عادات غذائية خاطئة في رمضان

حذار من شرب الماء البارد عند الإفطار

بغداد – الزمان

يشهد رمضان عادات خاطئة يجب تجنبها لوقاية الجسم من الأمراض المختلفة، فبعض العادات الشائعة تكون لها أهمية بالغة على الصحة ومنها شرب الماء بكثرة سواء كان في وقت السحور أو قبل الفجر، ويعتقد الكثيرون أن شرب الماء بكثرة يقي الجسم من العطش طوال نهار رمضان.

إلا أن شرب الماء بكثرة أثناء السحور يعمل على زيادة عمل الكلى للتخلص من الماء، وزيادة الرغبة في التبول، مما قد يسبب العطش بالنهار، لذلك يُنصح بتناول الفاكهة الغنية بالماء في السحور مثل البطيخ، والشمام، والتفاح، فهي تعمل على إفراز الماء تدريجياً في الجسم أثناء الصوم. كما يحذر الخبراء من شرب الماء البارد عند الإفطار مباشرة فذلك يسبب التقليل من حركة الدم إلى المعدة و الأمعاء، مما يصيب الجسم بمشاكل الجهاز الهضمي مثل المغص أو حدوث التقلصات، لذلك ينصح خبراء التغذية بشرب الماء الفاتر في درجة حرارة الغرفة بعد الإفطار أو شرب الحليب بالتمر. كما يمكن شرب الماء البارد بعد تناول وجبة الإفطار ليروي العطش، أما أثناء وجبة الإفطار فهي تشكل خطراً على المعدة وتؤدي إلى صعوبة الهضم، والسمنة، والحموضة المتكررة بعد الإفطار، لذا يجب الحذر من تلك الأطعمة أثناء وجبة الإفطار.

ويحذر الخبراء من تناول الحلوى بعد الإفطار حيث يؤدي تناول الحلوى بعد الإفطار مباشرة إلى تراكم الدهون في الجسم، وزيادة السمنة والكوليسترول، لذا يجب الانتظار قليلاً قبل تناول الحلويات وبقطعة صغيرة. ويفضل مرة أو اثنين في الأسبوع بحد أقصى. وينصح الخبراء بتناول الفاكهة لانها مصدراً ممتازاً للفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم في رمضـــــــان، كما أنها تساعد على محاربة السمنة وإنقاص الوزن، لذلك من المهم أن تحرص على تناول الفاكهة في رمضان.

ويحذرون كذلك من تناول الملح والتوابل، فهما العدو اللدود، فتناول الأطعمة المملحة أو المخللات يساعد على زيادة تخلص الجسم من الماء، مما يسبب الشعور بالعطش، وعدم انتظام ضربات القلب.