عادل المساحة المفقودة – جاسم مراد

في الحوار بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونخبة من الاعلاميين ، يكتشف المتابع بأن هناك مساحة بين رؤية عبد المهدي من جهة ورؤية الكيانات والكتل والاحزاب من الجهة المقابلة ، هو يتحدث بمشروع شامل انتقالي ، اقتصادي ، بنيوي ، تربوي ، صحي ، تنموي ، وهذا يحتاج الى جهات الاختصاص والاخلاص، وهم يتنافسون ويتصارعون ويتفقون ويختلفون ، على اماكن الوزارات ومواقعها والاشخاص وقربهم وبعدهم والحصص وحجومها ، وبالتالي شتان بين الرغبة الانتقالية من تراكمات مضنية ، وبين الرغبة على الابقاء على الحجوم وحصصها ، والمذاهـــــب والاعراق ومفاعيلها في السلطة .

هذا الوضع يوحي بأن شيئا لم يتغير ، وان لغة الكلام المباح ، هي هي ، وان تغلفت بمسواك الاسنان المستخـــــــدم لدى العائدين من الحج .

كان من المفترض ، بعد الذي كان لهذا البلد ، أن تعطى مساحة الحركة لرئيس الوزراء الذي تم اختياره بالاتفاق ، اختيار وزرائه واختصاصات مواقعهم ، وتعطى فترة زمنية لهم ولعملهم ، بعد ذلك يتم كشف الحساب بين المتحقق وغير المتحقق ، ولكن كما يبدو بان هذه الاطراف الكتلوية مجتمعة لاتريد رؤية الانتقالة من حالة الى اخرى .

يخطئ من يظن بان السلطة في العراق ليست مبنية على الطوائف والاعراق ، ويخطئ من يتصور بان هذه الطوائف والاعراق التي حكمت البلاد طيلة ستة عشر عاما بمقدورها أن تتفاعل مع العصرنة وحسابات قيمة الزمن واولويات الحاجات الضرورية للمجتمع والبلاد .

هذه الكيانات مادامت تعتمد على النفط طيلة الاعوام الطويلة الماضية كمخزون وحيد لغلتها أي بنسبة ثمانية وتسعين من الحجم الكلي لميزانية البلاد ، وترى بان المصانع التي انشئت في الستينات والسبعينات والثمانينات واقفلت أو تم تدميرها جزئــــــيا أو كليا خلال الغزو الغــــــــربي للبلاد وعملـــــــيات النهب ، تبقى مقفلة ، واعتماد البلاد والاســـــواق العراقية على الاستيرادات من اسوأ الاسواق العالمية والشرق اوسطية دون رقيب هي بالضـــــــرورة ليســـــت كيانات منتـــــجة ، بل إنـــــها دخلت لاســـــواق المولات والاستهلاك .

كل منصف يدرك الاعباء الثقيلة لرئيس الوزراء ، ولكنه لايملك كتلة وازنة تعينه على الضغوط سيبقى محدود الحركة ، بل إنه يمشي فوق مسامير الكيانات والاحزاب ، وهذه مخاطرة بالتأكيد ستجعل من رئيس الوزراء بين خيارين ، أما ان يجمع اغراضه ويرحل ، واما أن يقع تحت تاثيرات تلك الاطراف ، ونعتقد إن عبد المهدي لن يقع ويترك الخيار للشعب .

إن مشروع عبد المهدي الوزاري فرصة لتحقيق نقلات اقتصادية وبنيوية والانتقال بالبلاد من دولة استهلاكية الى دولة انتاجية بمشاركة القطاع الخاص والاستثمار العربي والدولي مع ضوابط الحقوق للدولة ، ولو اتيحت الفرصة مع الجهد الاستثنائي الرقابي لمجلس النواب يمكن لنا القول إن الخطوات الاولى قد بدأت .

إن سياسات الاعتماد على البنك الدولي والاقتراض يضعان العراق رهينة لتلك الاطراف ويكبلان حركته الانمائية ، لانه مامن دولة ارتبطت باشتراطات البنك الدولي حققت قفزات اقتصادية بقدر مارمت بثقلها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع ، فالحلول المنطقية كدولة مثل العراق الذي يمتلك موارد هائلة في كافة المجالات أن ينهض بطاقاته الاقتصادية والبشرية .وهذا يحتاج الى إعادة تشغيل المصانع وبناء مصانع جديدة وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة فيهــــــا وادارتها مع اشراف المختــــــصين من الدولة والقوانــــين الضامـــــنة لها ، شريطة أن ترفع الاحزاب والكتل والكيانات ايديها عــــــنها ، لان بها ومعها يبدأ التـــــفريط بالمال العام وتنتعش صـــفقات البزنس ..