عادل إمام يتعرّض لأزمة صحية

القاهرة -الزمان

اصيب الممثل عادل امام بأزمة صحية ما أدى الى تأخر تصوير مسلسل فالنتينو ويعني ذلك ان المسلسل مهدد بالخروج من السباق الرمضاني.

ومر المســـــلسل بأزمات عديدة وفقا لموقع الـــــــن، بداية من مشكلة تسويقه فضائيًا، وحتى تأجيل التصوير أكثر من مرة، على الرغم من اقتراب شهر رمضان.

وذهب فريق عمل فلانتينو ذهب إلى مكان التصوير، أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس الماضية، لاستكمال تصوير مشــــــــــاهدهم المتبقية، قبل أن يتم تبـــليغهم أن التصوير قد تأجل مجددا، بسبب ظروف صحية تعرض لها عادل إمام مجدداً.