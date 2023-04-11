محاضرة عن أزمة المياه

ظمأ العراق يواصل مشروعه بإستضافات علمية

النجف – سعدون الجابري

القى الخبير عادل شريف الحسيني، محاضرة على طلبة الماجستير والدكتوراه في قسمي القانون والعلوم السياسية، بمعهد العلمين للدراسات العليا، تحدث فيها عن مشكلة الجفاف والتصحر وشح المياه في العراق، حضرها عميد المعهد زيد عدنان العكيلي، ورئيس قسم القانون صعب ناجي عبود، وادارها رئيس قسم العلوم السياسية محمد ياس خضير.

وقال الحسيني المختص في شؤون المياه والطاقة المتجددة، في محاضرته ان (مشكلة المياه في العراق ذات أبعاد ثلاثة ، الاول يتمثل في التغيرات المناخية و قلة الأمطار و الجفاف في دول العالم وفي مقدمتها العراق، والثاني ان اغلب مياه العراق تأتي من دول الجوار، حيث تاتي 70 بالمئة من مياه العراق من تركيا وايران وسوريا، 80 بالمئة منها تاتي من تركيا، والثالث سوء التخطيط والإدارة في بناء المؤسسات والمشاريع المائية في العراق)، متحدثا عن (اقامة تركيا 22سدا على نهري دجلة والفرات، 14 منها على الفرات و8 على دجلة، وان ايران اقامت 15 سدا على نهر الكارون، الى جانب ثلاثة سدود في سوريا، ما ادى الى انخفاض المياه الواردة الى العراق الى اقل من 50 بالمئة، ما تسبب في انخفاض كفاءة الإرواء دون 50 بالمئة وانخفاض الانتاجية الزراعية الى 50بالمئة في العراق).

واصفا جريمة التجفيف التي نفذها النظام السابق في الاهوار بانها كارثة بيئية و اجتماعية و ثقافية، مؤكدا ان منطقة الجنوب مازالت تعاني كثيرا من تأثير تلك العملية الكارثية، رغم المحاولات التي تبذل لرفد الاهوار بالمياه.

تأثير سيء

كما ان هذه الجريمة تركت تأثيرا سيء على مناخ العراق و زادت من التصحر. وقدم المحاضر مجموعة مقترحات وتوصيات، تضمنت على المستوى الخارجي: تفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وتطبيق مذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية، وربط المياه مع الملف التجاري في التعامل مع دول المنبع للوصول الى اتفاقات نهائية يتم فيها معالجة ملف المياه. اما على المستوى الداخلي، فدعى الخبير الحسيني الى اقرار قانون المجلس الوطني للمياه، ووضع المياه في نفس مرتبة النفط وباقي الثروات الطبيعية العامة لكل الشعب العراقي، وتعديل قانون وزارة الموارد المائية ليكون اسم الوزارة (وزارة المياه والبيئة والغابات).

واقرار قانون صندوق المياه كصندوق سيادي، وتطبيق معادلات معالجة التصحر وتحسين البيئة، من خلال زراعة مليارات الاشجار دائمة الخضرة التي تساهم كذلك في رفد غذاء الثروات الحيوانية والسمكية، وتعزز كميات الاسمدة العضوية الامنة في غذاء النباتات والاشجار المثمرة، والاهتمام بتطوير وإدارة منظومات الري والبزل مع استخدام التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من المياه المالحة ومنها مياه البزل، مع التأكيد على الاستفادة القصوى من عنصر الزمن لانه يشكل في هذا العنصر تحدياً كبيراً للعراق المنهك و في كافة المجالات، مع وضع معالجات سريعة بتوفير منظومات تحلية في المحافظات التي تعاني من الملوحة. المحاضرة بكلمة للامين العام لمشروع ظمأ العراق، الدكتور مهدي احمد، وختمت بإجابة الباحث على اسئلة الطلبة والحضور. ثم قام الحسيني بجولة في اقسام المعهد ومكتبته الكبيرة. معربا عن سعادته بهذا الصرح العلمي الكبير.

قناة جافة

على صعيد آخر قالت صحيفة ديلي صباح التركية انه بعد اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني عنه، وزراء تركيا والعراق يعملون بجد على طريق التنمية (القناة الجافة) عبر البلدين بطول 1200 كم، والذي يتألف من خطوط سكك حديد وطرق سريعة وخطوط انابيب، بدءا من ميناء الفاو بالبصرة الى ميناء مرسين التركي. وقالت ان (سكك الحديد في مرحلته الأولى بقدرة نقل 3.5 مليون طن، و 7.5 مليون طن في المرحلة الثانية). وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع المسمى “طريق الحرير الجديد”، 20 مليار دولار. والمشروع سيربط الشرق بالغرب كبديل قناة السويس، ويربط ايضا دول الخليج والاردن وحتى ايران بأوروبا. وقد يتعارض المشروع مع خطط طهران للوصول الى ميناء البصرة وسوريا. وان الادارة الامريكية قد تقف ضد تحقيق المشروع. واضافت ان (العراق ليس بإمكانه تحمل المشروع بموازناته ويحتاج لاستثمارات أجنبية. واكبر عائق امام المشروع هو وجود تنظيمات ارهابية ومسلحين على الاراضي العراقية، تؤثر على سلامة النقل، مثل داعش وحزب العمال الكوردستاني وجماعات مسلحة متنوعة. وان اللعراق يعاني من بيئة غير امنة وعليه النضال من اجل مستقبله وضمان امن عمليات اعادة البناء مع ايرادات المشروع العالية. وبامكان بغداد التعاون مع انقرة حول شمال العراق، من خلال الانضمام الى عمليات الجيش التركي ضد الارهاب).