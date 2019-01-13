ظريف‭ ‬في‭ ‬العراق‭… ‬أطول‭ ‬زيارة‭ ‬وأكبر‭ ‬وفد‭ ‬

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

اجتمع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الاحد‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحكيم‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬زيارته‭ ‬التي‭ ‬تستغرق‭ ‬اسبوعاً‭ ‬ويرافقه‭ ‬فيها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬و‭ ‬اقتصادية”‭ ‬بينها‭ ‬رؤساء‭ ‬تنفيذيون‭ ‬لكبريات‭ ‬الشركات‭ ‬الايرانية‭ ‬التي‭ ‬تنزل‭ ‬بثقلها‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ . ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الايرانية‭ ‬فان‭ ‬ظريف‭ ‬سيلتقي‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬عصرا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الندوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬على‭ ‬قاعة‭ ‬غرناطة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬منصور‭ ‬ميليا،‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬اكبر‭ ‬تجمع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬التجار‭ ‬والمستثمرين‭ ‬العراقيين‭ ‬والايرانيين‭ ‬ويتراسها‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬العراقي،‭ ‬حيث‭ ‬يلقي‭ ‬خلالها‭ ‬ظريف‭ ‬كلمة‭ ‬ايران‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬الايراني‭ ‬كما‭ ‬“سيلتقي‭ ‬ظريف‭ ‬“مساء‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬برئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬برهم‭ ‬صالح”‭. ‬ولفتت‭ ‬السفارة‭ ‬الايرانية‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ظريف‭ ‬“سيتوجه‭ ‬صباح‭ ‬بعد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬أربيل‭ ‬للقاء‭ ‬مسؤولي‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬التجار‭ ‬الايرانيين‭ ‬والكردستانيين،‭ ‬كما‭ ‬يتوجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬السليمانية‭ ‬للقاء‭ ‬القادة‭ ‬الكرد‭ ‬هناك”‭. ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬“وبعد‭ ‬زيارة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬سيذهب‭ ‬الى‭ ‬كربلاء‭ ‬المقدسة‭ ‬ليحضر‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬الندوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الثالثة‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين‭ ‬الايرانيين‭ ‬والعراقيين‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬الفرات‭ ‬الاوسط‭ ‬والجنوب‭ ‬وبعدها‭ ‬يذهب‭ ‬الى‭ ‬النجف‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل”‭.‬