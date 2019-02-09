عاتكة خاتون الشيخلية النقيب – طارق حرب

في سلسلة بغداد تراث وتاريخ كانت لنا محاضرة عن السيدة عاتكة خاتون التي تعتبر أشهر سيدة بغدادية نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لا بل تفوق سيدة بغدادية أخرى لا تقل شهرتها عنها وأعني بها السيدة نابي خاتون زوجة والي بغداد العثماني في تلك الفترة سليمان باشا الكبير ووالدة الوالي سعيد باشا ووالدة زوجة الوالي داود باشا والتي ساهمت في مشاريع الخير أيضاً لكن عاتكة خاتون فاقتها في هذا المجال حيث عاشتا في بغداد بفترة زمنية واحدة تقريباً.

والسيدة عاتكة يطلق عليها لقب خاتون وهو من ألقاب التعظيم للمرأة ظهر في بغداد من العهد العباسي حيث كانت السيدة زمرد خاتون زوجة الخليفة المستضيء وأم الخليفة الناصر وفي العهد الحديث اشتهرت المس بيل الانگليزية بهذا اللقب والتي كانت الشخصية الثانية في ادراة بغداد في عهد الادارة البريطانية.

والسيدة عاتكة خاتون هي العلوية عاتكة خاتون كما ورد في حكم محكمة بغداد الشرعية الذي أصدره قاضي بغداد الشيخ اسحاق نجيب الشهير بشيخ زادة قاضي بغداد في شهر شوال 1220هجرية 1805 ميلادية حيث يذكر الحكم الاسم بهذه الصيغة( حضر مجلس قضائه السيد .. نقيب أشراف بغداد… والذات وضوحة خاتون .. التي طلبت استبدال البستان الواقع خارج الباب الشرقي من بغداد .. من طرف بباغجة العلوية عاتكة …وملك خربندة) ومن هذا الحكم يتأكد لقب العلوية لها ويتأكد ملكيتها لاراضي محلة العلوية فهده الابعاد الجغرافية تنطبق على أرضها الزراعية التي تشكل جزءا من محلة العلوية.

ويتأكد ذلك من حكم نفس المحكمة عام 1200 هجرية 1785 ميلادية عندما كان قاضيها يحيى أفندي والذي يتضمن حضورها بالمحكمة جعلت الحاج محمد سعيد چلبي متولياً على أملاكها.

وفي حكم هذه المحكمة عام 1226 هجرية 1811 ميلادية والمتضمن قيام السيدة خديجة خاتون بتسجيل القهوة الواقعة مقابل باب الحضرة الگيلانية الى السيدة عاتكة خاتون.

وعاتكة خاتون حدد الحكم المذكور حالتها الاجتماعية بأنها بنت السيد علي القادري نقيب أشراف بغداد زوجة السيد محمود بن السيد زكريا نقيب أشراف بغداد.

وعاتكة خاتون من سكنة محلة باب الشيخ المحلة المشهورة في الجزء الشرقي من بغداد والتي تميزت بمرقد الشيخ عبد القادر الگليلاني الحنبلي شيخ الطريقة القادرية الصوفية المشهورة عالمياً وآل الگيلاني أو آل النقيب هم من ذرية الشيخ سدنة جامع الگيلاني ونقباء اشراف بغداد منذ مئات السنين ولا زالوا الى الان وكان عبد الرحمن النقيب نقيب أشراف بغداد ورئيس أول حكومة عراقية سنة 1920ميلادية .

ومن الخيرات التي أقدمت عليها السيدة عاتكة خاتون هو انشائها سقاية عامة سنة 1811ميلادية لنقل الماء من نهر دجلة الى محلة الباب الشيخ في زمن كان أمر مياه الشرب من الامور بالغة الاهمية في حياة الناس وأوقفت عاتكة خاتون لهذه السقاية املاكاً جمة حيث اشترطت صرف 24( آقچة) كل يوم للسقاية.

والمدرسة الخاتونية أو مدرسة عاتكة خاتون واقعة في محلة باب الشيخ مما يلي الحضرة الگيلانية شيدتها السيدة عاتكة خاتون بنت السيد علي الكبير نقيب الاشراف عام 1266 هجرية لتدريس العلوم العقلية والنقلية وشرطت تعيين مدرس وعشرة طلاب في كل سنة وجعلت راتباً للمدرس ومخصصات يومية للطلاب وأوقفت على المدرسة عقارات ومسقفات لتسديد نفقات المدرسة بوقفية صادرة من محكمة شرعية بغداد بحكم القاضي ابراهيم بن عثمان أفندي وعملت للمدرسة مكتبة قيمة فيها نوادر المخطوطات وعينت محافظاً للمكتبة وخصصت له راتباً يومياً وشرطت ان يتم عمل الطعام للطلاب وان يختم في كل اسبوع ختمة للقرآن الكريم من قبل شخصين يعطى لهما مخصصات ويهدى ثواب ذلك على روحها وروح والدها وروح امها ستة خاتون وشرطت التولية على المدرسة وموقوفاتها ومكتبتها الى متولي الاوقاف القادرية وجعلت مفتي الحنفية ناظراً على المتولي وقد درس في هذه المدرسة علماء أعلام وتخرج منها علماء أعلام منهم العلامة محمود الالوسي وعند تخرجه تولت عمل وليمة عظيمة دعت لها العلماء والتجار وأعيان بغداد ليشاهدوا حفل تسليم الاجازة اليه وبقت المدرسة الى عام 1245 هجرية ثم أندرست وأنمحى حيث سكنتها العائلة الگيلانية وتم نقل المدرسه الى الحضرة الگيلانية وكل كتاب من تلك المكتبة كتب في ظهره وقف المدرسة الخاتونية وتحته ختم عاتكة خاتون.

وتوفيت عاتكة خاتون عام 1261 هجرية سنة 1845 ميلادية ودفنت في مقبرة الامام الاعظم ببغـــداد.