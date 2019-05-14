عادل‭ ‬إمام‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬لبلبة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

وجهت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬لبلبة،‭ ‬رسالة‭ ‬خاصة‭ ‬للفنان‭ ‬الكبير‭ ‬عادل‭ ‬إمام،‭ ‬والذي‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬السباق‭ ‬الرمضاني‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬فيه‭ ‬لسنوات‭ ‬متتالية‭.‬

لبلبة،‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬تصريحاتها‭ ‬لبرنامج‭ ‬«عرب‭ ‬وود»،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬«روتانا»:‭ ‬«مفيش‭ ‬غير‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬واحد‭ ‬بس،‭ ‬بحبه‭ ‬وبقدره‭ ‬ولنا‭ ‬مشوار‭ ‬طويل‭ ‬معًا،‭ ‬لأننا‭ ‬نعمل‭ ‬معًا‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة»‭.‬

وكشفت‭ ‬سر‭ ‬عملها‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬عادل‭ ‬إمام،‭ ‬قائلة،‭ ‬إنها‭ ‬ترتاح‭ ‬وتفضل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الزعيم‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬مميز،‭ ‬وجميع‭ ‬أعماله‭ ‬ناجحة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرمضاني‭ ‬الحالين‭ ‬بعد‭ ‬تصويره‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬«فلانتينو»،‭ ‬والذي‭ ‬يشاركه‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬دلال‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬داليا‭ ‬البحيرى‭ ‬وطارق‭ ‬الابياري،‭ ‬محمد‭ ‬عطية،‭ ‬هدى‭ ‬المفتى،‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬تأليف‭ ‬أمين‭ ‬بهجت‭ ‬قمر،‭ ‬إخراج‭ ‬رامي‭ ‬إمام‭.‬

وكشف‭ ‬الإعلامي‭ ‬احمد‭ ‬موسى،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬خلال‭ ‬حلقة‭ ‬برنامجه‭ ‬«على‭ ‬مسئوليتي»،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬«صدى‭ ‬البلد»،‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قرر‭ ‬تأجيل‭ ‬مسلسله‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬يخرج‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يتمناه‭ ‬جمهوره‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬عادل‭ ‬إمام،‭ ‬لم‭ ‬يتغيب‭ ‬عن‭ ‬السباق‭ ‬الرمضاني‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬7‭ ‬أعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الزعيم‭ ‬مسلسلات‭ ‬متتالية‭ ‬وهى‭ ‬كالتالي‭ ‬:‭ ‬مسلسل‭ ‬“فرقة‭ ‬ناجى‭ ‬عطالله”،‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬رامي‭ ‬إمام،‭ ‬مسلسل‭ ‬“العراف”‭ ‬،‭ ‬إخراج‭ ‬رامي‭ ‬إمام،‭ ‬مسلسل‭ ‬“صاحب‭ ‬السعادة”،‭ ‬إخراج‭ ‬رامي‭ ‬إمام،‭ ‬مسلسل‭ ‬“أستاذ‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم”،‭ ‬إخراج‭ ‬رامي‭ ‬إمام،‭ ‬مسلسل‭ ‬“مأمون‭ ‬وشركاه”،‭ ‬مسلسل‭ ‬“عفاريت‭ ‬عدلي‭ ‬علام”‭ ‬،‭ ‬ومسلسل‭ ‬عوالم‭ ‬خفية”‭.‬