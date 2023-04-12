عادات‭ ‬أهل‭ ‬الصعيد‭ ‬ضحية‭ ‬الغلاء‭ ‬في‭ ‬مصر

اختفاء‭ ‬احتفالات‭ ‬يوم‭ ‬الحنة‭ ‬في‭ ‬الاعراس‭ ‬بسبب‭ ‬التكاليف‭ ‬العالية

القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬لم‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬ونسب‭ ‬الفائدة‭ ‬المصرفية،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬لتقيد‭ ‬عادات‭ ‬راسخة‭ ‬لدى‭ ‬أهل‭ ‬الصعيد‭ ‬والدلتا‭.‬

تأتي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هذه‭ ‬العادات‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬يهجرها‭ ‬سكان‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب،‭ ‬احتفالات‭ ‬الزفاف‭ ‬وتحضيراته‭ ‬التي‭ ‬اعتاد‭ ‬الأغنياء‭ ‬والبسطاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬على‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بها‭. ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المنوفية‭ ‬بدلتا‭ ‬النيل،‭ ‬اعتاد‭ ‬أهالي‭ ‬القرى‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ “‬الحنّة‭ (‬الحناء‭)”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭. ‬فيجمع‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬أصدقاءه‭ ‬وأقاربه‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالزواج‭ ‬وينتهي‭ ‬بوضع‭ ‬الحناء‭ ‬على‭ ‬قدمي‭ ‬العريس‭ ‬وكفيه‭. ‬يقام‭ ‬يوم‭ ‬الحناء‭ ‬في‭ ‬سرادق‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬الاقمشة‭ ‬الملونة‭ ‬تذبح‭ ‬فيه‭ ‬بقرة‭ ‬أو‭ ‬جاموس‭ ‬لإعداد‭ ‬الطعام‭ ‬وتقديم‭ ‬المشروبات‭ ‬المتنوعة‭ ‬للحضور‭. ‬ويتخلله‭ ‬كذلك‭ ‬إحضار‭ ‬فرقة‭ ‬فنية‭ ‬أو‭ ‬مكبرات‭ ‬صوت‭ ‬للغناء‭ ‬والرقص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يغطي‭ ‬العريس‭ ‬وأهله‭ ‬التكاليف‭. ‬‮ ‬‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العادة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الاختفاء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬المهندس‭ ‬الشاب محمد‭ ‬شديد،‭ ‬في‭ ‬بلدته‭ ‬قويسنا‭ ‬والقرى‭ ‬المحيطة‭. ‬ويوضح‭ ‬شديد‭ “‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الحنّة‭ ‬قلّ‭ ‬للغاية‭ .. ‬كنا‭ ‬نرجع‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬لكن‭ ‬بعدها‭ ‬اصطدم‭ ‬الناس‭ ‬بالظروف‭ ‬الاقتصادية‭”.‬‮ ‬‭ ‬يعاني‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬هما‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬تستورد‭ ‬منه‭ ‬مصر‭ ‬القمح‭. ‬وهما‭ ‬مصدر‭ ‬أساسي‭ ‬للسياح‭ ‬الذين‭ ‬يزورون‭ ‬بلاد‭ ‬النيل‭. ‬ويعاني‭ ‬المصريون‭ ‬من‭ ‬تضخم‭ ‬نسبته‭ ‬33،9‭ ‬‭%‬‭ ‬يفاقمه‭ ‬تراجع‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الجنيه‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬50‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬قيمته‭. ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬حصلت‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬قروض‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬لمواجهة‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الدولار‭ ‬ودعم‭ ‬الموازنة،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬مؤشرات‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬سلبية‭.‬

خاتم‭ ‬صغير

في‭ ‬النوبة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬يقول‭ ‬عمر‭ ‬مغربي‭ ‬مدرس‭ ‬اللغة‭ ‬النوبية‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬43‭ ‬عاما‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬بسبب‭ ‬الغلاء‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬أفراحنا‭ ‬أو‭ ‬تعازينا‭ ‬كما‭ ‬كانت‭”.‬

ويتابع‭ “‬الحالة‭ ‬أصبحت‭ ‬صعبة‭ ‬والبيوت‭ ‬الآن‭ ‬تحتاج‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬ننفقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬على‭ ‬عاداتنا‭”.‬

كانت‭ ‬حفلات‭ ‬زفاف‭ ‬النوبيين‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬أسبوع‭ ‬عند‭ ‬الأغنياء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬مغربي‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬القرية‭ “‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬وجبات‭ ‬الفطور‭ ‬والغداء‭ ‬والعشاء‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬بأكملها‭”. ‬لكن‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار،‭ ‬وكذلك‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يستورد‭ ‬معظم‭ ‬احتياجاته‭ ‬الغذائية،‭ ‬جعل‭ ‬التمسك‭ ‬بهذه‭ ‬العادة‭ ‬صعبا‭. ‬ويضيف‭ ‬مغربي‭ “‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬اتفقت‭ ‬القرى‭ ‬النوبية‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬نفقات‭ ‬الأفراح‭ .. ‬بات‭ ‬الزفاف‭ ‬يقتصر‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬وجبة‭ ‬عشاء‭ ‬خفيفة‭”. ‬وأضاف‭ “‬حتى‭ ‬الذهب‭ .. ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬السعر‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬كان‭ ‬العريس‭ ‬مطالبا‭ ‬بوزن‭ ‬معين‭ ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬قد‭ ‬ينتهي‭ ‬الأمر‭ ‬بخاتم‭ ‬صغير‭”. ‬كذلك‭ ‬نشرت‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬فتوى‭ ‬تفيد‭ ‬بأنه‭ ‬يمكن‭ ‬استبدال‭ ‬الحلى‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬بأخرى‭ ‬أقل‭ ‬ثمنا‭ ‬من‭ ‬الفضة‭ “‬تيسيرًا‭ ‬لأمر‭ ‬الزواج‭ ‬وترغيبًا‭ ‬فيه‭”. ‬‮ ‬ويؤكد‭ ‬البرلماني‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬رفعت‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬قريته‭ ‬العضّاضية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬قنا‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ “‬اعتاد‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬أثناء‭ ‬المآتم‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬صواني‭ ‬الطعام‭ ‬لمواساة‭ ‬أسرة‭ ‬المتوفى‭” ‬قبل‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬القاسية‭. ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬‭”‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬قاصرا‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬المتوفى‭” ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ ‬الطبيب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬68‭ ‬عاما،‮ ‬‭ ‬ويضيف‭ “‬تقترح‭ ‬عائلات‭ ‬أن‭ ‬يقتصر‭ ‬العزاء‭ ‬على‭ ‬الجنازة‭ ‬لتجنب‭ ‬التكاليف‭”.‬

وتفيد‭ ‬الاحصاءات‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬الفقراء‭ ‬يمثلون‭ ‬نحو‭ ‬30‭%‬‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬البالغ‭ ‬زهاء‭ ‬105‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭.‬‮ ‬

الخبز‭ ‬المنزلي‭ ‬

وفيما‭ ‬خفض‭ ‬الجميع‭ ‬استهلاك‭ ‬اللحوم‭ ‬والدجاج‭ ‬والحلويات‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الكبرى،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الخبز‭ ‬منتشرا‭. ‬لكن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬سلع‭ ‬مثل‭ ‬الدقيق‭ ‬والزيت‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تضاؤل‭ ‬عادة‭ ‬هامة‭ ‬وحيوية‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬الصعيد‭ ‬وهي‭ ‬تخضير‭ ‬الخبز‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬عبد‭ ‬العال‭.‬

فقد‭ ‬أدى‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬مخابز‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الحبز‭ ‬منها‭.‬

ويوضح‭ “‬كان‭ ‬عارا‭ ‬على‭ ‬أهل‭ ‬القرى‭ ‬في‭ ‬الصعيد‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬يشتروا‭ ‬خبزا‭ ‬من‭ ‬الطابونة‭ (‬المخبز‭)‬،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬التراخي‭ ‬والكسل‭ ‬داخل‭ ‬المنزل‭”.‬

وتابع‭ “‬الآن‭ ‬الجميع‭ ‬بتسابق‭ ‬إلى‭ ‬الطابونة‭ ‬لانخفاض‭ ‬ثمن‭ ‬الخبز‭ ‬بها‭ ‬وسرعة‭ ‬تجهيزه‭”.‬