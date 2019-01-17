ظريف: ايران لن تسمح بالتدخل الامريكي في العلاقة مع العراق ، ولدينا ستة ملايين زائر

النجف -الزمان

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن ايران لن تسمح للمسؤولين الأمريكيين بالتدخل في العلاقات الإيرانية العراقية.



وقال ظريف في مؤتمر صحفي عقده في محافظة النجف جنوبي العراق في اطار جولته التي تستغرق ستة ايام في العراق: “هم يمضون (الأمريكيون) ونحن نبقى، لأننا أهل الأرض، ولدينا أرضية خصبة للتعاون مع العراق”.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قال في تشرين الثاني الماضي ،إن العقوبات الأمريكية ضد إيران ليست أممية حتى تلتزم بها بلاده. مؤكداً أن العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران.

وأضاف أن “علاقتنا جيدة مع العراق ولدينا جميع ما يحتاجه الشعب العراقي ونستطيع تزويد السوق وتنمية الاقتصاد”.

ولفت ظريف إلى أن “إيران لديها ستة ملايين زائر للعتبات الدينية في العراق”، داعياً “لإلغاء تأشيرة الدخول من قبل الطرفين وليس من جانبنا فقط”.

وأكد بالقول: “نحن مستعدون لإلغائها متى ما قرر العراق”، مشيراً في ذات الوقت إلى أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ثمانية مليارات دولار”.

وأردف ظريف أن “التجار الإيرانيين مستعدون للدخول في مجالات الإعمار والطاقة لو قدمت لهم الحكومة العراقية الضمانات اللازمة”، وزاد قائلاً: “لدينا القدرة على إنتاج الطاقة وفتح مناطق حرة على الحدود”.

واستطرد الوزير الإيراني: “نحن مستعدون لوصل السكك الحديدية بين العراق وإيران حتى منطقه بحر عمان”.

وأبدى ظريف استعداد طهران للتعاون في المجال النووي مع العراق قائلاً إن “الطاقة الذرية ليست محصورة بنا ونستطيع تزويد الدول بها وفق القوانين الدولية”.