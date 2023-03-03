عالم المزاجيات – اخلاص علي الوزان

نعيش الان وفي الوقت الحالي الزمان والمكان والمجتمع في تغيرات مستمره في جميع الظروف سواء غني او فقير او صاحب عمل ولاسباب لاتعرف لحد الان عالم ثاني من المزاج سواء متعكر او لطيف او محب وكذلك المتعاون والبخيل وجميع الحالات الصعبة هنا نقول ان الذي يحبك ياتي اليك ولو طال البعد والمسافات يشعر بالانتماء اليك والتعلق بك وتحس بهذا الشي والعكس ذلك وتجد صاحب المزاج يتمتع برغبات متلونة تجده مرة مرتاح ويضحك ومرة لايتكلم ولايريد حتى النظر اليك هنا اصحاب المزاج يجب التعديل بتصرفات قد تخسر اقرب الناس اليك وتفقد اصدقاء كثر والندم اكيد من نصيبكم المزاج حالة وليس مرض يصاب به البعض التفائل خير علاج والتمتع بالحياة بكل الوسائل المتاحة وممارسة الرياضة اكيد لكي نبني وطن ومجتمع بعيد كل البعد عن المزاجيات والقرارات ستكون متوازنه وواحده وصحيحه لاننا الان وللاسف لانتمتع بقانون موحد ولا بقضاء عادل وجميع القرارات تاتي بمزاج سواء بغضب او ماشابه ولكم الحكم اكيد واصلاح النفس واجب..