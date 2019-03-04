ظلال‭ ‬العشق‭ ‬الممنوع‭ ‬تنسحب‭ ‬الى‭ ‬عرس‭ ‬النجمة‭ ‬التركية

اسطنبول‭ ‬‭- ‬الزمان

احتفلت‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬هازال‭ ‬كايا،‭ ‬الشهيرة‭ ‬عربيًا‭ ‬باسم‭ ‬«فريحة»‭ ‬بزفافها‭ ‬على‭ ‬الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬التاي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ضخم‭ ‬بفندق‭ ‬«فيرمونت‭ ‬كوازار‭ ‬اسطنبول»،‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفن‭ ‬الأتراك‭.‬

وكان‭ ‬اللافت‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬صديقتها‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬النجمة‭ ‬بيرين‭ ‬سات،‭ ‬والتي‭ ‬شاركتها‭ ‬بطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬«العشق‭ ‬الممنوع»،‭ ‬وردد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬علاقتهما‭ ‬المتوترة‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭.‬

هازال‭ ‬كايا،‭ ‬ردت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأخبار‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬«بيبي‭ ‬شاور»‭ ‬الخاص‭ ‬بالنجمة‭ ‬سنيام‭ ‬أوزتورك،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬بيرين‭ ‬سات‭ ‬حفل‭ ‬زفافها‭ ‬ليس‭ ‬أمر‭ ‬متعمد‭ ‬كما‭ ‬أشيع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصدقائها‭ ‬لم‭ ‬يستطيعوا‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬نظرًا‭ ‬لانشغالهم‭ ‬بأعمال،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬ركز‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬بيرين‭ ‬سات‭.‬

وأضافت‭ ‬هازال‭ ‬كايا،‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬وبيرين‭ ‬سات‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهما‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬لكي‭ ‬يتعرفا‭ ‬على‭ ‬بعضهما‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬خلال‭ ‬عملهما‭ ‬سويًا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬علاقتهما‭ ‬ليست‭ ‬مثل‭ ‬بطلتي‭ ‬مسلسل‭ ‬«العشق‭ ‬الممنوع»‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬عُرض‭ ‬لهازال‭ ‬كايا‭ ‬مؤخراً‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬«حكايتنا»‭ ‬الذي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬أمام‭ ‬الفنان‭ ‬التركي‭ ‬بوراك‭ ‬دينيز‭.‬