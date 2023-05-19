عام الشعر العربي 2023 – غزاي درع الطائي

تصدَّر الشعر العربي منذ نشأته الثقافة العربية والمحافل الأدبية، فشكَّل علامة بارزة في الهوية الحضارية للأمة العربية، وامتلك قيمة محورية في تاريخ العرب على امتداد حِقَبه المتعاقبة وصولا إلى عصرنا الحاضر، ولقد عرفنا الشعر وهو في مواقف الإنتصار للجَمال والحــق والعدل، وفي مواقف البحث عن جواهر الأشيــــاء والكشف عن حقائقها، وذلك في باب التأمُّل في عالمنا المليء بما هــو غامض وخفيٍّ، وعرفناه في باب التعبير عــن المواقف الذاتية والاجتماعية والسياسية والأخلاقيــــة والفكرية، فهو وسيلة لمعرفــة خفايا النفس الإنسانية وعواطفها وأحاسيسها ومشاعرها وأحلامهــــا ووقائعها، لأنه قادر على الخوض في دقائق الإنفعالات والخيـالات والرؤى، ولقد قالت العرب كثيرا في أثر الشعر عليها، ومن ذلك قول ابن قُتيبة الدينوري (ت276هـ) في كتابه (عيون الأخبار): (الشعر معدن علم العرب وسِفر حكمتها وديوان أخبارها ومستودع أيامها)، وقول أحمد بن فارس (ت395هـ)، في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة): (الشعر ديوان العرب، به حُفِظَتِ الأنساب وعُرِفت المآثر وتُعِلّمَتِ اللغة)، وقول إبي هلال العسكري (ت 395هـ) في كتابه (كتاب الصناعتين): (الشعر ديوان العرب وخِزانةُ حكمتها، ومستنبطُ آدابها، ومستودعُ علومها)، والشعر، كما تقول عنه المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو): (هو أحد أشكال التعبير وأحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وهما ما يعتبران أغنى ما تمتلكه الإنسانية، فمنذ قديم الزمان، عرفت كل القارات بمختلف ثقافاتها الشعر، إذ انه يخاطب القيم الإنسانية التي تتقاسمها كل الشعوب).وقبل أيام أعلنت وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تسمية عام 2023 بعام الشعر العربي (ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الشعر في المجتمع وإبراز قوة اللغة العربية وقيمتها الثقافية)، وبيَّنت أن مبادرة عام الشعر العربي ـــ 2023(ستشمل فعاليات وأنشطة ومبادرات تقام على مدار هذا العام، وبشراكة فاعلة من أفراد المجتمع وكافة الجهات المعنية، في سبيل إحياء تاريخ الشعر العربي العريق، وتعزيز حضوره في الحضارة الإنسانية، وإرساء قواعد ثرائه المستقبلي، وإحلاله مكانته المستحقة بين آداب العالم وفنونه)، ولقد حدَّدت وزارة الثقافة السعودية رؤية عام الشعر العربي 2023 ورسالته وأهدافه بما يأتي:

ــــ الرؤية: شِعر عربي أصيل، ذو ماضٍ عريق، وحاضر حيٍّ، ومستقبل زاهر.

ــــ الرسالة: إحياء تــــــاريخ الشعر العربي الأصيــــل، وتعزيـــــــز حضوره في الحضـــارة

الإنسانية، وإرساء قواعد ثرائه المستقبلي، وإحـــــــلاله مكانته المستحقة بين آداب

العالم وفنونه.

ــــ الأهداف: تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام، وإبراز المكون الشعري وتجذّره في تاريخ الجزيرة العربية.

منصة رسمية

وقد أطلقت وزارة الثقافة السعودية المنصة الرسمية لعام الشعر العربي ــ 2023? لتكون واجهة لجميع الفصول الملهمة في هذا العام، ودخلت فعاليات عام الشعر العربي ــ 2023 ميدان التنفيذ، وافتُتحت بأمسية انعقدت تحت عنوان (الشعراء العرب يحتفون بعام الشعر العربي 2023)? وشارك فيها (11) شاعرا عربيا من (11) دولة عربية، كان العراق من بينها، إذن فإن هذا العام هو عام رعاية الشعر العربي والشعراء العرب، بل وعام رعاية اللغة العربية.والحديث عن عام الشعر العربي ــــ 2023 يذكِّرنا بالحديث عن اليوم العالمي للشعر، الذي تم إقراره بعدما وجَّه الشاعر العربي المغربي محمد بنيس عام 1998م (عندما كان رئيسا لبيت الشعر المغربي) نداءً إلى (اليونسكو) طالبها فيه باستحداث يوم عالمي للشعر، وقد استجابت المنظمة إلى ذلك النداء وأعلنت بتاريخ 18 تشرين الثاني 1999م اختيار يوم 21 آذار من كل عـام (يوما عالميا للشعر)، وفي 21 آذار 2000م احتفل العالم لأول مرة باليوم العالمي للشعر، وقريبا سيحل بيننا اليوم العالمي الرابع والعشرون للشعر، ونشير هنا إلى أن القارة الإفريقية تحتفل في الخامس عشر من أيلول من كل عام باليوم العالمي للشعر الإفريقي، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتبارا من عام 2007? وتعدُّ (ميشيل دي ليون) المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لليوم العالمي للشعر الإفريقي، علما بأنها هي صاحبة فكرة هذا اليوم العالمي. وبعد كل ما تقدَّم، نرى أن من الضروري إسناد عام الشعر العربي 2023? ودعمه والترويج له، والمشاركة في مختلف فعالياته، وجعله عاما لكل الشعر العربي في كل البلدا لعربية، وهنا لا بد من أن يكون للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (أليسكو) دور مركزي في هذا الشأن، بمساعدة الجامعة العربية ومؤسساتها المعنية، والإتحاد العام للكتاب العرب، ووزارات الثقافة في البلدان العربية، واتحادات الأدباء والكتاب العربية المركزية والفرعية على امتداد الوطن العربي، ومنظمات المجتمع المدني الثقافية، والمنتديات والتجمعات والمقاهي الأدبية والثقافية، وكل من له علاقة بالشعر والأدب والثقافة، وإلى جانب كل ذلك، لا بد من أن يكون عام الشعر العربي ــــ 2023 في كل البلدان العربية ذا اهتمامات متفردة عبر فعاليات نوعية ترفد الشعر بكل ما هو متميز وباهر ومشرق ومثقل بالجَمال.

تحية مباركة طيبة لعام الشعر العربي ــــ 2023? وتباركت كل الجهود التي بُذلت وستُبذل في هذا العام خدمةً للشعر ولأمة الشعر.