الأتراك يحيون طقوسهم الرمضانية والدينية بنكهة عثمانية

عادات وتقاليد السلاطين حاضرة لدى الصائمين – صلاح الربيعي

– الصيام في شهر رمضان مدرسة لبناء مجتمع يسوده الخير والمحبة والسلام

يحكى في الروايات التأريخية ان السلطان أيام الدولة العثمانية كان يصدر وثيقة قبل 15 يوما من حلول شهر رمضان للعمل ببنودها التي تلزم الناس بالامتناع عن تناول الأطعمة والمشروبات في الشوارع قبل أذان المغرب في حين كانت تتألف هيئة لمراقبة أسعار السوق وهيئة أخرى لمراقبة مخترقي البنود وأخرى لتنظيم أوقات الامساك ومن عادات المسلمين الأتراك خلال أيام شهر رمضان أن تبقى القصور والبيوت مفتوحة عند المغرب ليتمكن من يشاء الدخول لتناول الافطار مسلما كان أو غير مسلم وبالنسبة ليقين العثمانيين كلما زاد عدد الفقراء والمستحقين على مائدة الافطار كانت البركات أكثر لأهل الدار الذي يفرحون كثيرا بالوافدين اليهم خلال أيام الشهر الفضيل كما يتم وضع خزانات كبيرة في الشوارع العامة مليئة بالماء وأنواع العصائر الطبيعية الباردة وكان أفراد الطبقة الثرية يفتحون أبواب منازلهم طوال ايام الشهر لاطعام أي شخص في حاجة الى الضيافة من غروب الشمس وحتى بزوغ فجر اليوم الجديد وما زالت محاولات الدولة في اعادة الطقوس الرمضانية العثمانية القديمة قائمة وذلك لاحياء الأجواء الروحانية التي كانت تخيم على الناس قبل عشرات السنين ليأخذ هذا الشهر بعده الانساني والاجتماعي والايماني وليكون مدرسة حقيقية في بناء مجتمع تسوده المحبة والالتزام كما تبقى أبواب المساجد مفتوحة خلال أوقات الصلاة وما بعد الصلاة وهي تقدم موائد الافطار للصائمين وعابري السبيل ولم تخلوا الشوارع من سرادق كبيرة تتبناها بلديات المناطق وعدد من المتبرعين طلبا للأجر والثواب والتي توفر وجبات افطار عامرة بكل أنواع الأطعمة والتمر واللبن والعصائر حيث يتسابق الجميع لخدمة جميع الصائمين على مدى أيام الشهر الكريم وان بعضا من رجال الدولة والسياسيين يشاركون الناس تلك الطقوس من خلال جلوسهم معهم خلال تناول وجبة الافطار في عموم مناطق المحافظات التركية كاشعار منهم بأن المسؤول جاء لخدمتهم واضفاء روح التعاون والمحبة بين الجميع دون تمييز وقد تحدث الأتراك عن عادات قديمة منها وضع خاتم من الفضة داخل احدى قطع اللحم المقدم في الموائد الرمضانية للصائمين والمحظوظ من يعثر على هذا الخاتم ويكون من نصيبه ومن العادات القديمة التي مازالت قائمة لحد الآن فان الأزواج يعترفون بأخطائهم ويجددون عهد المحبة مع تقديم الهدايا المختلفة لهن وفي المقابل تقدم الزوجات عهد المحبة مع خاتم من الفضة لأزواجهن تعبيرا عن الود والمحبة وهذا مايعتبرونه من بركات الشهر الكريم ومن جهة أخرى اقترحت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا الصيام الالكتروني من خلال الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة الابتعاد عن قضاء فترات الصيام أمام شاشات التلفاز أو الكومبيوتر مايؤثر ذلك بضياع الأوقات الثمينة التي يجب ان تستثمر للعبادات الدينية بهذا الشهر الفضيل وفي العاصمة التركية أنقرة تبدأ حركة نشطة في أسواقها وأحيائها فالأتراك يهتمون بشعائر رمضان وفعالياته المتنوعة ولعل أكثرها تميزا حلقات الذكر الصوفية التي يقوم بها بعض الأتراك بعد صلاة التراويح في التكية الرفاعية بأنقرة وكما يقوم الشباب برفع مظاهر الزينة ومصابيح الإنارة مصحوبة بآيات قرآنية مكتوبة أيضاً بالأضواء فوق المساجد والتي تَشتهر بزخرفها الإسلامي البديع وكما جرت العادة فى البيوت التركية على نثر روائح المسك والعنبر على عتبات أبواب المنازل ابتهاجا بقدوم الشهر الكريم كما تحرص ربات البيوت على الاهتمام بأطباق المائدة المتنوعة من المطبخ التركي الغني بالأطعمة اللذيذة وتعدُ تركيا من أكبر الدول الاسلامية التي تحتفل برمضان احتفالًا كبيرا وبالرغم من اختلاف اللغة والثقافات بينها وبين العديد من الدول العربية والإسلامية فان رمضان في تركيا لا تختلف أجوائه عن بقية الدول الاسلامية الأخرى الا أنه قد تزيد هذه الاحتفالات وتتعدد مظاهرها المختلفة وتبرز أكثر في تركيا وأن سحر المكان والطبيعة الخلابة والاجواء الربيعية التي يغلب عليها الاعتدال يسهم في توفير مناخ يساعد على تحمل ساعات الصيام الطويلة وكما تزدحم المساجد بالمصلين لأداء صلاة التراويح مصطحبين معهم الأطفال الذين ينالون جائزة من حلويات عثمنلي ماجون المشهورة في مذاقها الطيب وعقب صلاة التراويح في أنقرة يتجه محبوا الكتب والمطالعة في جوامع المدينة المختلفة وتشهد منطقة حمام أونو التاريخية الجميلة في أنقرة اقبالا كبيرا من الصائمين حيث تتميز بعدد كبير من الأنشطة المميزة والأجواء الرمضانية الرائعة وتتكون هذه المنطقة من بيوت ومقاه ومطاعم بطراز معماري قديم أصيل تمنح زائرها شعورا بالأصالة والجمال والحضارة العثمانية العريقة وتزدحم مطاعمها بالزوار الصائمين الذين ينتظرون بالهواء الطلق اّذان المغرب بشغف وبعد الافطار تدب الحياة بشوارع وزقاق حمام أونو حيث تقام فعاليات وسهرات متنوعة ومعارض وأمسيات وموشحات دينية وأكثرها شهرة لعبة الدمى المسرحي و في شهر رمضان تسود أجواء الألفة والمحبة بين الجيران و بين الأهل حيث تكثر الدعوات وتبادل أطباق الأطعمة وتزيين الموائد بأصناف الماكولات الشهية ويفضل الأتراك أن يفطروا على حبة تمر أو زيتون أو قطعة جبن يليها طبق شوربة ساخنة اضافة إلى خبز البيدا الشهي وهي كلمة فارسية تعني الفطير وهو خبز يباع فقط في رمضان وتتشكل أمام الأفران طوابير طويلة قبيل موعد الافطار لشراء هذا النوع من الخبز ويلي الافطار أنواع الحلويات الخاصة برمضان وأشهرها الغلاج الذي يتكون من حليب وقشطة وزعفران كما أن أجواء السحور لها مظهر خاص لدى الأتراك اذ يحضرون مائدة كاملة من الأكل التركي الشعبي وأهمها البورك التركي الذي يعجن فجرا وتقوم بلدية أنقرة بتقديم وجبات إفطار لقرابة 12 ألف صائم يوميا على مدار الشهر في 9 خيم رمضانية ضخمة في مناطق مختلفة من العاصمة مزودة بأجهزة تكييف وشاشات عرض عملاقة للترفيه كما يقام مسرح الظل لتقديم شخصية الارجواز وعواظ وهو على شكل ستارة يقف خلفها رجل يحمل أشكال أراجوز وهي عبارة عن دمى مسرحية وصاحبه المتحذلق الذي يسمى بعواظ يقدمان عددا من الأفكار السياسية والكوميدية الساخرة الهادفة كما تحكي قصــــــــصا وحكما مختـــــــــلفة يحبها الصغار والكــــــبار منها الحـــــــكم الانـــــــسانية والارشادية والتـــــــعليمية والتأريخية وعند ساعة السحور وقبل الامساك وأذان الفجــــــر يأتي دور المسحراتي لايقاض الصائـــــمين لوقت السحور الذي يعتــــــــبره الجميع بأن فيه بركة للصائمــــــــين خلال هذا الشهر الفضيل حيث تجـــــــــوب شوارع المدن فرق من الشباب منها الراجلة وأخرى بوسائط نـــــــــقل صغيرة الهدف منها تغطيـــــــة جميع المـــــــناطق بوقــــــــــت قصير وهكذا يومـــــــيا وبنــــفس الطقوس الدينية والروحانية والايمانية تمر ساعات الصـــــــــيام على المسلمـــــــين المؤمنين القائمين والصائمين الأتراك الذين يرجون القبــــــــول والرضى والرحمة والمغفــــــــرة والــــــثواب من الرب الكريم .