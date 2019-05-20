ظريف‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬ترامب‭:‬ ‭ ‬التبجحات‭ ‬لم‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬إيران

الرئيس‭ ‬الامريكي‭: ‬واشنطن‭ ‬لم‭ ‬تسع‭ ‬لبدء‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬طهران

طهران‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬ترامب‭ ‬أمس‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬لن‭ ‬تسع‭ ‬لبدء‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ . ‬ورد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬التهديدات‭ ‬الاخيرة‭ ‬للرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لبلاده،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬«تبجحات»‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬«لن‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬ايران»‭. ‬وكتب‭ ‬ظريف‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬«ترامب‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬الإسكندر‭ ‬(الأكبر)‭ ‬وجنكيز‭ ‬(خان)‭ ‬ومعتدون‭ ‬آخرون»،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬غزاة‭ ‬أجانب‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬بلاد‭ ‬فارس‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬تاريخها‭ ‬الممتد‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭. ‬وأضاف‭ ‬ظريف‭ ‬أن‭ ‬«الإيرانيين‭ ‬بقوا‭ ‬واقفين‭ ‬لآلاف‭ ‬السنين‭ ‬بينما‭ ‬رحل‭ ‬كل‭ ‬المعتدين‭. ‬الارهاب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتبجحات‭ ‬عن‭ ‬الإبادة‭ ‬لن‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬إيران»‭. ‬وهذا‭ ‬التصريح‭ ‬رد‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬ليل‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬نفسه‭. ‬وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬«إذا‭ ‬أرادت‭ ‬إيران‭ ‬خوض‭ ‬حرب‭ ‬فستكون‭ ‬تلك‭ ‬نهايتها‭. ‬لا‭ ‬تهددوا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مجددا»‭ ‬وتوجّه‭ ‬ظريف‭ ‬إلى‭ ‬ترامب‭ ‬بالقول‭ ‬«لا‭ ‬تهددوا‭ ‬إيرانياً‭ ‬أبداً‭. ‬جرّبوا‭ ‬الاحترام»‭. ‬وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬أخيراً‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬وقاذفات‭ ‬بي-52‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬«تهديدات»‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران‭.‬

وأمرت‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬الطاقم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الأميركي‭ ‬غير‭ ‬الأساسي‭ ‬بمغادرة‭ ‬العراق،‭ ‬بسبب‭ ‬تهديدات‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬عراقية‭ ‬مسلحة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

وأطلقت‭ ‬الأحد‭ ‬قذيفة‭ ‬كاتيوشا‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مقار‭ ‬مؤسسات‭ ‬حكومية‭ ‬وسفارات‭ ‬بينها‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭. ‬ولم‭ ‬تعرف‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬وتشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الأميركية‭ ‬الإيرانية‭ ‬توترا‭ ‬كبيرا‭ ‬منذ‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الدولي‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬عن‭ ‬طهران،‭ ‬ومنذ‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتتحدث‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية‭ ‬عن‭ ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬معالجة‭ ‬الملف‭ ‬الإيراني‭.‬

–‭ ‬البريطانيون‭ ‬«قلقون»‭ ‬–

وفيما‭ ‬يتصاعد‭ ‬قلق‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬المتنامي،‭ ‬نصح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬«الايرانيين‭ ‬بعدم‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬عزم‭ ‬الجانب‭ ‬الاميركي»‭.‬

واضاف‭ ‬هانت‭ ‬أن‭ ‬الاميركيين‭ ‬«لا‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬النزاع،‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬ايران،‭ ‬ولكن‭ ‬اذا‭ ‬هوجمت‭ ‬مصالح‭ ‬اميركية‭ ‬فسيردون‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬على‭ ‬الايرانيين‭ ‬أن‭ ‬يفكروا‭ ‬فيه‭ ‬مليا،‭ ‬مليا‭ ‬جدا»‭.‬

وتابع‭ ‬«نحن‭ ‬قلقون‭ ‬طبعا‭ ‬(‭…‬)‭ ‬ونريد‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬التصعيد»،‭ ‬محملا‭ ‬ايران‭ ‬و»انشطتها‭ ‬المزعزعة‭ ‬للاستقرار»‭ ‬مسؤولية‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬دعت‭ ‬السعودية‭ ‬الاحد‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬قمتين‭ ‬«طارئتين»،‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية،‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬«الاعتداءات»‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬«وتداعياتها‭ ‬على‭ ‬المنطقة»‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجيّة‭ ‬السعودية‭ ‬إن‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬وجّه‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬«أشقائه‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وقادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لعقد‭ ‬قمتين‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬طارئتين‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة»‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أيار/مايو،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭.‬