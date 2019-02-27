عائلة مالك في مصر تحتفل بالأوسكار

{ القاهرة – وكالات – التف أقارب الممثل رامي مالك حول شاشات التلفزيون في مصر كما لو كانوا يشجعون المنتخب الوطني لكرة القدم، لكنهم كانوا يحتفلون بأول جائزة أوسكار يفوز بها وهي أحسن ممثل عن دوره في فيلم الملحمة البوهيمية (بوهيميان رابسودي). وقال قريبه فادي البالغ من العمر 24 عاما (إن أعمامه وعماته وأبناءهم وبناتهم تجمعوا في منزل العائلة بقرية فلتاؤوس بمحافظــــــــة المنيا الواقعة على بعد 265 كيلومترا جنوبي القاهرة لمشاهدة حفل الأوسكار مباشرة من لوس انجلوس.وعندما أعلن اسم رامي فائزا بجائزة أفضل ممثل انفجر أفراد العائلة فرحا وأخذوا يرقصون ويتعانقون).

وقال فادي في تصريح( كأننا نشاهد مصر تسجل هدفا لتفوز بالكأس… هذا ليس فوزا للعائلة بل لمصر).واتصل الأقارب بوالدة رامي في الولايات المتحدة لتهنئتها بفوز ابنها ودعوته لزيارة مصر.وقال قريب آخر يدعى رامي (إن والدة رامي مالك أكدت أنها تتوق لزيارة مصر هي وابنها).

ومالك (37 عاما) من مواليد مدينة لوس انجلوس وتعود أصوله إلى صعيد مصر. وأشار مالك وهو يتسلم الجائزة إلى (أنه ابن مهاجرين من مصر… أنا أمريكي من الجيل الأول وجزء من قصتي يكتب الآن).

وقال قريبه رامي، وهو أيضا في الثلاثينات من العمر(إن موهبة مالك كانت واضــــــــحة عندما زار مصر للمرة الأولى وهو في المرحلة الثانوية خلال التسعينات بعدما هاجـــــرت أسرته للولايات المتحدة عام 1979). وأضاف (لم أكن أتخيل وقتها أن رامي سيصبح ممثلا عالميا مشهورا، لكن كان من الواضح حبه للتمثيل). وهنأت وزارة الهجرة المصرية، على حسابها في تويتر الفنان المصري رامي مالك، بعد تكريمه وفوزه بالأوسكار قائلة (تهانينا للممثل المصرى رامى مالك، للفوز بجائزه أفضل ممثل في فيلم دراما عن دوره في بوهيميان رابسودي).