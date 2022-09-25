ظهور مفاجئ للرئيس الأمريكي في مهرجان غنائي لمكافحة الفقر 

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصدرت‭ ‬فرقة‭ “‬ميتاليكا‭” ‬والمغنية‭ ‬ماريا‭ ‬كاري‭ ‬السبت‭ ‬قائمة‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬قدموا‭ ‬عروضاً‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ “‬غلوبال‭ ‬سيتزن‭” ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفقر‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬تخلله‭ ‬أيضا‭ ‬ظهور‭ ‬مفاجئ‭ ‬بالفيديو‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

بمناسبة‭ ‬عامه‭ ‬العاشر،‭ ‬استقطب‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬ست‭ ‬ساعات،‭ ‬الآلاف‭ ‬إلى‭ ‬حديقة‭ ‬سنترال‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬مواز‭ ‬ضمن‭ ‬الفعالية‭ ‬عينها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الغانية‭ ‬أكرا‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬مغني‭ “‬آر‭ ‬اند‭ ‬بي‭” ‬الأميركي‭ ‬آشر‭ ‬والفنان‭ ‬البريطاني‭ ‬ستورمزي‭.‬

ويمنح‭ ‬مهرجان‭ “‬غلوبال‭ ‬سيتزن‭” ‬تذاكر‭ ‬للمعجبين‭ ‬مقابل‭ ‬التزامهم‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الفقر‭ ‬المدقع،‭ ‬مثل‭ ‬الاتصال‭ ‬بمسؤولين‭ ‬منتخبين‭ ‬لتشجيع‭ ‬المساعدات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السنوية،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭.‬

وقالت‭ ‬السيدة‭ ‬الأولى‭ ‬جيل‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬بالفيديو‭ ‬بجوار‭ ‬زوجها‭ “‬نحن‭ ‬مُلهَمون‭ ‬وممتنون‭ ‬لكل‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬قمتم‭ ‬به‭ ‬ونريدكم‭ ‬أن‭ ‬تعرفوا‭ ‬أن‭ ‬معركتكم‭ ‬معركتنا‭”.‬

وسلط‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬بجانب‭ ‬زعيمي‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬الشيوخ‭ ‬والنواب‭ ‬تشاك‭ ‬شومر‭ ‬ونانسي‭ ‬بيلوسي،‭ ‬اللذين‭ ‬ظهر‭ ‬كلاهما‭ ‬شخصياً،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬مناخية‭ ‬جديدة‭ ‬تُعد‭ ‬أكثر‭ ‬التشريعات‭ ‬طموحاً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬اعتماد‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭. ‬لكن‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬باربادوس‭ ‬ميا‭ ‬أمور‭ ‬موتلي‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬بالسرعة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمواجهة‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الجزرية‭ ‬مثل‭ ‬بلدها‭.‬

وقالت‭ “‬نعم‭ ‬يا‭ ‬أصدقائي،‭ ‬وقتنا‭ ‬ينفد‭”.‬

وأثارت‭ ‬فرقة‭ “‬ميتاليكا‭” ‬لموسيقى‭ ‬الميتال‭ ‬حماسة‭ ‬الجمهور‭ ‬مع‭ ‬تقديمها‭ ‬ثماني‭ ‬أغنيات،‭ ‬بينها‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ “‬ناثينغ‭ ‬إلس‭ ‬ماترز‭” ‬مع‭ ‬المغنية‭ ‬ميكي‭ ‬جايتون‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬بصراحة‭ ‬عن‭ ‬تجربتها‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬النساء‭ ‬السود‭ ‬في‭ ‬موسيقى‭ ‬الكانتري‭. ‬وسعى‭ ‬ضيوف‭ ‬المهرجان‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬مجموعة‭ ‬قضايا‭ ‬بينها‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التظاهرات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بعد‭ ‬احتجازها‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬بسبب‭ “‬لباسها‭ ‬غير‭ ‬المحتشم‭”.‬

وقالت‭ ‬أنوشيه‭ ‬أمير‭ ‬خليلي‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إيراني،‭ ‬وهي‭ ‬مناصرة‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ “‬رأيت‭ ‬أخواتي‭ ‬مجبرات‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬والقمع‭ ‬وقتل‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‮ ‬نساء‭ ‬مثل‭ ‬مهسا‭ ‬جينا‭ ‬أميني‭”.‬

وقالت‭ ‬مخاطبة‭ ‬الجمهور‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬النساء‭ ‬المضطهدات‭. ‬أنا‭ ‬أقف‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬أجلهن‭”. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ “‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعتني‭ ‬بفتياتنا‭ ‬ونسائنا‭. ‬هن‭ ‬يستحققن‭ ‬ذلك‭”.‬

وسلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تعهدات‭ ‬أوروبا‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بينها‭ ‬تقديم‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬البحر‭ ‬الكاريبي‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتفاقم‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وتم‭ ‬تقديم‭ ‬ماريا‭ ‬كاري‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬راقصة‭ ‬الباليه‭ ‬الرائدة‭ ‬ميستي‭ ‬كوبلاند‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬المغنية‭ ‬بأنها‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام،‭ ‬ورافقتها‭ ‬لوحة‭ ‬راقصة‭ ‬لأغنيتها‭ ‬الشهيرة‭ “‬هيرو‭”.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الحفلة‭ ‬فرقة‭ ‬مونيسكين‭ ‬الإيطالية‭ ‬للروك،‭ ‬ونجمة‭ ‬البوب‭ ‬الإسبانية‭ ‬روزاليا،‭ ‬وجوناس‭ ‬براذرز،‮ ‬فيما‭ ‬قدّمت‭ ‬الحفلة‭ ‬نجمة‭ ‬الشاشة‭ ‬الهندية‭ ‬بريانكا‭ ‬تشوبرا‭.‬