد لما يعرف بجماعات القاعدة الإرهابية، وعمل على مدى اشهر لزعزعة الأوضاع الامنية في البلدين، واستغل جوانب هشة كالخلافات السياسية والمشاكل الداخلية، وعلاقة القوات الامنية غير الجيدة مع سكان المناطق والمدن الممتدة على جانبي الحدود العراقية السورية.

مهد الدعم الإقليمي والدولي خاصة الاعلامي الدعائي النفسي، الى صناعة أسطورة مخيفة ممتزجة باستغلال الدين واستمالة العاطلين عن العمل، ودخل ما يقارب 300 عنصر من منفذ البعاج الحدودي من سوريا في يوم 6 حزيران 2014 باتجاه الموصل واحدث نوعاً من الارباك الأمني. نتيجة اوضاع مربكة وعوامل داخلية وخارجية، انسحبت القوات المشتركة العراقية من مدينة الموصل صباح يوم 10 حزيران 2014، تبعها بساعات مستمرة انسحابات من أقضية ونواحي متعددة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، حتى انسحبت القوات من مدينة تكريت وقضاء الحويجة مساء يوم 11 / 6 / 2014، مع تمدد المسلحين وازدياد أعدادهم وظهور كافة الخلايا النائمة السابقة. اعلنت حالة الطوارئ في البلاد بأمر من الحكومة العراقية وإعلان الانذار الأقصى بعد ظهر يوم 12 / 6 / 2014، وفِي صلاة يوم الجمعة 14 حزيران أعلنت المرجعية الدينية العليا في النجف عبر معتمدها وخطيبها الرسمي في كربلاء، الفتوى بالجهاد للتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول التوسع واحتلال المزيد من المدن وصولا الى دول المنطقة،ثاني فتوى في تاريخ العراق بعد فتى التصدي للاحتلال الإنكليزي واندلاع ثورة العشرين 1920.

خرج ملايين العراقيين لإسناد القوات الامنية المنهارة، واستبدل القادة الأركان للقيادات والفرق الذين تسببوا بالكارثة، ومسك زمام الامور قادة مهنيين مشهود لهم دوليا بالشجاعة والتخطيط والقتال والاندفاع الشرس وتشكلت قوات شعبية وعشائرية أوقفت التمدد واستطاعت قتل الآلاف الذين يحاولون الدخول لمحيط العاصمة بغداد ومدن كركوك واربيل ودهوك والرمادي وديالى، وأعلن التحالف الدولي عن تشكيل من دول متعددة تساند تساند العراق. بدأت القوات الخاصة العراقية وألوية النخبة في جهاز مكافحة الارهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية، قيادة عمليات التحرير واستطاعت تحرير مناطق واسعة، وايضاً تكون مراكز قوية في المناطق التي لم تفقد السيطرة منها، فالبرغم مما حدث لم يفقد العراق اي سد مهم او قاعدة عسكرية او مدينة دينية او منطقة ستراتيجية، وكان هنالك اعلام دولي مضاد وحاد، تمكن الاعلام العراقي من التصدي له بالحقائق المؤثقة المباشرة.

معارك الموصل

اعادت الدولة بناء نفسها وقدراتها وتسليح قواتها والتدريب على خوض معارك حرب المدن الصعبة، التي تتطلب اخراج الإرهابيين الذين تحصنوا داخل البنايات والاحياء السكنية، والنقطة المهمة المحافظة على المدنيين، وجرت عمليات تمركز وتمشيط وتطهير وصولا الى تطويق المساحات التي انحسر بها المسلحون. استعادت القوات العراقية في شهر آذار 2015، بعد معارك حذرة دامت شهرين مدينة تكريت وقضاء بيجي وفكت الحصار عن قاعدة سبايكر ومصفاة بيجي النفطية الستراتيجية وجامعة تكريت. نتيجة الشد النفسي والعمليات الإرهابية الوحشية انسحبت القوات العسكرية من مركز مدينة الرمادي لأسباب تكتيكية في شهر ايار 2015.

في شهر أيلول 2015 تم تحرير مناطق جرف الصخر 35 كم جنوب غرب العاصمة بغداد، التي تعتبر المعقل الرئيس لجماعات القاعدة وداعش منذ عشرون عام، وعاد الهدوء الى المحافظات المحيطة والعاصمة بغداد.

شهد شهر كانون الاول 2015 استعادة مدينة الرمادي وطرد المسلحين، وحررت أيضا في الشمال مناطق سنجار وزمار وربيعة وسهل نينوى، واستعادة مناطق حمدين. تقدمت القوات العراقية في شهر أيار 2015، بمعركة نوعية لاستعادة مدينة الفلوجة المعقل المهم للتطرف، وحرررتها بشهر واحد، وقتلت في داخلها ومحيطها مسلحين هاربين في عمليات نادرة برية جوية كان لطيران الجيش دور مهم.

ساحل أيسر

طوقت القوات المشتركة مدينة الوصل ثاني اكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد لأشهر، وبدات باقتحامها في 17 / 10 / 2016 وحررت ساحلها الأيسر بشهرين وساحاتها الايمن والمدينة القديمة بخمس اشهر بعملية معقدة. استمرت القوات العراقية بعمليات متعاقبة فحررت تلعفر والعياضية والقيروان والقائم وراوة وعانة والحويجة ومحيطها. في 9 كانون الاول 2017 أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي النصر التام على التطرّف والارهاب واستعادة كافة الاراضي العراقية. قدم العراق وفق احصائيات أولية آلالاف الشهداء والجرحى العسكرين والمدنيين، وقتل وقضى على 60 الف مسلح محليين وعرب واجانب من اخطر الأفراد، والقاء القبض غلى 20 الف اخرين يواجهون الان محاكمات في المحكمة الجنائية المختصة يشكل عامل نزوح 5 ملايين عراقي داخل وخارج البلاد نتيجة ما حدث أهمية بلغة، رغم عودة 3 ملايين منهم، ويحتاجون كل شي بعد فقدانهم كل شي. المجتمع العراقي خرج بعد حرب هي الأقسى والاقوى منذ معارك الحرب العالمية الثانية قبل 70 عام، وخاض قتال معجزة صعبة، ويحتاج لتأهيل متكامل نفسيا وفكريا. ما زال 1700 طفل وامراة من جنسيات عربية واجنبية، ترفض دولهم الاعتراف بهم وتسلمهم آبائهم وأزواجهم قاتلوا مع داعش، ومحتجزين خاليا في بغداد بانتظار حلول. إعمار العراق يحتاج اسناد دولي نتيجة الدمار والخراب من الحرب، ودوّل العالم التي دافع عنها العراق مسؤولة بتقديم المساعدة. بعد كل الذي حدث وثلاث سنوات ونصف مريرة دافع العراقيون عن العالم والمنطقة من خطر جماعات متطرفة اجرامية، ما زالت الآلة الاعلامية المعادية تعمل، لكن لن يفقد او يحتل شبر واحد الان ومستقبلا نتيجة تماسك المجتمع العراقي والقوة الصلبة للقوات الامنية المشتركة.