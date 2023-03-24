عائلتان من الأعظمية والكاظمية تنالان تكريم البزاز في رحاب رمضان

بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت

مع‭ ‬اول‭ ‬ايام‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭ ‬اطلقت‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬اولى‭ ‬حلقات‭ ‬برنامجها‭ ‬الانساني‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬الذي‭ ‬اغاث‭ ‬عائلة‭ ‬ابو‭ ‬فاروق‭ ‬من‭ ‬الاعظمية‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬لتصليح‭ ‬الدراجات‭ ‬ويسكن‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬ايجار‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬اولاد‭ ‬وابنة‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬الزوجة‭.‬وفي‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬لرئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬مع‭ ‬معدة‭ ‬ومقدمة‭ ‬البرنامج‭ ‬شيماء‭ ‬عماد‭ ‬زبير‭ ‬قدم‭ ‬التهاني‭ (‬لاهالي‭ ‬الاعظمية‭ ‬ولهذه‭ ‬العائلة‭ ‬الكريمة‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬وان‭ ‬يهل‭ ‬عليهم‭ ‬بالخير‭ ‬والعافية‭ ‬والمسرة‭) ‬مغيثا‭ (‬العائلة‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬اشخاص‭ ‬بستين‭ ‬مليون‭ ‬دينارا‭ ‬بواقع‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭) ‬،‭ ‬مؤكدا‭(‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬هذه‭ ‬العائلة‭ ‬المتعففة‭ ‬كافة‭ ‬واحتياجات‭ ‬كل‭ ‬العوائل‭ ‬في‭ ‬العراق‭). ‬وقدم‭ (‬ابو‭ ‬فاروق‭) ‬شكره‭ ‬للبزاز‭ ‬معلنا‭ (‬انه‭ ‬بهذا‭ ‬المبلغ‭ ‬سيتمكن‭ ‬واولاده‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬مشروعا‭ ‬خاصا‭ ‬بهم‭) ‬،ولهجت‭ ‬الزوجة‭ ‬وسط‭ ‬دموع‭ ‬الفرح‭ ‬بخالص‭ ‬الامنيات‭ ‬والشكر‭ ‬للبزاز‭.‬

كما‭ ‬اطلقت‭ ‬القناة‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬الانساني‭ (‬فطوركم‭ ‬علينا‭) ‬وضيف‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬اولى‭ ‬حلقاته‭ ‬على‭ ‬مائدة‭ ‬الافطار‭ ‬عائلة‭ ‬الارملة‭ ‬ام‭ ‬كرار‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الكاظمية‭ ‬ببغداد‭ ‬التي‭ ‬تعيل‭ ‬‮٤‬‭ ‬ايتام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملها‭ ‬خياطة‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬المعامل،ووفر‭ ‬لها‭ ‬البرنامج‭ ‬بايعاز‭ ‬من‭ ‬البزاز‭ ‬ادوات‭ ‬كهربائية‭ ‬منزلية‭ ‬تفتقر‭ ‬اليها‭ ‬شقتها‭ ‬المستاجرة‭ ‬مع‭ ‬منحها‭ ‬مبلغا‭ ‬ماديا‭.‬