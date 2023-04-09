عائدية نادي الصيد

جعفر العلوجي

بعد التدقيق والتحميص تبين ان نادي الصيد مسجل في وزارة الشباب والرياضة نادي رياضي ويستلم المنح المالية المخصصة للاندية وللاثبات ان نادي الصيد اشترك ممثله في انتخابات اتحاد التنس التي جرت مؤخرا وبما ان النادي مقبل على اجراء الانتخابات .. كيف ستكون العملية الانتخابية هل بمسمى نادي رياضي ام اجتماعي فاذا كان رياضي فعليه ان يعمل بقانون 18 النافذ وتشرف على انتخاباته اللجنة الاولمبية العراقية .. واذا كان اجتماعي فعلى ادارة النادي ان تعلن عن عائديته حتى تكون الانتخابات قانونية والله من وراء القصد.

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