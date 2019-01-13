ظريف‭ ‬في‭ ‬العراق‭… ‬أطول‭ ‬زيارة‭ ‬وأكبر‭ ‬وفد‭ ‬

بغداد – الزمان
اجتمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في بغداد الاحد مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في مستهل زيارته التي تستغرق اسبوعاً ويرافقه فيها اكثر من 30 شخصية سياسية و اقتصادية” بينها رؤساء تنفيذيون لكبريات الشركات الايرانية التي تنزل بثقلها التجاري والاقتصادي في العراق . وبحسب بيان من السفارة الايرانية فان ظريف سيلتقي يوم الاثنين، كلاً من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قبل ان يشارك في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاثنين في افتتاح الندوة الاقتصادية المقرر عقدها على قاعة غرناطة في فندق منصور ميليا، والتي ستكون اكبر تجمع مشترك بين التجار والمستثمرين العراقيين والايرانيين ويتراسها وزير التجارة العراقي، حيث يلقي خلالها ظريف كلمة ايران.
وقال البيان الايراني كما “سيلتقي ظريف “مساء يوم غد برئيس الجمهورية برهم صالح”. ولفتت السفارة الايرانية الى ان ظريف “سيتوجه صباح بعد الثلاثاء الى أربيل للقاء مسؤولي اقليم كردستان فضلا عن المشاركة في الندوة الاقتصادية الثانية بين التجار الايرانيين والكردستانيين، كما يتوجه بعد ذلك الى السليمانية للقاء القادة الكرد هناك”. وأشارت الى ان وزير الخارجية الايراني “وبعد زيارة اقليم كردستان سيذهب الى كربلاء المقدسة ليحضر صباح الاربعاء الندوة الاقتصادية الثالثة بين المستثمرين الايرانيين والعراقيين من محافظات الفرات الاوسط والجنوب وبعدها يذهب الى النجف والعودة الى ايران يوم الخميس المقبل”.