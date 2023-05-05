دعوة لإدارة علمية مشتركة بين بغداد وأربيل

(ظمأ العراق) يناقش مع خبراء جامعات كردستان أزمة المياه

اربيل – فريد حسن

ضمن الفعاليات الجامعية لمشروع ظما العراق، عقدت ندوتان حواريتان في أربيل الأولى (ازمة المياه ومسارات التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان – المسارات البيئية والتنموية) في جامعة كردستان باربيل بالتعاون مع ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمين للدراسات والثانية في جامعة صلاح الدين. وافتتح جلسة الندوة رئيس جامعة كردستان كيث شارب مرحبا بوفد مؤسسة بحر العلوم الخيرية وملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمين للدراسات العليا.

آفاق تعاون

واشار في كلمته الافتتاحية الى ضرورة فتح افاق التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم عبر الجامعات والملتقيات التي تسهم في تقريب وجهات النظر والبحث عن مساحات مشتركة التي يلتقي فيها اصحاب المصلحة وبالذات في قضية مصيرية مثل ازمة المياه التي يعاني منها العراق، واشاد بالمبادرة. في حين شكر المدير التنفيذي لمشروع ظمأ العراق مهدي بحر العلوم في كلمته جامعة كردستان لتعاونها في انجاز هذه الندوة الحوارية واشار الى الدور الذي لعبته مؤسسة وملتقى بحر العلوم ومعهد العلمين للدراسات العليا في تبنيها لمشاريع وطنية ريادية عالجت العديد من الازمات والمشكلات التي تواجه العراق ومنها ازمة المياه والبيئة عبر جمع اصحاب المصلحة للتعرف على المساحات المشتركة والتأسيس عليها باحثة عن معالجات لابرز التحديات الداخلية والخارجية للازمة. وقد بحثت الجلسة في تكامل إدارة الموارد المائية بين أربيل وبغداد-الواقع والطموح وقد ادار تها الاستاذة مهناز لشكري من جامعة كردستان وشارك فيها الأستاذ الدكتور دانا مولود مساعد رئيس جامعة كوردستان هولير أستاذ هندسة المياه والبيئة وقد طرح مجموعة من الافكار والتصورات العملية لتفعيل التعاون بين المركز والاقليم في ادارة المياه، اما الدكتور خالد شمال مدير عام الهيأة العامة لمشاريع الري و الاستصلاح في وزارة الموارد المائي الاتحادية فقد تطرق في محاضرته الى مراحل التعاون مع وزارة الزراعة والمياه في الاقليم واللقاءات المشتركة التي تحققت في النجف برعاية ملتقى بحر العلوم للحوار بين وفد وزارة الموارد المائية الاتحادية و وفد اقليم كردستان في اذر الماضي، اما ستافورد كلاري مستشار الشؤون الإنسانية في اقليم كردستان الى البعد الانساني في المياه وضرورة اشراك اصحاب المصالح في الحل. اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان شح المياه وانعكاساته على النظام البيئي في العراق وادارها المستشار الثقافي لمؤسسة بحر العلوم الخيرية / عضو اللجنة التحضيرية لمشروع ظمأ العراق قاسم محمد عبيد وشارك فيها الدكتور مختار خميس محمد ،كلية العلوم للبنات بجامعة بغداد ومدير منظمة المناخ الأخضر. واكد ( ضرورة استخدام المستندة على الطبيعة لمواجهة تاثيرات التغيرات المناخية، وناقش عبد السلام مديني المدير التنفيذي لمؤسسة روانكه الى ضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي لتساهم مع صناع القرار في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وكانت الفقرة الاخيرة لطالب الدكتوراه انور حازم داود حيث قدم عرضا لتحليل مخاطر الفيضانات في أربيل كطريقة لحل أزمة المياه في العراق). أما الندوة الثانية التي أقيمت في جامعة صلاح الدين فافتتحت بكلمة عميد كلية العلوم السياسية اسو قادر احمد مثمنا جهود ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمين في تصديه للمواضيع الحساسة بمهنية ومنهجية وطنية وبالذات مشروع ظمأ العراق الذي يعد من المشاريع الهادفة والتي يحتاجها العراق. في حين استعرض بحر العلوم اهداف المشروع وضرورة تكامل الرؤى بين بغداد واربيل في ادارة المياه ومواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع دول الجوار المائية وفق سياسية مائية وطنية لضمان حصة العراق العادلة من المياه. وادار الجلسة الاولى محمد ياس خضير وشارك فيها الخبير خالد مصحب شمال مدير عام الهيأة العامة لمشاريع الري وزارة الموارد المائية بورقة بحثية بعنوان (تكامل ادارة الموارد المائية بين وزارة الموارد المائية الاتحادية واقليم كردستان -الواقع والطموح -)، في حين تطرق سردار قادر محي الدين ورقته الموسومة (المنظور الدستوري لادارة الثروة المائية في العراق الاتحادي) الى المواد الدستورية المنظمة لادارة المياه في العراق، وبين عميد كلية العلوم السياسية /جامعة الموصل طارق محمد القصار في ورقته (المياه والامن المجتمعي) تحديات الامن المجتمعي الناجم عن شح المياه في العراق.

ورقة بحثية

أما الجلسة الثانية فادارتها جونا صبحي جميل وشارك فيها قاسم محمد عبيد بورقة بحثية بعنوان (الامن المائي وانعكاساته على الامن الاقتصادي في العراق) وتطرق فيها الى الاثار الاقتصادية لازمة المياه عل قطاع الزراعة والطاقة في العراق . اما مختار من جامعة بغداد بين بورقته (دور الاقتصاد الاخضر (الساند) في مواجهة التغيرات المناخية في العراق) ضرورة تنمية الاقتصاد الاخضر في العراق . واستعرضت نجيبة ابراهيم احمد من كلية العلوم السياسية جامعة صلاح الدين بورقتها (سبل وافاق التعاون بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في ادارة الموارد المائية) اراء وافكارا لتعزيز التعاون في ادارة المياه في العراق.