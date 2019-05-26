عالم التنازلات – اخلاص الوزان

التتازلات في مجتمعنا انواع والوان واشكال ووجوه وامكانيات وحيل ودجل والبعض لا يفهم معنى تلك الكلمات او التضحيات في بعض الاحيان او المواقف وقد تكون مجبرا لتقديم التنازل امام شخص او حتى دولة مجاورة او شقيقه للهدف ما وتقديم التنازل هو نوع من العطاء في بعض الاحيان عندما تقدم كبدك او كليتك الى والدتك هنا قمة التضحية او عندما تتنازل عن حصتك بالميراث لاختك الفقيره انه الشرف والاخلاق الحميده وعندما تتنازل عن ديون ماديه انه قمة الزكاة او المساعده انه عالم ولكن كرامتك فوق كل شي بعض الناس يفهم التنازل خطأ فيذل نفسه لاشخاص ليسو اهلا للتنازل فيحاول اذلالك بكلمات حرجة او تصرف لايليق بك العطف شكل والمنحة شكل والذل والاهانه شكلا اخر يجب التفريق بينهما نحن العراقيون لانقبل بالاهانه حتى لو من اقرب المقربين وتلك صفة توارثناها من اجدادنا الاصالة بطبعنا ولكن تقديم التنازلات في بعض الحالات تتطلب منا الشجاعة فمثلا الكلام الطيب من اجل غاية ما مطلوبة ومثلا الزوج عندما يتغزل بحبيبته انه قمة الرجولة والكيان الحضاري كن انت ولاتكن كما يريد الاخرون ….