عامان على الرحيل الابدي – حاكم محسن محمد

يعيش الانسان وسط عائلته التي ولد فيها حيث الوالدين والاخوان والاخوات ويلهو معهم في سنين طفولته ثم محلته ومجتمع مدينته , ولكن عندما يكبر الانسان ويصبح زوجا في بيت مستقل مع زوجته حبيبته التي يعيش وعاش معها سنين طوال وانجبوا الاولاد وبذلوا جهودا مضنيه من اجل النهوض بالعائلة الى مستوى مرضي للعائلة والاولاد ,اذ يعيش الانسان مع زوجته وحبيبته طوال حياتهما بعز وانسجام ووئام ومحبة وبقدر ما تكون المحبة والالفة بينهما تكون حياتهما حياة سعيدة تسهل حل اعتى المشكلات التي تواجه حياتهما ان وجدت ولاسيما عندما يعتاد الزوج على اسلوب حياة وطقوس زوجية في العيش من طعام وشراب ومنام وسفر وسياحة , يكون قد ائتلف على حبيبته وزوجته وهو سعيد بكل المعاني , لكن الامور وكما بدا ويبدوا ان ليس هناك استمرار لكل ما هو سعيد ومفرح في هذه الدنيا الفانية والتي تحدث عن الراحة فيها القديسين اذ تداولوا الحديث قبل عشرات القرون وقال احدهم للأخر الانسان يبحث عن الراحة في الدنيا والدنيا لا راحة فيها ,وان هذه الحياة لا تبقى كما هي , بل ان رحيل الرفيق الذي هي الزوجة او الزوج , هي المأساة بعينها , لاسيما عندما يكون الرحيل على عجل , فماذا سيكون الحال عند رحيل من تحب ومن هو سبب حياتك السعيدة , في الحقيقة والتي ربما لا يشعر بها البعض هي الغربة بعينها . هم من يعيشون معك نعم هم اولادك لكن لكل منهم اهتماماته الشخصية والعائلية و للمتزوجين فيما بعد , وبالتالي مهما كانت الخدمة المؤداة لك وانت الفاقد لعزيز لا تعوض ولأيمكن ان تكون بديلا للفقيدة الراحلة التي هي زوجتك وحبيبتك ولذلك يشعر الانسان بالغربة , اذ لا يفهم احتياجاتك الا من كان قريب منك وخاصتك , وقد قالها قبل 1400 سنة الامام علي بن طالب عليه السلام وسماها (غربة فقدان الاحبة ) , هذه هي المأساة ان تعيش في عالم ليس هناك من يفهمك ويأتلف معك , انها الغربة وأي غربة هي غربة فقدان الاحبة , وعندما تسلسل الاحداث عبر سنين العمر تبدو لك كأنها خيال من سراب , تتذكر الاحداث لكنها تاريخ والتاريخ هو تاريخ مضى, وكل شيء مضى لن يعود , لقد كانت اولى سنوات الالفة في الخامس والعشرين من تموز عام 1980 في سفرة الى بلاد البلقان , تركيا وبلغاريا واليونان خلال شهر كامل , لكنه كان كالحلم وحلم مضى , هكذا هي الحياة وهكذا هي الدنيا لكنها كتب عليها ان تنتهي في السابع عشر من اذار عام 2021 وفي حدود الساعة الخامسة والنصف مساء , وها قد مضى عامان على هذا الرحيل الموجع ,