ظريف يكشف عن برنامج زيارة الرئيس الإيراني ولقائه بالسيستاني

روحاني في بغداد لبحث آفاق التعاون المشترك والتطرّق لإتفاقية الجزائر

طهران – رزاق نامقي

يصل الرئيس الايراني حسن روحاني الى بغداد اليوم الاثنين في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الجمهورية برهم صالح لبحث افاق التعاون بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في المجالات المختلفة فضلا عن التطرق لاتفاقية الجزائر بشأن الحدود بين الجارين، فيما كشفت الخارجية الايرانية عن اجندة زيارة روحاني ولقائه بالمرجع الديني علي السيستاني في النجف. وقال بيان لرئاسة الجمهورية امس ان (صالح يرى زيارة روحاني الى العراق اليوم والتي تعد الاولى خلال ولايته بالمهمة للغاية)، واضاف (هذه الرحلة هي تعم?ق العلاقات ب?ن البلد?ن ، وخلال زيارتي لطهران قبل ثلاثة اشهر اجرينا محادثات طو?لة ومفصلة بشأن الوضع في العراق والعلاقات ب?ن البلدين وكذلك الاوضاع التي تعيشها المنطقة)، مبينا ان (هذه الزيارة استكمال للمحادثات ب?ن البلد?ن، ونأمل أن تكون محطة هامة لتعم?ق العلاقات بما في ذلك الأمور الاقتصاد?ة والتأك?د على العلاقات القائمة بشأن القضا?ا الأمن?ة والس?اس?ة)، واكد صالح ان (العراق وايران تربطهما حدود مشتركة وروابط ثقاف?ية واجتماعي?ة و تاريخية ودينية مشتركة). فيما كشف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن اجندة زيارة روحاني الى العراق. وقال ظريف في تصريح امس ان (روحاني يزور العراق لأول مرة خلال ولايته واعتقد انها نقطة بداية جديدة بعلاقتنا مع بغداد)، مشيرا الى ان (هناك توافقات عديدة مع العراق ولاسيما بشان الحدود لكن زيارة روحاني ستكون اولا لتقوية العلاقات بين الحكومتين والشعبين العراقي والإيراني وإيجاد الإمكانيات المشتركة الاقتصادية)، واضاف ان (اللقاءات والمباحثات ستركز ايضا على مجال النقل لوجود ربط جيد بين بحر عمان والعراق ، فهناك 32 كيلومترا خطوط سكك الحديد مع البصرة وستكون متصلة وهذا سيحدث تطور مهم في مجال نقل الطاقة والنفط والصناعات الاخرى)، لافتا الى ان (اتفاقية الجزائر تحدد العلاقات بين العراق وايران وخاصة في ما يتعلق بالحدود)، وكشف ظريف عن ان (الزيارة تتضمن لقاء روحاني بالسيستاني)، وبشأن مقترح العراق المتضمن دعوة اقليمية لحوار امني يضم العراق وتركيا وإيران ومصر والسعودية ، أوضح ظريف (نحن مع كل الدعوات والمقترحات للتعاون الإقليمي وندعم ذلك، ويجب ان تكون شاملة ولا ضد طرف معين). بدوره ، عد السفير الايراني في بغداد ايريج مسجدي زيارة روحاني الى العراق من شأنها ان تعزز العلاقات الثنائية. وقال مسجدي في تصريح امس ان (زيارة روحاني الى العراق من شأنها أن تؤدي الى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية )، متوقعا ان (يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة 20 مليار دولار سنويا)، واضاف ان (الزيارة ستستمر ثلاثة أيام وسيناقش روحاني مع المسؤولين العراقيين تفعيل الخط الحديدي خرمشهر البصرة إضافة لتطوير المدن الصناعية والتأشيرات واتفاقية 1975 والقضايا الكمركية والصحية). وكان روحاني قد اعرب عن امله بتوقيع اتفاقيات قيمة وهامة خلال زيارتة للعراق. وقال روحاني خلال تسلمه اوراق اعتماد السفير العراقي الجديد لدى طهران سعد قنديل إن (هناك إمكان?ات كبيرة تتمتع بها طهران وبغداد يمكن استخدامها لتوطيد التعاون بينهما أكثر فأكثر)، عادا (العلاقات بين الشعبين رصيدا يمكن توظيفه لتعميق العلاقات الثنائية في شتى المجالات)، معرباً عن أمله بأن (تتمخض زيارته للتوصل إل? الى اتفاقيات قيمة ومهمة في اطار تمتين العلاقات الثنائية). من جهة اخرى ، تظاهر المئات من معارضي السلطات الإيرانية في واشنطن للمطالبة بتغيير النظام في طهران. وقالت رئيسة مجاهدي خلق مريم رجوي انه (لا حل للمشاكل في إيران مع استمرار حكم هذا النظام)، مجددة تأكيدها ان (الشعب الإيراني يطالب بتغيير سياسي أساسي في طهران).واكد جيسون غرينبلات مستشار الرئيس الأمريكي أن خطة السلام المستقبلية للشرق الأوسط ستكون مفصلة للغاية. وقال غرينبلات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي ان (خطة السلام المستقبلية للشرق الأوسط ستكون مفصلة بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في نيسان المقبل).