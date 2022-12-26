عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى

ساو باولو (أ ف ب) – أمضى أقارب بيليه ليلة عيد الميلاد السبت مع أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي يعاني من السرطان ومشاكل في الكليتين والقلب وتدهورت حالته الصحية مؤخرا، كما ذكروا على مواقع التواصل الاجتماعي.وأُدخل بيليه (82 عامًا) إلى المستشفى في ساو باولو في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وهو يعاني من سرطان في القولون شُخص في أيلول 2021. وتحدث أطباؤه الأربعاء عن “تقدم” في المرض وعن “قصور في الكليتين والقلب”.

ووصل نجل بيليه، إدينيو الذي تم تعيينه مؤخرًا مدربًا لنادي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لوندرينا ومقره بارانا في الشمال، ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.وبعد منتصف ليل السبت الأحد في البرازيل، نشرت كيلي ناسيمنتو صورة على إنستغرام تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق وعدد من أفراد العائلة الآخرين لكن بدون بيليه، في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج.

وكتبت كيلي ناسيمنتو في تعليق على هذه الصورة “الجميع تقريبا.

عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد.

نشكركم جميعًا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا”.لاحقا الأحد انضم نجل بيليه جوشوا أرانتيس إلى العائلة في المستشفى، وفق منشور جديد لكيلي.في وقت متأخر من الجمعة نشرت كيلي ناسيمنتو على إنستغرام صورة لبيليه وهي تعانقه على سريره في المستشفى لا يظهر فيها سوى نصف وجهه وهو يخضع لأجهزة التنفس. وكتبت “ليلة أخرى معًا.

ما زلنا هنا في الكفاح وفي الإيمان”.

وقبل نشر تقرير مقلق عن الوضع الصحي لبيليه الأربعاء، أعلنت ابنتاه أنهما ستمضيان عيد الميلاد في المستشفى مع المهاجم الأسطوري السابق.ولم يُلاحظ أي نشاط محدد السبت أمام مستشفى أينشتاين حيث تجمع عدد قليل من الصحافيين بانتظار أخبار عن لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)? حسبما ذكر صحافيو فرانس برس-تي في.