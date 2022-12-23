عاصفة قطبية تشل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة 

شيكاغو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)- ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

تأخرت‭ ‬آلاف‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬أو‭ ‬ألغيت‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬بسبب‭ ‬عاصفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬إلا‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬جيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يشهد‭ ‬بردا‭ ‬جليديا‭ ‬وتساقطا‭ ‬كثيفا‭ ‬للثلوج‭.‬

وحذرت‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة‭ ‬للتنقل‭ ‬بينما‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يتدفق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأميركيين‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬والمطارات‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬من‭ ‬فضلكم‭ ‬خذوا‭ ‬هذه‭ ‬العاصفة‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ (…) ‬أدعو‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬التحذيرات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬جدي‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬بينها‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬وكنتاكي،‭ ‬فيما‭ ‬ستنخفض‭ ‬الحرارة‭ ‬بشدّة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تكساس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وتغطي‭ ‬الثلوج‭ ‬أساسا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬وتحدثت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭. ‬وأغلق‭ ‬‮«‬آي‭-‬90‮»‬‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يعبر‭ ‬شمال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬داكوتا‭ ‬الجنوبية‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يعاد‭ ‬فتحه‭ ‬قبل‭ ‬الجمعة‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬داكوتا‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الثانوية‭ ‬تعتبر‭ ‬حاليا‭ +‬غير‭ ‬سالكة‭+ (‬‭…) ‬والسفر‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭ ‬مستحيل‭ ‬عمليا‭ ‬بسبب‭ ‬سماكة‭ ‬الثلوج‭ ‬وكثافتها‮»‬‭. ‬وحذرت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬لاحظت‭ ‬انخفاضا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعة‭ ‬أو‭ ‬أقل‮»‬‭.‬‮ ‬

ونشرت‭ ‬سلطات‭ ‬ولاية‭ ‬وايومنغ‭ ‬صورا‭ ‬مذهلة‭ ‬للعاصفة‭ ‬التقطت‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬سيارة‭ ‬أحد‭ ‬عناصرها‭ ‬الأربعاء‭. ‬وفي‭ ‬الخارج‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬رؤية‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬الرؤية‭ ‬معدومة‮»‬‭.‬

وألغيت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5500‭ ‬رحلة‭ ‬الخميس‭ ‬وتأجلت‭ ‬24‭ ‬ألفا‭ ‬أخرى‭ ‬حسب‭ ‬موقع‭ ‬تتبع‭ ‬الرحلات‭ ‬‮«‬فلايت‭-‬اويور‮»‬‭. ‬وتأثر‭ ‬بهذه‭ ‬العاصفة‭ ‬خصوصا‭ ‬مطارا‭ ‬شيكاغو‭ ‬ودنفر‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬الثلوج‭ ‬والرياح‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عواصف‭ ‬ثلجية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن‭ ‬‮ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬أي‭ ‬تنقل‭ ‬‮«‬خطيرا‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مستحيلا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وتستعد‭ ‬كندا‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬لدرجات‭ ‬حرارة‭ ‬منخفضة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‮»‬‭ ‬وتساقط‭ ‬ثلوج‭ ‬كثيفة‭ ‬واحتمال‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬متجمدة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭.‬‮ ‬

وقد‭ ‬شجعت‭ ‬السلطات‭ ‬سكان‭ ‬كيبيك‭ ‬مثلا‭ ‬على‭ ‬‮«‬إعداد‭ ‬خطط‭ ‬طوارئ‭ ‬والتزود‭ ‬بحقائب‭ ‬الطوارئ‭ ‬التي‭ ‬تحوي‭ ‬مياه‭ ‬شرب‭ ‬وطعاما‭ ‬وأدوية‭ ‬ومعدات‭ ‬للإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬ومصباحا‭ ‬يدويا‮»‬‭.‬

ويشهد‭ ‬المطار‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬تورنتو‭ ‬تأخير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬وإلغاء‭ ‬أخرى‭.‬

تحدي‭ ‬غليان‭ ‬المياه

يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشتد‭ ‬البرد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬ويستمر‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬بوفالو‭ ‬بنيويورك‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬عاصفة‭ ‬تحدث‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬كل‭ ‬جيل‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وستتأثر‭ ‬منطقة‭ ‬الغرب‭ ‬الأوسط‭ ‬والبحيرات‭ ‬العظمى‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بعواصف‭ ‬ثلجية‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتدنى‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬المحسوسة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السهول‭ ‬الكبرى‭ ‬إلى‭ ‬55‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭.‬‮ ‬

وحذرت‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬منخفضا‭ ‬جويا‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬تورما‭ ‬للبشرة‭ ‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬حرارة‭ ‬الجسم‭ ‬والموت‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬التعرض‭ ‬للبرد‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬‮ ‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تهب‭ ‬رياح‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬سرعتها‭ ‬إلى‭ ‬ثمانين‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬أشجار‭ ‬وانقطاع‭ ‬للتيار‭ ‬الكهربائي‭.‬‮ ‬

ودفع‭ ‬البرد‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬غليان‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬ينشرون‭ ‬لقطات‭ ‬فيديو‭ ‬يظهرون‭ ‬فيها‭ ‬وهم‭ ‬يرشقون‭ ‬الماء‭ ‬الساخن‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬ليتبلور‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

وحذر‭ ‬موقع‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬أكيو‭-‬ويذر‮»‬‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬قنبلة‭ ‬إعصارية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬التقاء‭ ‬الهواء‭ ‬القطبي‭ ‬بكتلة‭ ‬من‭ ‬الهواء‭ ‬الأكثر‭ ‬دفئا،‭ ‬مما‭ ‬يسبب‭ ‬انخفاضا‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬الضغط‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬الخميس‭ ‬يتوجه‭ ‬ملايين‭ ‬الأميركيين‭ ‬إلى‭ ‬المطارات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬لموسم‭ ‬عطلات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬الأكثر‭ ‬ازدحاما‮»‬‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الوباء‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬أمن‭ ‬النقل‭.‬‮ ‬

وينتظر‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الطرق‭ ‬مزدحمة‭ ‬إذ‭ ‬يتوقع‭ ‬تنقل‭ ‬102‭ ‬مليون‭ ‬أميركي‭ ‬برا‭ ‬لقضاء‭ ‬العطل،‭ ‬وفق‭ ‬جمعية‭ ‬السيارات‭ ‬الأميركية‭.‬

وفي‭ ‬الإجمال،‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬حوالي‭ ‬112‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬80‭ ‬كيلومترا‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬و2‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬وفق‭ ‬الجمعية،‭ ‬وهو‭ ‬ثالث‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬إجراء‭ ‬هذه‭ ‬الإحصاءات‭ ‬عام‭ ‬2000‭.‬