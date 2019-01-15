عام جديد مضى وأحلام مؤجلة- طارق الجبوري

قبل ايام ودعنا مع العالم عام اخر بكل ما حمله من مأسي وويلات تجرعها شعبنا المبتلي باحزاب طائفية فاسدة دمرت الوطن وقتلت وشردت وهجرت الملايين ونهبت الثروات واقترفت كل الاثام التي جعلت من العراق البلد الاول في الفساد وفي انتهاك حقوق الانسان .. فقد عمد المحتل ومن جاء معه من سياسيي الصدفة اومنذ الاحتلال الاميركي في نيسان من عام 2003 للعراق للترويج لقيم شاذة على مجتمعنا وتحت مسميات غريبة تهدف الى تمزيقه وزرع الفتنة بين ابنائه لضمان استمرار هيمنتهم على السلطات واستغلالها لتحقيق منافعهم الضيقة ومنع واجهاض اي محاولة لاستعادة العراق جزء من عافيته من خلال محاولة ايصال المواطن الى حالة من اليأس والخنوع واستحالة اي عملية تغيير لواقع الوطن المزري !! اضافة الى ما صاحب ذلك من عمليات قمع وتنكيل بالقوى الوطنية القومية واسكات كل صوت يرفض الطائفية وما افرزته من تداعيات سلبية على الواقع السياسي والمجتمعي . واذا كان اعداء العراق قد استخدموا كل ماكنة الدعاية للتضليل وخداع شعبنا ومحاولة صرف انظاره عن ما يجري من تدمير للعراق وفي كل المجالات ، فان شعبنا الذي صبر كثيرا اثبت انه اكبر من كل هذه المحاولات الخائبة .. فعبر عن رفضه للاحتلال وافرازاته من خلال التظاهرات التي انطلقت شرارتها في شباط من عام 2011 عندما خرجت الالاف تتحدى من ساحة التحرير ثم بقية المحافظات ، كل اساليب القمع وتكميم الافواه وصرخت جموع الشعب بوجه الفاسدين باعلى اصواتها شعارها المدوي ( باسم الدين باكونا الحرامية ) . صحيح ان هذه التظاهرات كانت وما زالت ما تخفت بفعل عدة عوامل من بينها القمع واعتقال عدد من منظمي هذه التظاهرات اضافة للدور الذي تلعبه قوى وشخصيات وطنية مع الاسف في عدم تطوير هذه التظاهرات الى افعال تقض كراسي الطائفيين الفاسدين بل ساهمت باجهاضها ناهيك عن اسباب اخرى منها ما يتعلق بطبيعة التظاهرات واخرى ترتبط بالوضع السياسي العام بالعراق.. وهكذا بقيت حركة الاحتجاجات الشعبية تتراوح بين مد وجزر من دون ان تكون من الناحية العملية مؤثرة باتجاه حصول تغيير جذري فاعل .. غير انها بقيت مستمرة لتتصاعد في محافظات الجنوب وخاصة البصرة لتمتد في الفرات الاوسط بما فيها كربلاء والنجف .. قد تكون الاعداد المشاركة ليست بمستوى ما يتعرض له العراق من تهديد وربما تكون التظاهرات لاتشكل بصورتها الحالية ممارسة يمكن ان تهدد مواقع طبقة سياسية اثرت على حساب الوطن والمواطن ، لكنها في كل الاحوال رسالة شعبية واضحة تقول لهم ان هيمنتكم وسيطرتكم مؤقتة ومرهونة بتداخلات وارادات دولية واقليمية وعربية ما زالت ترى مصالحها بالابقاء على العراق بهذه الحالة من الفوضى واللاقانون وعبث الميليشيات الطائفية لاتحترم هيبة ما بقي من دولة ! .. الرسالة من البصرة كانت قوية هذه المرة عندما اعلنت الجماهير الغاضبة رفضها لاي تدخلات خارجية ومن اية جهة كانت كما عبر المواطن خاصة في البصرة عن رفضه للمحاصصة والطائفية والانتصار للعراق والمواطنة . ان الاحزاب الطائفية بمختلف تنوعاتها باتت تدرك ان هنالك حالة رفض شعبي كبيرة يمكن ان تتطور مستقبلا وان سواتر الخوف قد انهارت وبدأ المواطنون يعلنون جهارا عن تطلعاتهم المشروعة بتغيير حقيقي ينقذ العراق من حالته التي سببتها احزاب اكدت تجربة السنوات الماضية انها لاتكترث بغير مصالحها الضيقة . ونحن نودع عام ونستقبل اخر مطلوب منا جميعا كمواطنين ترسيخ حب الوطن في نفوسنا والتعبير سلوكا وممارسة عن التمسك بوحدتنا الوطنية ورفض كل الدعوات لتمزيق نسيجنا المجتمعي .. وان لامعالجة لازماتنا الا بالعودة الى جذورنا الوطنية التي كانت سمة شعب العراق في كل العصور .. وان احلامنا المؤجلة لايمكن لها ان ترى النور وتتحقق بغير التمسك بوحدة العراق شعبا وارضا ..